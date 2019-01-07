Монархи, политики, артисты: с кем королевы красоты связывают свою судьбу

Победа в престижных конкурсах красоты дарит не только заветную корону, но и возможность удачно устроить личную жизнь. Woman.ru рассказывает, за каких мужчин выходят замуж девушки, официально признанные самыми привлекательными в мире.

За расположение первых красоток борется огромное количество мужчин — начиная от безработных студентов и заканчивая олигархами. Не так давно чуть ли не все мировые СМИ обсуждали замужество Оксаны Воеводиной, завоевавшей в 2015 году титул «Мисс Москва».

В ноябре 2018-го 25-летняя модель с эталонными данными стала женой 49-летнего Мухаммада V, который до недавнего времени являлся королем Малайзии

Пусть статус мужчины и изменился, но одна из самых красивых женщин российской столицы выходила замуж за правителя и на протяжении нескольких месяцев гордо носила почетный титул «датин».



Как мы понимаем, далеко не каждой победительнице мировых бьюти-соревнований суждено связать жизнь с титулованной особой: королей или хотя бы принцев просто-напросто на всех не хватит. Да и будем реалистами: не все девушки грезят о браке с представителем монаршей семьи. Многих устраивают и обычные музыканты или бизнесмены.



В этом материале Woman.ru рассказывает, с какими мужчинами создают семьи женщины, которых официально признавали самыми привлекательными в мире. Все еще думаете, что красотки предпочитают лишь олигархов с солидным счетом в банке? Тогда добро пожаловать в фотогалерею, чтобы убедиться в обратном.