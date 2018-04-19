Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс создают впечатление настолько сладкой парочки, что становится аж приторно. Всезнающие голливудские инсайдеры давно трубят: «Это игра на публику!». Woman.ru попытался разобраться, зачем супруги так старательно поддерживают иллюзию идеального брака и что скрывается за глянцевым фасадом.

1 2 3 ... 20 Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс создают впечатление образцово-показательной пары

Поклонники 30-летней Блейк Лайвли и 41-летнего Райана Рейнольдса то и дело сравнивают их союз с «Бранджелиной» — в ее лучшие годы, разумеется. Стильная блондинка с лучезарной улыбкой и ее статный муж не устают доказывать всему миру, что безмерно счастливы вместе. Многие поклонники пары вроде бы и верят, но сомнения начинают возникать даже у самых стойких романтиков. Уж слишком все идеально…



Опасения фанатов оправданы: уже давно ходят слухи о том, что семейная лодка Лайвли и Рейнольдса медленно, но верно идет ко дну. Супруги изо всех сил пытаются убедить нас в обратном, то и дело утверждают в интервью, что и сами не понимают, откуда берутся нехорошие слухи — например, о домашней тирании и взаимных изменах. Звезда картины «Дедпул» умело нокаутирует слухи о трудностях в отношениях с красавицей-женой. И все это с присущим ему саркастическим юмором. Как будто мы не знаем, что в каждой шутке есть только доля шутки.



Делать прогнозы не беремся. Более того, не хотим развода очередной обсуждаемой, красивой и талантливой пары (сколько можно уже?). Хотим верить, что все обойдется. Вот только проблемы у Блейк и Райана действительно назрели, и их пора решать. Вместо того, чтобы демонстративно над ними смеяться.

Угнала тебя?

Как и большинство представителей голливудской тусовки, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс сблизились во время съемок. В 2010 году актеры начали работать над картиной «Зеленый фонарь» — оба были несвободны, поэтому о возможном романе никто вроде бы и не помышлял. Райан был женат на одной из самых сексуальных кинодив прошлого десятилетия Скарлетт Йоханссон, да и Блейк порядком избалована вниманием таких видных холостяков, как Райан Гослинг и сам Леонардо Ди Каприо.



Не успели закончиться съемки фильма, как Рейнольдс огорошил общественность известием о том, что разводится с Йоханссон. В подробности разрыва знаменитости не стали вдаваться, ограничившись дежурной фразой о непримиримых разногласиях. Ходили слухи, что Райан изводил жену ревностью и запрещал ей общаться с другими мужчинами, а еще якобы завидовал ее востребованности.



Лишь после выхода на большие экраны совместного детища Рейнольдса и Лайвли у многих появились подозрения, что звезда молодежного сериала «Сплетница» сыграла не последнюю роль в его расставании со Скарлетт. Инсайдеры были уверены, что актер не на шутку увлекся своей привлекательной коллегой и начал коротать вечера в ее компании.



Осенью 2011-го стало известно, что Блейк и Райан не просто вместе, а уже съехались.

Тщательно скрываемый конфетно-букетный период давно миновал, и влюбленные начали вить любовное гнездо. К слову, к тому времени уже никаких препятствий, из-за которых нужно было бы и дальше утаивать роман, не оставалось: Ди Каприо, явно поняв, что с послушными моделями как-то привычнее, чем с непредсказуемой актрисой, нашел себе длинноногую блондинку помоложе (это была Эрин Хизертон). Ну а Йоханссон поделила с бывшим совместно нажитое имущество и ударилась в работу.



Со слов Райана, никакого взаимного притяжения с Блейк во время съемок «Зеленого фонаря» он не почувствовал. Мол, общались как обычные друзья и много подшучивали друг над другом. «Химия» возникла якобы значительно позже: знаменитости решили устроить «двойное свидание», на которое пришли с другими спутниками, а ушли уже только вдвоем. Этот сюжет уже тогда многим напомнил скорее сцену из третьесортной романтической комедии, может, и уместную на экране, но неправдоподобную в жизни. Хотя и Блейк оправдывалась, что на съемках в упор не видела, что перед ней красавец-мужчина. Дескать, вся прелесть раскрылась, только когда Райан поставил решительный росчерк в бумагах о разводе.

Уж замуж невтерпеж

Роман блондинки и мускулистого шатена развивался без преувеличения стремительно. В сентябре 2012 года исполнилась главная мечта Блейк Лайвли: они с Райаном Рейнольдсом сыграли тайную свадьбу. Никто из поклонников не догадывался, что актеры успели обручиться, не говоря уже о том, что всего за несколько месяцев им удалось организовать суперсекретное торжество. Фотографий с бракосочетания пары мы так и не увидели, а звездные гости перед банкетом подписывали документы о неразглашении.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году

Благодаря редким «правонарушителям» журналистам западных СМИ удалось узнать, что торжество отмечалось в очень романтичной локации — на старинной плантации, где проходили съемки самого слезовыжимательного блокбастера всех времен «Дневник памяти». Мелодраматично настроенные граждане усмотрели в этом жест в адрес бывшего Блейк — Райана Гослинга, как все мы помним, исполнившего главную роль в этом фильме. Мол, так невеста передавала привет тому, кто замуж ее так и не позвал, а теперь наверняка сильно об этом жалеет.



«Я сразу поняла, что муж навсегда останется моим лучшим другом. Это было очень важно для меня. У меня никогда не было таких отношений, как с ним», — спустя несколько лет после свадьбы рассказывала журналистам Marie Claire Блейк Лайвли, отвечая на вопрос, почему же решила выйти замуж за Рейнольдса.

Домашний тиран

Самое интересное, как водится, начинается после свадьбы. Блейк, обожавшая приковывать к себе внимание, неожиданно пропала из виду: она перестала ходить на тусовки и сниматься в кино, в то время как ее благоверный купался в лучах славы и подписывал контракт за контрактом. Новоиспеченная жена с головой ушла в домашние хлопоты — вместо премьер Лайвли начала посещать кулинарные курсы. В какой-то момент размеренная тихая жизнь утомила энергичную блондинку, и она задумала организовать собственный бизнес вроде того, чем занимается Гвинет Пэлтроу на своей площадке Goop. Актриса завела лайфстайл-блог и открыла интернет-магазин, в котором продавались изделия известных в узких кругах дизайнеров — от одежды до домашней утвари (забегая вперед, скажем, что бизнес-проект провалился и Блейк приняла решение возвращаться в кино).



По информации американского издания Star, Лайвли стала домоседкой вынужденно. Говорят, на этом настаивал муж, который хотел видеть спутницу жизни исключительно хранительницей домашнего очага и матерью большого семейства. Такой, как его собственная родительница Тэмми Рейнольдс.

Поговаривают, что после свадьбы Райан начал контролировать чуть ли не каждый шаг Блейк

Инсайдеры утверждали, что вскоре после свадьбы Райан показал свое истинное лицо — не юмориста-весельчака и добродушного романтика, а домашнего деспота. Разговоры тут же пошли самые разные — и про контролирование каждого шага, и про требования сменить гардероб, и про приказ выбросить из головы даже мысли о развитии карьеры.

Факт остается фактом: Лайвли отказалась от нескольких довольно перспективных проектов, которые помогли бы выйти из амплуа легкомысленной героини сериала «Сплетница».

«До женитьбы его сверхзабота о Блейк всем казалась трогательной. Однако потом все поменялось: он не дает ей и шагу ступить без своего ведома», — осторожничали информаторы, по известным только им причинам сравнивавшие этот союз с браком Тома Круза и Кэти Холмс.



Как и подобает голливудской элите, супруги на сплетни не реагировали. Но после каждого очередного всплеска муж и жена, лучезарно улыбаясь, как будто специально появляются на публике, чтобы убедить окружающих в том, что у них все идеально.

При встрече с папарацци муж и жена старательно делают вид, что у них все хорошо

В осторожных обсуждениях жизни пары все чаще стало всплывать имя Скарлетт Йоханссон, которая, как утверждают знатоки, так и не смогла смириться с повышенным контролем со стороны бывшего мужа. Поначалу свободолюбивая актриса прислушивалась к его наставлениям, но в какой-то момент перестала потакать его капризам.

Супружеская зависть

Преданные фанаты Райана Рейнольдса знают, что его путь к славе был тернист. В 1990-х он брался за любые роли — чаще всего в массовке. Закрепиться в индустрии удалось лишь в середине нулевых. Помня о былых неудачах, он очень ревностно относился к успеху своей первой супруги. По крайней мере, на это непрозрачно намекала сама Йоханссон.



«Актерская индустрия — очень странная среда для сосуществования. Она непостоянная. Всегда кто-то будет популярнее тебя. Ну а брак — еще более сложная работа. Нужно быть уверенным не только в своей любви друг к другу, но и спокойно относится к успеху второй половины. В идеале же ваш мужчина должен быть занят совсем в другой сфере», — рассуждала Скарлетт в интервью журналу Parade в 2015 году



Ни у кого не было сомнений, что актриса имела в виду Райана. И сегодня сразу несколько источников утверждают, что нынешняя супруга актера снимается в кино гораздо реже, чем могла бы, лишь по одной причине — хочет угодить мужу. Однако взамен, как сокрушаются все те же инсайдеры, она не получает благодарности — только колкие шутки в свой адрес. Ведь муж славится отменным чувством юмора!

Райан Рейнольдс всегда мечтал о сыне, но жена пока родила ему только двух дочек

Параллельно вскрылись и другие любопытные подробности. Оказалось, что Рейнольдс давно мечтает о сыне, и его можно понять. Райан вырос в большой семье — у него три старших брата. Однако по иронии судьбы у них с Блейк пока что рождаются только девочки. Вину за это, по слухам, знаменитость перекладывает на жену. В декабре 2014-го на свет появилась первая дочь супругов, которую нарекли чисто мужским именем — Джеймс. По словам актера, он решил назвать дочь в честь своего отца. В сентябре 2016 года Лайвли подарила мужу еще одну малышку. На этот раз они остановились на более традиционном имени — Инес.

Проблемы в раю?

Слухи о том, что Рейнольдс и Лайвли лишь на публике изображают счастливую пару, начали активно муссироваться в конце 2016 года. Тогда один из американских таблоидов распространил информацию о том, что супруги живут как кошка с собакой. Мол, появление детей не смогло разрядить накаленную обстановку в семье. Представители актеров, естественно, все отрицали.



Затем злопыхатели стали «подыскивать» актерской чете любовников. Райану приписывали роман с темноволосой Мореной Баккарин, которая сыграла его возлюбленную в «Дедпуле». А разочарованная семейной жизнью Блейк якобы утешалась в объятиях все того же Леонардо Ди Каприо, с которым у нее когда-то был непродолжительный роман. Вышеупомянутые сплетни, согласитесь, звучат не очень убедительно. К тому же на протяжении всего промо-тура «Дедпула» Рейнольдс направо и налево раздавал интервью и рассказывал о том, как же они с женой счастливы.



Летом прошлого года в СМИ вновь просочилась информация об интрижках актера на стороне. На этот раз слухи звучали более правдоподобно. Анонимные источники поделились с изданием Ok! инсайдерской информацией: мистер Рейнольдс неравнодушен к своей молодой коллеге, актрисе Брианне Хилдебранд. Правда, сплетни не нашли подтверждения — через некоторое время Брианна намекнула, что ее сердце уже занято… девушкой.



Вскоре после этого выяснилось, что и Лайвли не с концами ушла в радости материнства. Актриса, которую теперь можно увидеть на публике только во время громких премьер, якобы сблизилась с Джудом Лоу на съемках их нового фильма в Ирландии. «В последнее время Блейк слишком тесно общается с Джудом. Райан бьет тревогу: он больше не может доверять ей», — поделился аноним с порталом Radar Online. Информация, к счастью, оказалась ложной. Ловелас Лоу до сих пор меняет девушек как перчатки.

Последняя капля

Последние шесть лет мистера и миссис Рейнольдс «разводят» регулярно, но безуспешно. Однако очередная попытка прозвучала весьма громко. В конце марта 2018-го года авторитетное американское издание Page Six опубликовало новость о том, что супруги живут отдельно. Сообщалось, что Блейк и Райану очень сложно находить время друг для друга. Пока актриса сидит дома с детьми, ее муж пропадает на съемках и звездных вечеринках.

«Пропасть в их отношениях стала огромной», — дал свой прогноз информатор, якобы знакомый с ситуацией в семье.

Эти сплетни не оставил без внимания и сам Райан Рейнольдс. Папа двух малюток пошутил у себя в Твиттере, что хотел бы, чтобы все сказанное оказалось правдой. «Эх, мне так не хватает времени на себя любимого», — написал актер, известный своим своеобразным чувством юмора. Блейк новый слух деликатно проигнорировала.



В одном из недавних постов Рейнольдс своеобразно пошутил над женой

Кстати, активность супругов в соцсетях — отдельная песня. Актер-юморист часто посвящает жене посты, которые порой выглядят весьма специфично, если не откровенно обидно. Так, в конце августа прошлого года он феерично поздравил Блейк с днем рождения, выложив совместное фото, с которого Блейк была безжалостно и почти полностью отрезана — остался только глаз и ухо. Тогда Райан получил в Сети массу комплиментов своему остроумию. Ну а пару месяцев спустя, ко дню рождения самого Рейнольдса, от Блейк прилетела «ответка» — тоже выложенное в Инстаграм фото. Правда, рядом с обрезанным по самые уши актером крупным планом стояла уже не она, а… Райан Гослинг. Что снова взбудоражило мелодраматично настроенных граждан. Странные пикировки продолжаются по сей день.



Не так давно Рейнольдс опубликовал фотографию жены, на которой она запечатлена без макияжа и в растянутой одежде во время съемок новой картины. В подписи к фотографии актер рассказал, что именно так его благоверная и выглядит без макияжа. Надеемся, она посмеялась от души.



Вполне вероятно, что обоих героев такая ситуация вполне устраивает — не случайно же этот брак уже пережил многие союзы в Голливуде. Мы желаем паре и дальше сопротивляться штормам в прессе и радовать нас своими неизменно эффектными совместными выходами. Вот только, когда Райан в следующий раз «пошутит» и выложит в день рождения жены ее обрезанное фото с какой-нибудь дерзкой подписью, смеяться мы уже не будем.

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