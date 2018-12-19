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    Сергей Безруков рассказал, почему ушел от бывшей жены к Анне Матисон

    19.12.2018
    На днях Сергей Безруков дал откровенное интервью и признался в том, что заставило его бросить свою бывшую жену Ирину и уйти к кинорежиссеру Анне Матисон.

    Сергей Безруков уже два года счастлив в браке с Анной Матисон. Актер и его супруга воспитывают двоих детей: 2-летнюю дочь Марию и недавно родившегося сына Степана. Ранее Сергей был женат на актрисе Ирине Безруковой, брак с которой, по его словам, оказался неудачным. В интервью одному из изданий актер рассказал, почему расстался с бывшей супругой и как понял, что Анна — именно та женщина, с которой он хочет быть.

    В беседе с журналистом cosmo.ru Безруков признался: после знакомства с Матисон, он понял, что пришло время двигаться вперед. Актеру было больно расставаться с женой, однако он чувствовал, что рано или поздно это должно произойти.

    «Я слушал интуицию и сердце, потому что своего человека можно только почувствовать, нужно довериться чутью», — рассказал Сергей.

    «Тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы! Нет никаких правил. Никто тебе не скажет, как надо, у каждого свой путь», — поделился Безруков. Кроме того, актер сразу понял, что Анна Матисон — его человек. Сергей решил для себя, что именно с ней хочет провести остаток своих дней.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars
    Теги:

    Сергей Безруков, Анна Матисон, Ирина Безрукова

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    Комментарии (12) Добавить комментарий
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    • Нарцисс, а не мужчина! Такая безликая как Матиссон ему и нужна.

    • И правильно сделал. Эта Ирина мне никогда и не нравилась, какая-то хитроопая деревенская акулка.

    • Да просто созрел на отцовство, а она ему дать этого не могла.

    • У него и до Анны были дети

    • Остаток дней..он что-помирать собрался?еще три раза жен поменяет..а Ирина сильно старше,обычная домохозяйка еще и не родила..Молодая режиссер хороша при всех раскладах и родила двоих..понятно почему так получилось..

    • Все же Ирина более эффектная, возраст, отсутствие общих детей опустим... Но почему женщина с хорошим доходом, имея известного мужа, не добавит себе лоска хоть немного... речь не идет о филлерах во все места.Анне за 30, есть мозги и деньги, почему бы не продумать как-то макияж, стиль... Вроде симпатичная, но порой ее выходы в свет непонятны немного. Она же публичный человек, молодая и эффектная женщина, известный муж, не понимаю...

    • Давно было понятно, что не пара они. Но бывшая как клещ в него вцепилась. Слава Богу, что встретил Анну. Это был подарок судьбы.

    • как ни крути, а мужчинам нужна женщина, которая развивается и без него, которая будет ему интересна как личность, а не посвятит всю себя только ему, и будет проживать его жизнь. у каждого в паре должны быть сови интересы, чтобы не было скучно. когда жена вечно как хвост за мужем, это быстро им надоедает. вот и Безрукову надоело. да и у ирина ему не родила бы уже. двоих задела потому он еще раньше на стороне, а в Матисон значит увидел то, что хотел. вот и все.

    • Гость

      Давно было понятно, что не пара они. Но бывшая как клещ в него вцепилась. Слава Богу, что встретил Анну. Это был подарок судьбы.

      Согласна на все 100

    • Зайдите в инстаграм к Ирине. 1. Сплошное самолюбование. 2. Мещанство 3. Пиар на известных людях и событиях. 4.Развлечения и отдых. Все. И чем может быть интересна такая женщина?

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