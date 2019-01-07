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Монархи, политики, артисты: с кем королевы красоты связывают свою судьбу

Победа в престижных конкурсах красоты дарит не только заветную корону, но и возможность удачно устроить личную жизнь. Woman.ru рассказывает, за каких мужчин выходят замуж девушки, официально признанные самыми привлекательными в мире.
  • Оксана Воеводина
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    «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, 25 лет 

    Муж: экс-король Малайзии Мухаммад V, 49 лет 

    Три года назад 22-летняя студентка РГЭУ имени Плеханова Оксана Воеводина стала триумфатором «Мисс Москвы». На конкурс красоты она попала совершенно случайно: подруга предложила ей за компанию сходить на кастинг. Оксана благополучно прошла дальше, а ее приятельница — нет. В июне 2015-го Воеводину признали самой красивой девушкой столицы, после чего с ней подписало контракт крупное модельное агентство
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За расположение первых красоток борется огромное количество мужчин — начиная от безработных студентов и заканчивая олигархами. Не так давно чуть ли не все мировые СМИ обсуждали замужество Оксаны Воеводиной, завоевавшей в 2015 году титул «Мисс Москва».

В ноябре 2018-го 25-летняя модель с эталонными данными стала женой 49-летнего Мухаммада V, который до недавнего времени являлся королем Малайзии.

Пусть статус мужчины и изменился, но одна из самых красивых женщин российской столицы выходила замуж за правителя и на протяжении нескольких месяцев гордо носила почетный титул «датин». 

Как мы понимаем, далеко не каждой победительнице мировых бьюти-соревнований суждено связать жизнь с титулованной особой: королей или хотя бы принцев просто-напросто на всех не хватит. Да и будем реалистами: не все девушки грезят о браке с представителем монаршей семьи. Многих устраивают и обычные музыканты или бизнесмены.

В этом материале Woman.ru рассказывает, с какими мужчинами создают семьи женщины, которых официально признавали самыми привлекательными в мире. Все еще думаете, что красотки предпочитают лишь олигархов с солидным счетом в банке? Тогда добро пожаловать в фотогалерею, чтобы убедиться в обратном.  

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07 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Прокофьев Вячеслав, Коробейников Дмитрий/ТАСС, East-News, Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram, Vk.com, Facebook
Теги

Айшвария Рай, Светлана Королева, Андрей Бородин, Оксана Федорова, Ник Джонас, Приянка Чопра, Олеся Бословяк, Оксана Воеводина

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