Нюша и Игорь Сивов отметили «бумажную» свадьбу в Париже

Певица Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017-м. На днях пара отправилась в столицу Франции, где и отметила вторую годовщину свадьбы.

Игорь Сивов и Нюша

Нюша редко делится подробностями личной жизни с поклонниками. О ее свадьбе с Игорем Сивовым фанаты узнали не сразу. А имя полугодовалой дочери артистка не раскрывает до сих пор.

4 августа Игорь Сивов и Нюша отметили годовщину свадьбы

Однако недавно знаменитость поделилась совместным фото с мужем. Вторую годовщину брака супруги решили отметить в самом романтичном городе на Земле — в Париже, там и был сделан этот кадр. «Особенный день, на нашей особенной планете», — подписала снимок Нюша.



К слову, ответ Игоря не заставил себя долго ждать. В его Инстаграме появилось идентичное фото, на котором чета позирует на фоне Эйфелевой башни. «День, когда я обрел свое счастье, чтобы не отпускать никогда. Пускай все складывается так, как мы хотим, ведь любовь обязательно поможет нам осуществить все желания вместе», — гласит подпись.



1 2 3 ... 10 Нюша не любит распространяться о своей личной жизни

В инстаграм-историях певица также показала, какой сюрприз устроили им в отеле в часть праздника: весь номер был заполнен воздушными шарами, и к каждому была прикреплена фотография супругов.