«Ужаснее института еще никто не придумал»: Алена Свиридова раскритиковала брак

Вот уже несколько лет Алена Свиридова встречается с молодым избранником, но идти в ЗАГС с ним не спешит. Как оказалось, звезда 1990-х принципиально не хочет оформлять официальные отношения с возлюбленным.

Давид Варданян и Алена Свиридова

В 2012 году Алена Свиридова представила публике своего нового возлюбленного — бизнесмена Давида Варданяна, который младше певицы на 14 лет.

С тех пор общественность обсуждает, когда же Алена и Давид решать стать мужем и женой.

55-летняя Свиридова не раз заявляла, что не видит смысла в замужестве, и они с Варданяном счастливы и без штампа в паспорте.

А недавно исполнительница выпустила книгу «Счастье без правил». В ней она подробно рассказала о своей личной жизни и поделилась размышлениями на различные темы.

В своем произведении Алена призналась, что не знает секрета идеальных отношений и не считает свадьбу гарантом долгой семейной жизни.

«Ужаснее института еще никто не придумал, брак — это полное фуфло. У меня к нему большие претензии», — пишет Свиридова в своей книге.

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Также артистка рассказала, оба ее официальных брака не состоялись из-за того, что она была не готова оставаться с этими мужчинами до конца своей жизни. Напомним, первый раз Алена вышла замуж еще в 18 лет за Сергея Свиридова, а второй — уже в 36 лет, за сотрудника посольства США Генри Пикока.