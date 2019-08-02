Айза Анохина рассказала о проблемах с супругом и сообщила, что «завязала с мужчинами и любовью»

Айза Анохина всегда искренне рассказывает своим подписчикам о том, что ее тревожит. Недавно она поделилась переживаниями насчет отношений с супругом.

Дмитрий и Айза Анохины с сыновьями

Вот уже около 4 лет Айза Анохина замужем за предпринимателем Дмитрием Анохиным. Пара живет на Бали и воспитывает двоих детей — 9-летнего Сэма от первого брака бизнесвумен с рэпером Гуфом и 2-летнего Элвиса.

Знаменитость не скрывает, что ее отношения с супругом далеки от идеальных.

Довольно часто молодая женщина рассказывает фолловерам о ссорах с Дмитрием, а также о его непростом характере.

Кадр из инстаграм-историй Айзы Анохиной

Сейчас семейство Анохиных отдыхает на Мальдивах. Увы, даже на курорте супруги не смогли избежать недопониманий. Поздним вечером 1 августа Айза призналась в соцсетях, что снова поссорилась с мужем.

«Мы сильно поругались. Редко бывает вот так. Мне больно, грустно и очень обидно. Это так неправильно», — написала Анохина в Инстаграме.

В скором времени бизнесвумен переключилась на Твиттер, где опубликовала еще несколько постов касаемо конфликта с супругом — только уже более тревожных.

1 2 3 ... 10 Айза Анохина снова пожаловалась на проблемы в отношениях с мужем

«Я завязала с мужчинами и любовью. Больше никого не буду любить», — высказалась рэп-исполнительница, тем самым заставив поклонников переживать за свой брак. Надеемся, в скором времени пара помирится и снова будет радовать нас совместными фото с райских островов!