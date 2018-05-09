В ориентированном на Запад обществе полигамные браки кажутся дикостью: какая нормальная женщина захочет делить супруга с двумя, тремя или даже десятью соперницами? Однако в некоторых странах многоженство разрешено. Как складываются судьбы восточных и африканских лидеров, располагающих целыми гаремами, рассказывает Woman.ru.

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Премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум держит подробности личной жизни в строжайшей тайне. Известно, что у государственного деятеля имеется шесть жен. Однако широкая общественность знает имена двух, а регулярно видит и вовсе только одну.

Многие мужчины наивно полагают, что, будь у них три жены, то они и тройной красотой, и тройной заботой будут окружены. Но стоит ли завидовать тем немногим многоженцам, которым официально позволено иметь в супругах сразу несколько женщин? Содержание гарема — недешевое удовольствие, да и разрешено не везде. Именно поэтому на полигамные браки в наше время в основном решаются сильные мира сего: восточные, африканские и азиатские политики или представители правящих семей.



Одним из самых известных многоженцев в современной истории является 50-летний Мсвати III, король карликового африканского государства Свазиленд, с недавних пор ставшего Эсватинией. По официальным данным, в настоящее время у монарха 14 жен (15-я недавно погибла).

Мсвати III есть, на кого равняться: у его отца, короля Собузы II, при жизни было — только вдумайтесь в эти цифры — (!) 70 жен, и все законные.

Супруги любвеобильного бывшего правителя Свазиленда родили ему 210 детей (правда, до наших дней дожило около ста), ну а внуков, по неподтвержденной информации, у него уже больше тысячи, и их количество продолжает расти.



Большая семья была и у экс-короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Три года назад монарха не стало (он прожил 90 лет), но наследство во всех смыслах он оставил внушительное. Официальные браки он заключал 30 раз. Впрочем, одновременно больше 4 жен не держал: свято чтил законы ислама, не рекомендовавшие выходить за эти рамки.



Как известно, в нашей стране многоженство запрещено. Однако ведомые банальным любопытством, мы решили выяснить, как мужчинам из других государств удается обходиться сразу с несколькими супругами. В этом материале мы поведаем вам о восточных, африканских и азиатских лидерах с наибольшим количеством жен.

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