«Ужаснее института еще никто не придумал»: Алена Свиридова раскритиковала брак

В 2012 году Алена Свиридова представила публике своего нового возлюбленного — бизнесмена Давида Варданяна, который младше певицы на 14 лет.
55-летняя Свиридова не раз заявляла, что не видит смысла в замужестве, и они с Варданяном счастливы и без штампа в паспорте.
А недавно исполнительница выпустила книгу «Счастье без правил». В ней она подробно рассказала о своей личной жизни и поделилась размышлениями на различные темы.
«Ужаснее института еще никто не придумал, брак — это полное фуфло. У меня к нему большие претензии», — пишет Свиридова в своей книге.
Также артистка рассказала, оба ее официальных брака не состоялись из-за того, что она была не готова оставаться с этими мужчинами до конца своей жизни. Напомним, первый раз Алена вышла замуж еще в 18 лет за Сергея Свиридова, а второй — уже в 36 лет, за сотрудника посольства США Генри Пикока.