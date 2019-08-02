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Айза Анохина рассказала о проблемах с супругом и сообщила, что «завязала с мужчинами и любовью»

Айза Анохина всегда искренне рассказывает своим подписчикам о том, что ее тревожит. Недавно она поделилась переживаниями насчет отношений с супругом. 
Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
Дмитрий и Айза Анохины с сыновьями

Вот уже около 4 лет Айза Анохина замужем за предпринимателем Дмитрием Анохиным. Пара живет на Бали и воспитывает двоих детей — 9-летнего Сэма от первого брака бизнесвумен с рэпером Гуфом и 2-летнего Элвиса. 

Знаменитость не скрывает, что ее отношения с супругом далеки от идеальных. 

Довольно часто молодая женщина рассказывает фолловерам о ссорах с Дмитрием, а также о его непростом характере

Кадр из инстаграм-историй Айзы Анохиной
Кадр из инстаграм-историй Айзы Анохиной

Сейчас семейство Анохиных отдыхает на Мальдивах. Увы, даже на курорте супруги не смогли избежать недопониманий. Поздним вечером 1 августа Айза призналась в соцсетях, что снова поссорилась с мужем. 

«Мы сильно поругались. Редко бывает вот так. Мне больно, грустно и очень обидно. Это так неправильно», — написала Анохина в Инстаграме. 

В скором времени бизнесвумен переключилась на Твиттер, где опубликовала еще несколько постов касаемо конфликта с супругом — только уже более тревожных. 

«Я завязала с мужчинами и любовью. Больше никого не буду любить», — высказалась рэп-исполнительница, тем самым заставив поклонников переживать за свой брак. Надеемся, в скором времени пара помирится и снова будет радовать нас совместными фото с райских островов!

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02 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @aizalovesam/Instagram
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Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • И что, даже секс по 4 раза в день не спасает от ссоры? А вообще блин, зачем это всё выставлять и после каждой ссоры делать такие детские заявления "никогда больше не буду любить"?..

  • Отдыхают на Мальдивах от Балийских будней?

  • Гость

    Отдыхают на Мальдивах от Балийских будней?

    Семейная лодка разбилась о быт.

  • Айза, береги семью все остальное пыль!

  • Муж видно что строгий но не плохой парень.

  • Гость

    Семейная лодка разбилась о быт.

    С бытью у них все хорошо всем бы такой быть.

  • Рэп-исполнительница?

  • Сидит не работает, он не понятно что мутныц тип чем зарабатывает тож не понятно, каждый чих в инсту выкладывать его видимо достала ее привычка и образ жизни какой то, нет забот хлопот как у нормальных людей, очага семейного, дома, все по съемным домам и побережьем.

  • Такое впечатление, что остановилась в развитии, на уровне 13-15 лет

  • Устали качевать!

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