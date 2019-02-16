«Я знала почти обо всех изменах мужа, но меня это не унижало»: Милана Тюльпанова о том, нужно ли прощать неверность супруга

В ЗАГСе мы обещаем любить свою вторую половину и в горе, и в радости. Но что делать, если источником этого горя стал супруг, изменив вам с другой? Пережив подобный опыт, Милана Тюльпанова рассуждает, есть ли смысл сохранять брак после неверности мужа.

Все ли мужчины изменяют? Вопрос открытый. Стоит ли слепо верить своему избраннику или же нужно все время быть начеку? Вопрос еще сложнее, и мы не рискнем дать на него ответ просто потому, что единственно верного решения нет.

Но вот что делать, если вы уже столкнулись с изменой любимого человека?

Своим опытом и мыслями по этому поводу с нами поделилась Милана Тюльпанова, ведь не секрет, что Александр Кержаков не был ей верным мужем.

Моногамия — это миф?

Пишу исключительно свое мнение и никого не призываю прислушиваться или следовать ему.

«С нравственной точки зрения, измена — это, конечно, аморально. Однако я не знаю мужчин, включая своих друзей, знакомых, бывших парней, мужа, в конце концов, кто бы этого не делал».

Во время разговоров на эту данную молодые люди из моего окружения всегда говорят что-то вроде «Милана, ты же понимаешь, что по-другому просто невозможно?». Понимаю. Но принимать данный факт не хочу и всегда стараюсь абстрагироваться от подобных мыслей в отношениях. Хотя я вполне вменяема и все замечаю, вижу, понимаю.

Поставила бы точку, но опять запятая

Безусловно, смысл в сохранении брака после измены супруга есть. Его не может не быть. Конечно, я говорю, скорее, о разовом явлении, а не систематических походах налево. Общий бюджет, быт, дети, собаки, кошки и далее по списку — разве все это стоит мимолетной интрижки? Я думаю, нет.



Поверьте: если мужчина захочет уйти, он обязательно это сделает. И все вышеописанное его не остановит. А если не уходит, быть может, вы ему действительно дороже мимолетного увлечения.

«В нашей с Александром семейной жизни было много подобных прецедентов. О большинстве случаев измен я знала, но это странным образом никак меня не унижало и не задевало мое самолюбие».

Вы, наверное, скажете, что у меня низкая самооценка. Что ж, возможно, не отрицаю. Я лишь честно говорю о том, каково мне было знать обо всем, что я чувствовала.



Знаю, что есть женщины, которые, узнав об измене, приходят в неописуемую ярость, клянут благоверного, бросают его и отправляются на поиски того самого — преданного идеала мужчины. Однако через время они все равно приходят к тому, от чего так усердно пытались убежать, ведь по сути это замкнутый круг.

«Мы не можем изменить природу и человеческие потребности. Это просто не в наших силах».

А если так, то остается одно — поменять свое отношение к происходящему. Да, вот так просто. Так сделала и я, и это подарило моему браку еще несколько лет счастливой — по крайней мере, так мне казалось — жизни.



Еще раз повторюсь: я никого не призываю следовать моему примеру, принимать мои установки. Это всего лишь мой опыт, мой путь, мои наблюдения и выводы.