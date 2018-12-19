Сергей Безруков рассказал, почему ушел от бывшей жены к Анне Матисон

На днях Сергей Безруков дал откровенное интервью и признался в том, что заставило его бросить свою бывшую жену Ирину и уйти к кинорежиссеру Анне Матисон.

1 2 3 4 5 6 7 Сергей Безруков объяснил, почему ушел от бывшей жены Ирины к Анне Матисон

Сергей Безруков уже два года счастлив в браке с Анной Матисон. Актер и его супруга воспитывают двоих детей: 2-летнюю дочь Марию и недавно родившегося сына Степана. Ранее Сергей был женат на актрисе Ирине Безруковой, брак с которой, по его словам, оказался неудачным. В интервью одному из изданий актер рассказал, почему расстался с бывшей супругой и как понял, что Анна — именно та женщина, с которой он хочет быть.



В беседе с журналистом cosmo.ru Безруков признался: после знакомства с Матисон, он понял, что пришло время двигаться вперед. Актеру было больно расставаться с женой, однако он чувствовал, что рано или поздно это должно произойти.

«Я слушал интуицию и сердце, потому что своего человека можно только почувствовать, нужно довериться чутью», — рассказал Сергей.

«Тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы! Нет никаких правил. Никто тебе не скажет, как надо, у каждого свой путь», — поделился Безруков. Кроме того, актер сразу понял, что Анна Матисон — его человек. Сергей решил для себя, что именно с ней хочет провести остаток своих дней.