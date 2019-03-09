Максим Виторган дал первое интервью после заявления о разводе с Ксенией Собчак

8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган объявили на своих страницах в Инстаграме о том, что давно не живут вместе. В тот же день актер дал первое после сообщения о разводе интервью.

Максим Виторган впервые пообщался с журналистами после объявления о разводе с Ксенией Собчак

В последнее время в прессе то и дело ходили слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. 8 марта знаменитости, наконец, решили расставить все точки над i, заявив о том, что уже давно живут порознь.

Вечером того же дня актер появился в эфире программы «МТС. Ужин со звездой»

О разрыве с Собчак Виторган не проронил ни слова. Вместо этого артист начал рассказывать журналисту о том, каких женщин он предпочитает. «Все мы сначала встречаем по одежке, внешность имеет большое значение. Я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора — для меня это вещь важная», — поведал он.



1 2 3 4 В ночь с 7 на 8 марта супруги заявили своим подписчикам о расставании

Кроме того, Максим назвал имена представительниц отечественного шоу-бизнеса, которые ему нравятся. Среди них оказались Агния Кузнецова, Ирина Гринева, Ольга Медынич, Яна Троянова, Нонна Гришаева и Виктория Исакова.