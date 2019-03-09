Максим Виторган дал первое интервью после заявления о разводе с Ксенией Собчак

В последнее время в прессе то и дело ходили слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. 8 марта знаменитости, наконец, решили расставить все точки над i, заявив о том, что уже давно живут порознь.
О разрыве с Собчак Виторган не проронил ни слова. Вместо этого артист начал рассказывать журналисту о том, каких женщин он предпочитает. «Все мы сначала встречаем по одежке, внешность имеет большое значение. Я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора — для меня это вещь важная», — поведал он.
Кроме того, Максим назвал имена представительниц отечественного шоу-бизнеса, которые ему нравятся. Среди них оказались Агния Кузнецова, Ирина Гринева, Ольга Медынич, Яна Троянова, Нонна Гришаева и Виктория Исакова.