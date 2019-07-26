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«Ужаснее института еще никто не придумал»: Алена Свиридова раскритиковала брак

Вот уже несколько лет Алена Свиридова встречается с молодым избранником, но идти в ЗАГС с ним не спешит. Как оказалось, звезда 1990-х принципиально не хочет оформлять официальные отношения с возлюбленным. 
Алена Свиридова
Давид Варданян и Алена Свиридова

В 2012 году Алена Свиридова представила публике своего нового возлюбленного — бизнесмена Давида Варданяна, который младше певицы на 14 лет. 

С тех пор общественность обсуждает, когда же Алена и Давид решать стать мужем и женой. 

55-летняя Свиридова не раз заявляла, что не видит смысла в замужестве, и они с Варданяном счастливы и без штампа в паспорте. 

Алена Свиридова
 

А недавно исполнительница выпустила книгу «Счастье без правил». В ней она подробно рассказала о своей личной жизни и поделилась размышлениями на различные темы. 

В своем произведении Алена призналась, что не знает секрета идеальных отношений и не считает свадьбу гарантом долгой семейной жизни. 

«Ужаснее института еще никто не придумал, брак — это полное фуфло. У меня к нему большие претензии», — пишет Свиридова в своей книге. 

Также артистка рассказала, оба ее официальных брака не состоялись из-за того, что она была не готова оставаться с этими мужчинами до конца своей жизни. Напомним, первый раз Алена вышла замуж еще в 18 лет за Сергея Свиридова, а второй — уже в 36 лет, за сотрудника посольства США Генри Пикока. 

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26 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @alenasviridova/Instagram
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Алена Свиридова

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