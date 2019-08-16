«Нам уже не по 17, я не та, кем была»: Майли Сайрус выпустила песню, посвященную расставанию с Лиамом Хемсвортом

Каждый грустит во время расставания с любимым человеком по-своему. Так, Майли Сайрус на днях представила новую песню.

11 августа Лиам Хемсворт и Майли Сайрус объявили о разводе

Уже несколько дней мировая общественность обсуждает развод 26-летней Майли Сайрус и 29-летнего Лиама Хемсворта. И каждый раз появляются новые подробности об их отношениях и расставании. Сначала источники утверждали, что пара хочет мирно разойтись, но инсайдеры день ото дня подливают масла в огонь, рассказывая об изменах Майли и наркозависимости Лиама.



В любом случае, что бы ни было на самом деле, пара наверняка тяжело переживает разрыв, даже если давно была готова к этому шагу.

Майли Сайрус в 2010 году

Лиам уже прокомментировал сложившуюся ситуацию, а вот Майли хранит молчание. Вместо этого она выпустила новую песню.



«Двигайся дальше, нам уже не по 17 лет. Я не та, кем была раньше. Ты сказал, что все поменялось. Ты прав, сейчас мы повзрослели», — поет Сайрус под грустную мелодичную музыку. К слову, Майли и Лиам познакомились 10 лет назад — как раз, когда певице было около 17.





1 2 3 ... 11 Лиам Хемсворт и Майли Сайрус познакомились на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году

Так и заканчивается эпоха. Одна из самых красивых, молодых и успешных пар западного шоу-бизнеса распалась после 7 месяцев брака и около 10 лет отношений. Надеемся, бывшие супруги все же найдут свои половинки и обретут всеми желанное «долго и счастливо».

