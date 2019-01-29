Певица Бьянка рассказала, почему развелась с мужем

Летом 2018 года Бьянка (настоящее имя певицы — Татьяна Липницкая) обрадовала своих поклонников новостью о том, что выходит замуж. Избранником певицы стал музыкант из ее группы Роман Безруков. Однако спустя всего несколько месяцев после торжества пара решила разорвать отношения. В своем новом интервью изданию Peopletalk Бьянка поведала о причинах, которые привели к разводу.
«В отношениях не бывает, что что-то резко идет не так. Обычно все происходит плавно, люди что-то могут друг другу недоговаривать — стесняться или просто в силу разных характеров не находить общий язык», — рассказала журналистам портала певица.
К слову, со своим бывшим супругом певица находится в хороших отношениях. «Он мой родной человек, я его очень люблю. Мы вместе с ним сотрудничаем, встречаемся, общаемся, и нет даже какой-то тени неприязни, обид или недосказанности», — подытожила она.