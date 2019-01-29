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Певица Бьянка рассказала, почему развелась с мужем

В декабре прошлого года стало известно, что Бьянка разводится с мужем спустя четыре месяца после свадьбы. На днях певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, почему решила расторгнуть брак.
  • Певица Бьянка
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    В новом интервью Бьянка поведала о причинах развода со своим мужем Романом Безруковым
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Летом 2018 года Бьянка (настоящее имя певицы — Татьяна Липницкая) обрадовала своих поклонников новостью о том, что выходит замуж. Избранником певицы стал музыкант из ее группы Роман Безруков. Однако спустя всего несколько месяцев после торжества пара решила разорвать отношения. В своем новом интервью изданию Peopletalk Бьянка поведала о причинах, которые привели к разводу.

По словам знаменитости, в какой-то момент между ней и ее супругом возникло недопонимание, которое со временем лишь возрастало.

«В отношениях не бывает, что что-то резко идет не так. Обычно все происходит плавно, люди что-то могут друг другу недоговаривать — стесняться или просто в силу разных характеров не находить общий язык», — рассказала журналистам портала певица.

Бьянка также добавила, что новость о разводе сильно расстроила ее маму. «Она любила Рому, но давала мне мудрые материнские советы, поддерживала», — призналась исполнительница.

К слову, со своим бывшим супругом певица находится в хороших отношениях. «Он мой родной человек, я его очень люблю. Мы вместе с ним сотрудничаем, встречаемся, общаемся, и нет даже какой-то тени неприязни, обид или недосказанности», — подытожила она.

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29 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
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Певица Бьянка

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Хорошо хоть не устроила представление из развода, как её подружка Дакота.Хотя Бьянка и так вполне успешна.

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