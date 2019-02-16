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«Я знала почти обо всех изменах мужа, но меня это не унижало»: Милана Тюльпанова о том, нужно ли прощать неверность супруга

В ЗАГСе мы обещаем любить свою вторую половину и в горе, и в радости. Но что делать, если источником этого горя стал супруг, изменив вам с другой? Пережив подобный опыт, Милана Тюльпанова рассуждает, есть ли смысл сохранять брак после неверности мужа.

Все ли мужчины изменяют? Вопрос открытый. Стоит ли слепо верить своему избраннику или же нужно все время быть начеку? Вопрос еще сложнее, и мы не рискнем дать на него ответ просто потому, что единственно верного решения нет.

Но вот что делать, если вы уже столкнулись с изменой любимого человека?

Своим опытом и мыслями по этому поводу с нами поделилась Милана Тюльпанова, ведь не секрет, что Александр Кержаков не был ей верным мужем.

Моногамия — это миф?

Пишу исключительно свое мнение и никого не призываю прислушиваться или следовать ему.

«С нравственной точки зрения, измена — это, конечно, аморально. Однако я не знаю мужчин, включая своих друзей, знакомых, бывших парней, мужа, в конце концов, кто бы этого не делал».

Во время разговоров на эту данную молодые люди из моего окружения всегда говорят что-то вроде «Милана, ты же понимаешь, что по-другому просто невозможно?». Понимаю. Но принимать данный факт не хочу и всегда стараюсь абстрагироваться от подобных мыслей в отношениях. Хотя я вполне вменяема и все замечаю, вижу, понимаю.

Поставила бы точку, но опять запятая

Безусловно, смысл в сохранении брака после измены супруга есть. Его не может не быть. Конечно, я говорю, скорее, о разовом явлении, а не систематических походах налево. Общий бюджет, быт, дети, собаки, кошки и далее по списку — разве все это стоит мимолетной интрижки? Я думаю, нет.

Поверьте: если мужчина захочет уйти, он обязательно это сделает. И все вышеописанное его не остановит. А если не уходит, быть может, вы ему действительно дороже мимолетного увлечения.

«В нашей с Александром семейной жизни было много подобных прецедентов. О большинстве случаев измен я знала, но это странным образом никак меня не унижало и не задевало мое самолюбие».

Вы, наверное, скажете, что у меня низкая самооценка. Что ж, возможно, не отрицаю. Я лишь честно говорю о том, каково мне было знать обо всем, что я чувствовала.

Знаю, что есть женщины, которые, узнав об измене, приходят в неописуемую ярость, клянут благоверного, бросают его и отправляются на поиски того самого — преданного идеала мужчины. Однако через время они все равно приходят к тому, от чего так усердно пытались убежать, ведь по сути это замкнутый круг.

«Мы не можем изменить природу и человеческие потребности. Это просто не в наших силах».

А если так, то остается одно — поменять свое отношение к происходящему. Да, вот так просто. Так сделала и я, и это подарило моему браку еще несколько лет счастливой — по крайней мере, так мне казалось — жизни.

Еще раз повторюсь: я никого не призываю следовать моему примеру, принимать мои установки. Это всего лишь мой опыт, мой путь, мои наблюдения и выводы. 

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Текст Милана Тюльпанова, Дарья Сеничкина
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Милана Тюльпанова

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Будьте независимыми, самодостаточными и перестанете держаться за штаны.Когда прилетит болячка, это вопрос времени.

  • солидарна с позицией, здраво

  • Жаль девушку,красавица,явно не глупа,папа политик... зачем же так себя не ценить ради мужчины(( А ведь именно жизнь с закрытыми глазами привела ее в ту ситуацию,которую она имеет сейчас.

  • Боже это старо уже как мир. Есть люди непорядочные во всем, он ей не только изменял, но и хамил, бил, унижал. В её случае измена-это самое безобидное, что он сделал. Есть люди, которые живут преимущественно животными инстинктами, есть такие и мужчины и женщины. Милана сама себя не уважает, как могут её мужчины уважать? Второе, зачем выбирать себе в мужья недалекого футболиста бабника? Понятно, что он недалеко в развитии от обезьяны ушёл. Есть мужчины и женщины образованные, которые относятся с уважением друг к другу, пример проффесор из университета - бывшая Питта. Такая не будет с недалеким футболистом и не даст о себя ноги вытирать. Но Милана не проффесор, плюс не уважает себя. Милана, да тебе, деточка, будет каждый изменять и будешь ты сама выбирать таких партнёров до тех пор, пока сама не поумнеешь. И как же достало это"Если мне изменяют, то наверное всем изменяют". Нет , не все живут только животными инстинктами, но для такого партнёра ты должна из себя что то представлять и уважать себя! А то тебя так и дальше будут бить, унижать и изменять. И это просто успокоение для себя, что все так делают. Защитная реакция всего лишь..

  • Дааа.Слов нет.Они ведь и в браке не долго были,когда любящий муж успел неоднократно изменить?Давайте,мужики,изменяйте на здоровье,приносите своим женам венерические сюрпризы.Это ведь природа Ваша такая)))Про моральный аспект измены я вообще молчу.Ну и толку,что она это героически терпела,брак всё равно распался.А вот готовы ли мужчины закрывать глаза на женские измены,оправдывать их?А то бывший одноклассник в соцсетях с ДР поздравил-всё,***.Нечестно как то.

  • Милана, я рада , что ты забрала ребёнка у этого негодяя, но ты ещё рассуждаешь с точки зрения нездоровой эмоционально женщины. Не нужно терпеть ни измены, ни тем более рукоприкладство. Есть достойные зрелые мужчины, которые не изменяют и я желаю, что ты встретила своё счастье!

  • А разве непонятно, что в ее случае с измен все начиналось? Можно было уйти от него ещё до рождения ребёнка, и ничего бы этого не было. Это как раз пример, как не надо рассуждать.

  • Пока женщины будут, как мантру повторять:"ВСЕ мужчины изменяют", - большинство будет изменять. Этой фразой женщины сами дают зелёный свет мужикам, снимая с них всю ответственность.

  • Интересно, что сказали бы все эти ее знакомые мужчины, если бы оказалось, что им изменяют их жены или подруги?

  • Резануло "общий бюджет". Стоит на первом месте, похоже и была второй причиной после большой любви (в чём с её стороны я не сомневаюсь). Может в браке тема денег не была столь остростоящей.

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