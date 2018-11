«Как я встретил вашу маму»: почему Дэвид и Виктория Бекхэм не любят вспоминать о самом начале своего романа

Порой кажется что о Бекхэмах мы знаем все. Но это ощущение обманчиво. История, которая длится уже (!) третий десяток лет, полна «белых пятен». Одно из таких — начало романа, которое супруги не любят ни вспоминать, ни уж тем более обсуждать.

История знакомства Дэвида и Виктории Бекхэм полна интересных деталей

В работе над этим текстом автор всеми силами пытался избежать использования слова «сказка» и попыток провести параллели между избитыми сюжетами мелодрам и реальными событиями. Затея провалилась с треском. Так что, циники, можете доставать свои ядовитые стрелы, но так и знайте: история Дэвида и Виктории Бекхэм — это самая настоящая современная сказка о любви. И да, по ней можно смело снимать мелодраму для широкого круга зрителей... Если, конечно, выбросить несколько моментов, способных добавить каплю дегтя в эту вакханалию меда и ванили.

«Узнаю из тысячи»

Дэвид Бекхэм увидел Викторию Адамс по телевизору. Доподлинно известно, что участница группы Spice Girls обратила на себя внимание полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» в клипе на композицию Say You’ll Be There 1997 года. Глядя на стройную брюнетку, Дэвид, по собственному признанию газете The Sun, сказал как отрезал: «Эта девушка — то, что мне нужно. И я ее добьюсь».



Что удивительно, Виктория не была звездой того видео. Блондинка Эмма Бантон и красноволосая Джерри Холлиуэлл получили гораздо больше экранного времени, но Бекхэму понравилась именно пританцовывающая на заднем плане Виктория (тут так и хочется сказать, что позади своих коллег она стояла скромной березкой, но короткостриженая секси-фурия в латексном комбинезоне на это сравнение совсем не тянет).

Дэвид увидел Викторию по телевизору и сразу понял, что они должны быть вместе

Несколько месяцев спустя футболист настоял, чтобы организаторы благотворительного матча «Манчестер Юнайтед» пригласили на стадион самую популярную в Британии, да и во всем мире группу Spice Girls. После игры девушкам предложили познакомиться с прославленными спортсменами…

Тень на плетень

«Я вообще не интересовалась футболом и понятия не имела, кто он такой!» — щебетала Виктория во многих интервью той поры. Так действительно было бы романтичнее: он положил на нее глаз, а она и не знала, что главная надежда британского футбола — ее фанат номер 1. Однако спустя годы наша героиня все-таки призналась, что наводила справки о Дэвиде за некоторое время до знакомства.

Стоит обратить внимание, что именно Виктория годами выдавала желаемую картинку за действительную и вообще путалась в показаниях.

И если с невинным кокетством в стиле «я не такая, я вас не знаю» все понятно, то со следующим заявлением будет посложнее.



В одном из документальных фильмов, посвященном истории группы Spice Girls, Виктория заявила, что в пору пика популярности группы (то есть когда она и познакомилась с Дэвидом) никто не хотел с ней встречаться. Понимаете, именно так и не наоборот! То есть не эффектная дива отвергала настойчивых поклонников, а те не проявляли к ней интереса. Вы верите? И правильно делаете.

Храброе сердце

Тех, кто, как и автор данного материала, пристально изучал истории участников этой пары, удивляет следующий факт. В Сети невозможно найти информацию о том, с кем Дэвид встречался до знакомства со своей супругой — зато полно сведений о женщинах, которые в разное время утверждали, что вступали в короткие, но незабываемые отношения с уже женатым футболистом.



То ли Дэвид так ловко замел следы, то ли действительно долгое время ждал единственную — и не в клубах, а перед телевизором, где, как мы уже знаем, ее и увидел. Есть, правда, одна милейшая история про первую любовь, которая никоим образом не наносит ущерба репутации Дэвида, а, напротив, укрепляет его имидж джентльмена.

О том, с кем встречался футболист до романа с Пош Спайс, почти ничего не известно. Журналисты знают лишь об одной девушке, с которой юный Дэвид познакомился в самолете по пути на сборы

Говорят, в возрасте 15 лет в самолете, летевшем из Лондона в Даллас, он познакомился с юной американкой по имени Джоди. Она возвращалась домой с каникул, он направлялся в Техас на сборы. Якобы смелый Дэвид попросил ее соседку поменяться с ним местами, чтобы поболтать с понравившейся девушкой. Романа на расстоянии в итоге не получилось, но Джоди, которую разыскали журналисты, подтвердила, что следит за успехами давнего приятеля, хоть и не променяет его на своего любимого мужа.



Что касается Виктории, то ее «личное дело» гораздо сочнее. Как бы она ни жаловалась на нехватку ухажеров в эпоху расцвета Spice Girls, делить это точно нужно надвое. Доподлинно известно, что во время знакомства с Дэвидом Виктория не была одинока. Более того, дело шло к помолвке.

Личные обстоятельства

И снова возвращаемся к сказкам. В них, как мы знаем, главные героини, даже если и рождаются в королевских покоях, все равно немало страдают. Так росла и юная Вики Адамс, которую привозили в частную школу на семейном «роллс-ройсе». Она жутко стеснялась, потому что популярности это не добавляло, а вот проблем — очень даже. Богатым и неуверенным в себе девочкам всегда достается. А уж если у них прыщи…



Ее так и звали «Лицо в прыщах» и травили на все лады.

В своих мечтах она видела себя суперзвездой, которую обожает весь мир.

Желание попасть на сцену и прославиться Вики реализовывала как могла: занималась с детства танцами и актерским мастерством, а позже ходила на кастинги женских групп как на работу — чуть ли не каждый день.



При этом личная жизнь была для девушки важна не менее карьеры. Одиночества она боялась с детства, поэтому чувствам не сопротивлялась. Первая любовь случилась, когда Виктории Адамс было 17 лет. Ее избранником стал некий Марк Вудс, который однажды появился в ее родительском доме с важной миссией — наладить охранную сигнализацию, специалистом по которой являлся.

С первым своим молодым человеком Марком Вудсом Виктория Адамс рассталась, потому что хотела вплотную заняться карьерой

Вместе пара продержалась почти четыре года, они даже были помолвлены, однако не срослось: Виктория поняла, что для начала должна реализовать себя в творчестве.



Следом случился краткосрочный роман с «плохим парнем» — актером Кори Хэймом. Свою связь пара скрыла настолько тщательно, что информация о ней всплыла, лишь когда Виктория была уже матерью троих сыновей. За два года до своей скоропостижной кончины Хэйм дал интервью, в котором неожиданно разоткровенничался, как увидел Викторию в 1995 году на студии. Еще никому не известные Spice Girls записывали дебютный альбом, а Кори зашел повидаться с другом-музыкантом. «Она стрельнула на меня глазами, как снайпер, и я понял: как мужчина я просто обязан познакомиться с ней поближе», — вспоминал Кори, подчеркивая, что ничего серьезного их не связывало и расстались они так же легко, как и встретились.

Мезальянс для принцессы

Следующим серьезным спутником 22-летней на тот момент Виктории стал Стюарт Билтон — ее ровесник и красавчик, который легко мог бы работать моделью. Вместо этого он получал чуть меньше 40 фунтов в неделю в качестве пособия по безработице. А вот Вики на тот момент уже была Пош Спайс и зарабатывала миллионы.



Говорят, она любила Стюарта, и чувства были взаимны. Он терпеливо ждал ее с гастролей и выступлений, не создавал проблем и, как мог, старался угодить.

Вики устраивали отношения с безработным Стюартом, правда, до тех пор пока она не встретила Дэвида

Учитывая, что Виктория Адамс была участницей супергруппы и от ее настроения и внутреннего состояния так или иначе зависела жизнь коллектива, менеджер Spice Girls Саймон Фуллер парня одобрял. Он понимал, что свадьба с «неровней» вряд ли произойдет, а значит такие отношения могут длиться и длиться, пока группа гастролирует и гастролирует. Дэвид Бекхэм спутал все карты Фуллера, что сильно взбесило самого влиятельного музыкального менеджера мира.

В своей книге 2001 года Learning to Fly Виктория очень осторожно вспоминает события той поры и то, как оказалась в весьма щепетильной ситуации, а проще говоря — на раскаленной сковороде.

Представьте, вам понравился мужчина, который по всем статьям вам подходит. Вы при этом состоите в отношениях с хорошим парнем, которому покупаете одежду и прочие милые радости. Но главное — у вас есть менеджер, который категорически против романов, потому что ваш график расписан на два года вперед и вы не имеете права ни на романтические каникулы, ни уж тем более на свадебное путешествие.



Мало кто знает, что первые свидания «самой крепкой в шоу-бизнесе пары» проходили на автомобильных стоянках — прямо в серебристом BMW самого успешного британского футболиста. Там, как утверждает Виктория, они часами сидели и болтали. При этом на свидания в ту пору певица сбегала тайно, подговаривая коллег по группе ее покрывать перед Фуллером. Но тот крепко держал руку на пульсе.

Побег из-под колпака

В упомянутой книге, разумеется, ставшей бестселлером, Виктория вспоминала, что у Саймона Фуллера была серьезная фобия: он часто повторял, что Spice Girls разрушит мужчина. Отсюда и повышенный контроль всех участниц коллектива. Боссу самой популярной женской группы в мире было все равно, кто добивается расположения его подопечных — да хоть сам Гарри Барлоу из Take That! Дэвида Бекхэма спасла принадлежность к «Манчестер Юнайтед» — любимой команде менеджера. С одной стороны, Саймон был против, с другой — искренне наслаждался тем, что зарождалось на его глазах. Настолько, что даже сам пытался организовать «первую ночь» пары.

А как же Стюарт Билтон, спросите вы. С ним Виктория (пока еще) Адамс порвала до того, как окончательно сблизилась с Дэвидом.

Фуллер вовсю бронировал им уикенд в Италии, обеспечивая повышенную охрану и полную анонимность. Пош Спайс была в бешенстве: ей очень не хотелось, чтобы и это событие было срежиссировано ее работодателем. В итоге накануне вылета в Италию (который так, кстати, и не случился) они с Дэвидом сбежали в уединенный отель в Манчестере. А ранним утром следующего дня она воссоединилась с коллегами по Spice Girls на репетиции.

Виктория и Дэвид Бекхэм вместе больше двадцати лет, однако мало кто знает историю их знакомства

Еще какое-то время Дэвид и Виктория, по требованию Фуллера, скрывали свой роман, однако через пару месяцев этот заговор был раскрыт. Пресса захлебнулась от восторга и волнения, пытаясь рассмотреть трехкаратник Tiffany, красовавшийся на безымянном пальце девушки, и сосчитать количество бриллиантов на кольце модника-жениха (подсказка: их было 96).



В следующем 1998-м году Виктория, вопреки планам менеджера, родила первого сына Бруклина. А в июле 1999 года, за полгода до официальной «кончины» Spice Girls, в ирландском замке Латтрелстоун пара сыграла свадьбу — пышную даже по меркам звезд. На торжество был потрачен миллион фунтов, чтобы в окружении нескольких сотен близких влюбленные принимали поздравления и пожелания долгой и счастливой семейной жизни. Сидели они на самых настоящих золотых тронах — как в тех самых сказках, в которые мы можем не верить, а эти двое взяли и оказались.