Певица Бьянка рассказала, почему развелась с мужем

В декабре прошлого года стало известно, что Бьянка разводится с мужем спустя четыре месяца после свадьбы. На днях певица дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, почему решила расторгнуть брак.

1 2 3 4 5 В новом интервью Бьянка поведала о причинах развода со своим мужем Романом Безруковым

Летом 2018 года Бьянка (настоящее имя певицы — Татьяна Липницкая) обрадовала своих поклонников новостью о том, что выходит замуж. Избранником певицы стал музыкант из ее группы Роман Безруков. Однако спустя всего несколько месяцев после торжества пара решила разорвать отношения. В своем новом интервью изданию Peopletalk Бьянка поведала о причинах, которые привели к разводу.

По словам знаменитости, в какой-то момент между ней и ее супругом возникло недопонимание, которое со временем лишь возрастало.

«В отношениях не бывает, что что-то резко идет не так. Обычно все происходит плавно, люди что-то могут друг другу недоговаривать — стесняться или просто в силу разных характеров не находить общий язык», — рассказала журналистам портала певица.

Бьянка также добавила, что новость о разводе сильно расстроила ее маму. «Она любила Рому, но давала мне мудрые материнские советы, поддерживала», — призналась исполнительница.

К слову, со своим бывшим супругом певица находится в хороших отношениях. «Он мой родной человек, я его очень люблю. Мы вместе с ним сотрудничаем, встречаемся, общаемся, и нет даже какой-то тени неприязни, обид или недосказанности», — подытожила она.