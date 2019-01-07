Монархи, политики, артисты: с кем королевы красоты связывают свою судьбу

- «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, 25 летМуж: экс-король Малайзии Мухаммад V, 49 летТри года назад 22-летняя студентка РГЭУ имени Плеханова Оксана Воеводина стала триумфатором «Мисс Москвы». На конкурс красоты она попала совершенно случайно: подруга предложила ей за компанию сходить на кастинг. Оксана благополучно прошла дальше, а ее приятельница — нет. В июне 2015-го Воеводину признали самой красивой девушкой столицы, после чего с ней подписало контракт крупное модельное агентствоСмотреть галерею
За расположение первых красоток борется огромное количество мужчин — начиная от безработных студентов и заканчивая олигархами. Не так давно чуть ли не все мировые СМИ обсуждали замужество Оксаны Воеводиной, завоевавшей в 2015 году титул «Мисс Москва».
Пусть статус мужчины и изменился, но одна из самых красивых женщин российской столицы выходила замуж за правителя и на протяжении нескольких месяцев гордо носила почетный титул «датин».
Как мы понимаем, далеко не каждой победительнице мировых бьюти-соревнований суждено связать жизнь с титулованной особой: королей или хотя бы принцев просто-напросто на всех не хватит. Да и будем реалистами: не все девушки грезят о браке с представителем монаршей семьи. Многих устраивают и обычные музыканты или бизнесмены.
В этом материале Woman.ru рассказывает, с какими мужчинами создают семьи женщины, которых официально признавали самыми привлекательными в мире. Все еще думаете, что красотки предпочитают лишь олигархов с солидным счетом в банке? Тогда добро пожаловать в фотогалерею, чтобы убедиться в обратном.