Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Нюша и Игорь Сивов отметили «бумажную» свадьбу в Париже

Певица Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017-м. На днях пара отправилась в столицу Франции, где и отметила вторую годовщину свадьбы.
Игорь Сивов, певица Нюша
Игорь Сивов и Нюша

Нюша редко делится подробностями личной жизни с поклонниками. О ее свадьбе с Игорем Сивовым фанаты узнали не сразу. А имя полугодовалой дочери артистка не раскрывает до сих пор.

Игорь Сивов, певица Нюша
4 августа Игорь Сивов и Нюша отметили годовщину свадьбы

Однако недавно знаменитость поделилась совместным фото с мужем. Вторую годовщину брака супруги решили отметить в самом романтичном городе на Земле — в Париже, там и был сделан этот кадр. «Особенный день, на нашей особенной планете», — подписала снимок Нюша.

К слову, ответ Игоря не заставил себя долго ждать. В его Инстаграме появилось идентичное фото, на котором чета позирует на фоне Эйфелевой башни. «День, когда я обрел свое счастье, чтобы не отпускать никогда. Пускай все складывается так, как мы хотим, ведь любовь обязательно поможет нам осуществить все желания вместе», — гласит подпись.

В инстаграм-историях певица также показала, какой сюрприз устроили им в отеле в часть праздника: весь номер был заполнен воздушными шарами, и к каждому была прикреплена фотография супругов.

Перейти к обсуждению


05 августа 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @igorsivovv, @nyusha_nyusha/Instagram
Теги

Певица Нюша, Игорь Сивов

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-30 17:50:00
363
семейке Фри давным давно пора вернуть деньги Русфонду, Дмитрий отец и сам своего ребенка воспитает без посторонней помощи и советов. Да и народу пора заняться своей жизнью а не лезть в чужую, тем более когда не просят.
Дмитрий Шепелев резко отреагировал на вопрос, когда позволит сыну увидеть бабушку и дедушку
131 Комментариев
Гость 2019-07-30 12:19:00
339
Мужа объявили в международный розыск, а жена как ни в чем не бывало ходит на звездные тусовки как на работу, тратит наворованные деньги и говорит, что супруга оклеветали. Высокие отношения, шо уж там
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
53 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.