«Я знала почти обо всех изменах мужа, но меня это не унижало»: Милана Тюльпанова о том, нужно ли прощать неверность супруга

Все ли мужчины изменяют? Вопрос открытый. Стоит ли слепо верить своему избраннику или же нужно все время быть начеку? Вопрос еще сложнее, и мы не рискнем дать на него ответ просто потому, что единственно верного решения нет.
Своим опытом и мыслями по этому поводу с нами поделилась Милана Тюльпанова, ведь не секрет, что Александр Кержаков не был ей верным мужем.
Моногамия — это миф?
Пишу исключительно свое мнение и никого не призываю прислушиваться или следовать ему.
Во время разговоров на эту данную молодые люди из моего окружения всегда говорят что-то вроде «Милана, ты же понимаешь, что по-другому просто невозможно?». Понимаю. Но принимать данный факт не хочу и всегда стараюсь абстрагироваться от подобных мыслей в отношениях. Хотя я вполне вменяема и все замечаю, вижу, понимаю.
Поставила бы точку, но опять запятая
Безусловно, смысл в сохранении брака после измены супруга есть. Его не может не быть. Конечно, я говорю, скорее, о разовом явлении, а не систематических походах налево. Общий бюджет, быт, дети, собаки, кошки и далее по списку — разве все это стоит мимолетной интрижки? Я думаю, нет.
Поверьте: если мужчина захочет уйти, он обязательно это сделает. И все вышеописанное его не остановит. А если не уходит, быть может, вы ему действительно дороже мимолетного увлечения.
Вы, наверное, скажете, что у меня низкая самооценка. Что ж, возможно, не отрицаю. Я лишь честно говорю о том, каково мне было знать обо всем, что я чувствовала.
Знаю, что есть женщины, которые, узнав об измене, приходят в неописуемую ярость, клянут благоверного, бросают его и отправляются на поиски того самого — преданного идеала мужчины. Однако через время они все равно приходят к тому, от чего так усердно пытались убежать, ведь по сути это замкнутый круг.
А если так, то остается одно — поменять свое отношение к происходящему. Да, вот так просто. Так сделала и я, и это подарило моему браку еще несколько лет счастливой — по крайней мере, так мне казалось — жизни.
Еще раз повторюсь: я никого не призываю следовать моему примеру, принимать мои установки. Это всего лишь мой опыт, мой путь, мои наблюдения и выводы.