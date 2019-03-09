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Максим Виторган дал первое интервью после заявления о разводе с Ксенией Собчак

8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган объявили на своих страницах в Инстаграме о том, что давно не живут вместе. В тот же день актер дал первое после сообщения о разводе интервью.
Максим Виторган впервые пообщался с журналистами после объявления о разводе с Ксенией Собчак
Максим Виторган впервые пообщался с журналистами после объявления о разводе с Ксенией Собчак

В последнее время в прессе то и дело ходили слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. 8 марта знаменитости, наконец, решили расставить все точки над i, заявив о том, что уже давно живут порознь.

Вечером того же дня актер появился в эфире программы «МТС. Ужин со звездой».

О разрыве с Собчак Виторган не проронил ни слова. Вместо этого артист начал рассказывать журналисту о том, каких женщин он предпочитает. «Все мы сначала встречаем по одежке, внешность имеет большое значение. Я ценю в женщине интеллект, стиль, самостоятельность, оригинальность, хорошее чувство юмора — для меня это вещь важная», — поведал он.

Кроме того, Максим назвал имена представительниц отечественного шоу-бизнеса, которые ему нравятся. Среди них оказались Агния Кузнецова, Ирина Гринева, Ольга Медынич, Яна Троянова, Нонна Гришаева и Виктория Исакова. 

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • А у Платона будет много новых пап

  • Во как у разведенки карьера в гору пошла из всех дырок о нем пишут говорят муж Собчак!

  • Гость

    Во как у разведенки карьера в гору пошла из всех дырок о нем пишут говорят муж Собчак!

    АХА_ХА_ХА Посмеялась от души над словом ***, обычно так о женщине говорят, о мужике говорят разведенец, но ваш юмор вложенный в это слово оценила))))))))))

  • Пользуйся моментом Максик пока ты еще муж Собчак ЗАРАБОТАЙ НА РАЗВОДЕ потом забудут и выбросят тебя как презик использованный!!!

  • Хороший ты мужик Виторган но не орел!

  • У Максима опыт есть один не останется приспособится какой нибудь обеспеченной тетке еще.

  • Максим реально красавчик я была влюбленна в него он такой няшка Собчак растоптала его как мужчину гадина ненасытная!

  • Очень жаль. Вот очень. Что ни говори,а от него мужиком пахнет. Если она реально с Богомоловым замутила,то ***. полная

  • Я не сомневалась, что Собчуля поюзает максика и выбросит.Она по характеру сама как мудик, стерва конченая природная.И зарабатывает она больше всех своих йоппрей вместе взятых)

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