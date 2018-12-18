Ясновидящая рассказала, разведутся ли Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер и что ждет их в будущем

Пока зарубежные СМИ продолжают обсуждать предполагаемый развод Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, мы решили обратиться к ясновидящей и тарологу Марианне Абравитовой, которая не только поведала нам о том, что сейчас происходит между супругами, но и рассказала, что могло стать причиной разногласий.

1 2 3 ... 16 Рэнди Гербер и Синди Кроуфорд поженились в 1998 году

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер неспроста считались одной из самых красивых и крепких пар в Голливуде. Их история любви со стороны напоминала сказку. В каждом своем интервью супермодель утверждала, что приняла единственно верное решение, когда согласилась выйти замуж за предпринимателя. Однако сейчас, по слухам, Синди и Рэнди решили развестись. Как развивалась эта прекрасная история любви и что об отношениях супругов думает таролог Марианна Абравитова — читайте в нашем материале.



Первый блин комом

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер познакомились на вечеринке по случаю свадьбы их общего друга в 1991-м. На тот момент она была уже довольно известной моделью, а он завершил карьеру манекенщика и решил попробовать себя в бизнесе. Судя по всему, Синди и Рэнди сразу прониклись друг к другу взаимной симпатией, ведь даже роман с Ричардом Гиром не помешали Кроуфорд обменяться с Гербером номерами телефонов.



Отношения со звездой «Красотки» на тот момент стремительно развивались, и в том же 1991 году Синди вышла за него замуж. Тогда Гир и Кроуфорд были едва ли не самой горячей парой в Голливуде.

Правда, свадьбу сыграли отнюдь не звездную. Всего 500 долларов стоила церемония в Лас-Вегасе, после которой Ричард и Синди стали мужем и женой.

Однако этот брак был обречен на провал: уже через 4 года Гир и Кроуфорд развелись. «В 20 лет я еще была готова следовать за Ричардом — он меня так и воспринимал: он ведет, а я следую. Но, становясь старше, мне хотелось не наступать ему на пятки, а хотя бы идти бок о бок… Он не был готов принять такую модель отношений», — рассказала Синди в эфире программы популярной американской телеведущей Опры Уинфри спустя почти двадцать лет после этого расставания.

Ричард Гир и Синди Кроуфрд прожили в браке всего несколько лет

Модель объясняла, что поначалу они с актером безумно любили друг друга, потому и не замечали, насколько разными были людьми. Впрочем, брак с Ричардом Синди до сих пор считает довольно важной главой своей жизни.

Друг из прошлого

В 1995 году уже разведенная Синди встретилась с Рэнди, который с готовностью подставил модели дружеское плечо и постарался ее поддержать. Кроуфорд уверена, что именно такое развитие событий было самым верным. «Это были первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем женщинам очень рекомендую такой вариант. Страсть приходит и уходит, имеет свои взлеты и падения, но если вам по-настоящему хорошо с человеком, то крепче основы для прекрасных отношений и быть не может», — говорила модель уже в другом своем интервью.

Правда, в отличие от Гира, Гербер вовсе не торопился делать предложение своей возлюбленной.

В итоге, Синди, которая к тому моменту уже мечтала о семье и детях, взяла быка за рога и сама предложила Рэнди пожениться. Тот отказываться не стал, и в 1998 году модель и бизнесмен стали мужем и женой.



Свадьбу влюбленные сыграли на Гавайях. Прямо на побережье Кроуфорд и Гербер поклялись друг другу в вечной любви. К алтарю модель шла по песку босиком, впрочем, с ее-то бесконечными ногами такое себе можно было запросто позволить.

Семейная жизнь

Уже спустя год после свадьбы на свет появился первенец пары — Пресли, а еще через два — дочь Кайя. Оба наследника пары по сей день являются доказательством, что в счастливом браке рождаются красивые дети. И сын, и дочь Синди и Рэнди пошли по стопам матери. Сейчас Кайя является одной из самых востребованных манекенщиц (недавно она получила награду в номинации «Модель года» премии Fashion Awards). Пресли не отстает от сестры: он снимается для обложек глянцевых журналов и принимает участие в показах Moschino и Dolce&Gabbana.

Даже многочисленные голливудские критики, которые регулярно писали о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта, закрывали рты, когда речь шла о паре Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера.

Их многолетние отношения казались всем образцом того, как должна выглядеть настоящая любящая семья. И дело вовсе не в том, что Кроуфорд и Гербер регулярно появлялись на красных дорожках вместе с детьми, создавая иллюзию идеального брака.

Семья Рэнди Гербера и Синди Кроуфорд стала образцом для подражания

«Мы с мужем до сих пор довольно часто ходим на свидания. Я считаю, что иногда полезно перенести отношения на первый план и, скажем, назначить мужу романтическую встречу», — делилась советом Синди в одном из интервью.



Вторил ей и Гербер: «В глубине своего сердца Синди — все еще девочка из маленького города. Самое важное для нее — семья. Ей необходимо знать, что мы все счастливы. Она всегда была из тех людей, которые дают, ничего не требуя взамен. Сейчас она для меня заменяет целый мир».

Ложка дегтя

Правда, даже в самой красивой, на первый взгляд, сказке о любви не обошлось без печальных событий. В 2004 году в прессе появилась информация о том, что Рэнди изменяет Синди. Бывшая официантка одного из заведений Гербера заявила, что бизнесмену практически удалось склонить ее к интимной связи. В 2009-м история повторилась. На этот раз сразу две работницы ресторана Рэнди заявили, что он предлагал им секс.

Впрочем, любые подобные обвинения в свой адрес Гербер отрицал, а Кроуфорд предпочитала их игнорировать. Судя по всему, Синди безоговорочно верила своему мужу и не хотела разрушать брак.

По крайней мере, так было вплоть до 2018 года. В декабре в прессе начали писать о скором разводе пары. По данным источников, у супермодели и предпринимателя уже давно не осталось никаких чувств друг к другу. Журналисты обратили внимание и на другой интересный факт — в последнее время Синди выходила в свет без обручального кольца, что довольно часто сигнализирует о проблемах в браке.



Пока сами супруги официально не комментируют информацию о своем разрыве, мы решили обратиться за помощью к тарологу и ясновидящей Марианне Абравитовой. Она рассказала нам, что развод Гербер и Кроуфорд действительно не за горами: «Можно сказать, что они разошлись давным-давно, просто все это не афишировалось широким массам. Их связывают дружеские и деловые отношения, корнями уходящие в семейный бизнес. Делить имущество им будет сложно, но они сумеют найти компромисс. Я не вижу никаких измен, не вижу ссор и выяснений отношений. Все эти страсти давно в прошлом, им уже не хочется тратить свои эмоции».

Ясновидящая уверена, что Рэнди и Синди действительно разведутся в ближайшее время

Абравитова уверена, что и у Гербера, и у Кроуфорд уже есть другие отношения. О будущем Синди Марианна говорит следующее: «У нее достаточно большой круг интересов, есть поклонники. Эмоций у нее много. Она яркая и красивая женщина. Но, несмотря на это, я не вижу, что она стремится к серьезным отношениям. Не думаю, что она решится на официальное замужество. Будут гостевые браки, будут романы. Одинокой старости ей не видать. Она будет жить так, как она считает нужным. Ей важна внутренняя гармония, она бережет себя и свои нервы».



Марианна уверена, что Синди попросту стало скучно в браке. Именно поэтому, как утверждает таролог, романтичная Кроуфорд выбрала свободу.