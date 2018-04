В прессе то и дело появляются слухи о том, что Ким Кардашьян подавляет Канье Уэста, выжимая из супруга с хрупкой душевной организацией все соки. Впрочем, рэпер тоже не лыком шит и себя в обиду не дает. Западные журналисты выяснили, что Канье придумал для Ким свод странных правил, которым она должна неукоснительно следовать.

Ким Кардашьян запрещено отводить взгляд от сцены, если выступает ее супруг Канье Уэст

Канье Уэст — одна из самых противоречивых фигур современного шоу-бизнеса. Однако с уверенностью можно сказать одно: он знает, как привлечь внимание к своей персоне, и низкая самооценка — это не про него. Написать песню с едва ли не самым провокационным названием I Am a God — запросто, сравнить себя с такими деятелями искусства, как Пабло Пикассо и Стенли Курбрик — пожалуйста. А сколько эмоций у телезрителей вызвал перфоманс Канье на MTV Music Awards в 2016 году, когда он заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году!



Однако недоброжелатели в один голос твердят, что едва Уэст переходит порог собственного дома, то становится кротким семьянином, готовым по щелчку наманикюренных пальцев Ким выполнять все ее капризы.

Многие верят в то, что Канье стал типичным подкаблучником, однако пытливые умы считают, что это всего лишь роль талантливого музыканта, по каким-то причинам ему выгодная. Бытует мнение, что на самом деле Ким Кардашьян всего лишь изображает темпераментную фурию, манипулирующую мужем. На самом же деле ее жизнь полностью подчинена Канье. Чтобы не навлечь его гнев, Ким приходится соблюдать свод правил, составленных Уэстом. Были ли они выдвинуты изначально или писались «по ходу пьесы», доподлинно неизвестно. Главное, что мы, изучая данный список, не скучали ни секунды. Представляем, каково приходится Ким…

Не отводя взгляд

Ким довольно часто находит время, чтобы поддержать Канье на концерте. Оказалось, муж строго-настрого запретил Кардашьян отводить от него взгляд, когда он выступает на сцене. Вероятно, рэпер выходит из себя, когда видит, как жена начинает переписываться или снимать себя для Инстаграма, теряя с ним зрительный контакт.

На самом деле это популярная фишка многих артистов, которым проще найти пару добрых и красивых глаз и выступать будто бы для них.

В любом случае, теперь Ким всеми силами старается удерживать свой взгляд на сцене. Иногда подобное поведение кажется странным, но для Кардашьян это не играет большой роли, ведь она счастлива, пока счастлив он.

Смартфон со стола

Когда Канье и Ким едят вместе, она должна держать свой телефон как можно дальше. Представляете, как тяжело приходится it-girl, привыкшей демонстрировать публике каждый свой шаг. Однако Уэст непреклонен, и если Кардашьян хочет проводить время с ним, то кроме него ничто не имеет права занимать ее внимание.

Канье Уэст устанавливает для жены правила, которые сам обычно не соблюдает

При этом рэпер вовсе не обязан придерживаться тех же правил. Однако здесь все проще, ибо для него соцсети значат куда меньше. Мы, конечно, понимаем, что переписываться и пролистывать Инстаграм во время романтического ужина — это довольно грубо по отношению к партнеру. Однако Канье должен был знать, на ком женился

Голова в холоде

Канье обожает худи. Он может носить их едва ли не каждый день вне зависимости от времени года. А чтобы рэперу не было жарко, в их с Ким доме поддерживается довольно прохладная температура. А ведь Кардашьян, как мы с вами знаем, — большая любительница раздеться…



Может быть, поэтому супруги регулярно разъезжаются по разным домам, городам и даже штатам. Теплолюбивой Ким требуется время, чтобы согреться.

Раздельная стирка

Уэст чрезвычайно заботливо относится к своему гардеробу. Местами это даже начинает смахивать на паранойю. Канье категорично настаивает, чтобы его одежда стиралась отдельно от любой другой. Конечно, для подобных вещей в их доме есть экономка (и, кстати, не одна), но Ким обязана следить за тем, чтобы ее белье не попало случайно в одну стиральную машинку с футболками мужа, потому что это может стать причиной очень шумного скандала.



Да, это огромная трата энергии, воды и человеческих ресурсов. Однако Кардашьян покорно исполняет волю своего мужа. Интересно, а это странное правило применяется и к сушилке?

Контроль подруг

Каждый раз, когда Ким хочет встретиться со своими приятельницами, ей приходится спрашивать разрешение у Канье, а он не в восторге от большей части подруг своей жены.



Хорошо еще, что у Ким так много сестер — иначе она чувствовала бы себя очень одинокой и изолированной от общества. К слову, сам Канье вовсе не обязан отчитываться перед женой. Рэпер волен проводить свое время когда и с кем захочет.

Не делиться с прессой

После того, как Ким забеременела во второй раз, Канье строго-настрого запретил ей узнавать пол ребенка. Неизвестно, почему Уэст был так категоричен в этом вопросе, но своей жене он приказал воздерживаться от любых интервью на тему будущего малыша. Для Кардашьян, привыкшей делиться с миром любыми событиями своей жизни, это было невероятно трудно.

Рэпер запрещал жене делиться подробностями второй беременности. Даже не представляем, каково ей приходилось

В итоге звезда реалити-шоу все же узнала пол будущего малыша, но долго держала его в секрете. Каким-то образом информация в прессу все же просочилась, и Кардашьян пришлось подтвердить сведения о том, что они с мужем ждут сына. Можно только представить, в какой ярости был Канье.

Что ей носить

Во время первой беременности Ким регулярно критиковали за откровенно неудачные аутфиты. Тогда-то Канье и принял решение, что во второй раз он сам будет решать, что носить его жене. Теперь нам понятно, почему Кардашьян дефилировала в туфлях и выходила в свет в кроп-топах и прозрачной одежде даже на поздних сроках.



Насколько комфортно было беременной Ким в подобных нарядах, остается догадываться. В конце концов, она одна из членов семьи Кардашьян, а этим женщинам всегда было комфортнее ходить на каблуках и в откровенной одежде.

Он за естественность

Перед тем, как Ким появляется на красной дорожке, с ее лицом несколько часов работает профессиональный визажист. Однако мало кому известно, что супруг предпочитает видеть ее без макияжа. Уэст требует, чтобы, находясь дома, Кардашьян смывала с себя всю косметику, и не разрешает ей пользоваться даже блеском для губ.



Мило, что Канье ценит естественную красоту Ким, но ведь она должна иметь возможность сама решать, наносить ей макияж или нет.

Никаких бывших!

Наверняка большинство мужчин яро восстают против того, чтобы их возлюбленные общались со своими бывшими, но иногда обстоятельства складываются так, что этого невозможно избежать. Правило работает для всех, кроме Ким. Нам даже представить страшно, какую ссору может устроить Уэст, если Кардашьян попробует связаться с Рэем Джеем или случайно столкнется в ресторане с Крисом Хамфрисом.

В отличие от Ким, Канье можно поддерживать связь со своей бывшей возлюбленной Эмбер Роуз

Ким запрет мужа не нарушает. Однако сам Канье может свободно общаться и с Эмбер Роуз, и с Алексис Файфер — дизайнером, на которой он едва не женился. Нам это кажется несправедливым, но Кардашьян, видимо, такой расклад устраивает.

Все на публику

Будь у Канье такая возможность, он бы запретил Ким сниматься в шоу Keeping Up With The Kardashians. Вот только реалити приносит слишком много денег семье. К тому же вряд ли Крис Дженнер разрешит своей дочери внезапно исчезнуть. Изобретательный Уэст не растерялся и наложил некоторые ограничения на съемочный процесс.



Например, Ким нельзя принимать участие в каких-либо спин-оффах (то есть параллельных съемках, продолжениях и прочих ответвлениях от основного шоу). К тому же Уэст настаивает, чтобы их детей и его самого в кадре было как можно меньше. Поговаривают, осторожность Канье связана с тем, что ему есть что скрывать и какие-то личные особенности он предпочитает утаивать от многомиллионной публики.

Его дети

Думаете, только Ким вынуждена подчиняться правилам, которые диктует Канье? Как бы не так. Суррогатная мать их третьего ребенка тоже оказалась под контролем рэпера. С одной стороны, мы понимаем, что Уэст заботился о будущем малыше и некоторые его правила были вполне логичными. Однако даже тут Канье умудрился дойти до крайности.



Контролировать питание и здоровье суррогатной матери абсолютно нормально. Однако Канье требовал, чтобы женщина, которая должна родить ему ребенка, мылась только определенным мылом, жила в их с Ким доме в последний триместр беременности. А Ким должна была за ней приглядывать. Покуда сурмама не находилась в одном помещении с рэпером, он регулярно приезжал к ней без предупреждения, чтобы следить за тем, соблюдает ли она все предписанные правила.

Она должна соответствовать

Если вы считаете, что Канье выбирает для Ким одежду, только пока она беременна, вы сильно заблуждаетесь. Рэпер повлиял на имидж звезды реалити-шоу. Оказалось, Уэст позволяет себе выбрасывать из гардероба жены вещи, которые кажутся ему «дешевыми». Одеждой он не ограничивается, прочесывая и запасы аксессуаров. Именно благодаря его вмешательству Ким перестала носить большие темные очки, сменив их на ультрамодные узкие.



Может, Ким и хотела бы носить то же, что носила раньше, но попросту боится того, что супруг будет выдумывать новые и новые правила. С другой стороны, Уэст, вероятно, слишком ответственно относится к тому, как выглядит женщина рядом с ним. Нам кажется, рэперу стоило бы немного ослабить хватку.

Она обязана блистать

Все охранники, которых нанимает Канье, обязаны носить черное. По мнению рэпера, яркие цвета или узоры на одежде телохранителей могут отвлечь внимание от него.

Канье придумал дресс-код для охранников Ким. Правда, звезде реалити-шоу он совсем не нравится

Вот и бодигарды Ким должны придерживаться такого же нехитрого дресс-кода. Хотя самой Кардашьян это, говорят, совсем не нравится, она не смеет перечить мужу.

Разговорчики в строю

Канье, как оказалось, может приревновать жену не только к ее бывшему бойфренду, но и к охраннику. Ради своего спокойствия рэпер строго-настрого запретил супруге разговаривать с его телохранителями. Однажды Ким это правило нарушила… Последовавшая реакция наверняка надолго останется в ее памяти.



Едва Канье узнал, что его благоверная обмолвилась несколькими словами с одним из бодигардов, он немедленно уволил парня, а жене устроил истерику.

Свадебная тайна

В начале 2014 году знакомые и друзья Ким и Канье получили приглашение на их свадьбу. В графе «Место» значилась столица Франции. Однако настоящее бракосочетание произошло во Флоренции. Кардашьян никому не могла рассказывать о подробностях грядущего торжества, а ведь язык наверняка чесался.



Для чего Канье необходимо было так все усложнять? Говорят, он попросту хотел запутать папарацци, чтобы те не смогли испортить ему праздник. А, может быть, Уэст решил в очередной раз доказать свою исключительность и впечатлить невесту. В любом случае, свадьбу рэпера и звезды реалити-шоу в СМИ обсуждали еще не один день и даже месяц. Единственный нюанс: самой Ким было строго-настрого запрещено участвовать в дискуссиях и даже вежливо благодарить тех, кто активно выражал свои восторги.

