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«Нам уже не по 17, я не та, кем была»: Майли Сайрус выпустила песню, посвященную расставанию с Лиамом Хемсвортом

Каждый грустит во время расставания с любимым человеком по-своему. Так, Майли Сайрус на днях представила новую песню.
Лиам Хемсворт, Майли Сайрус
11 августа Лиам Хемсворт и Майли Сайрус объявили о разводе

Уже несколько дней мировая общественность обсуждает развод 26-летней Майли Сайрус и 29-летнего Лиама Хемсворта. И каждый раз появляются новые подробности об их отношениях и расставании. Сначала источники утверждали, что пара хочет мирно разойтись, но инсайдеры день ото дня подливают масла в огонь, рассказывая об изменах Майли и наркозависимости Лиама.

В любом случае, что бы ни было на самом деле, пара наверняка тяжело переживает разрыв, даже если давно была готова к этому шагу. 

Майли Сайрус
Майли Сайрус в 2010 году

Лиам уже прокомментировал сложившуюся ситуацию, а вот Майли хранит молчание. Вместо этого она выпустила новую песню. 

«Двигайся дальше, нам уже не по 17 лет. Я не та, кем была раньше. Ты сказал, что все поменялось. Ты прав, сейчас мы повзрослели», — поет Сайрус под грустную мелодичную музыку. К слову, Майли и Лиам познакомились 10 лет назад — как раз, когда певице было около 17.

  • Майли Сайрус, Лиам Хемсворт
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    Лиам Хемсворт и Майли Сайрус познакомились на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году
    Смотреть галерею

Так и заканчивается эпоха. Одна из самых красивых, молодых и успешных пар западного шоу-бизнеса распалась после 7 месяцев брака и около 10 лет отношений. Надеемся, бывшие супруги все же найдут свои половинки и обретут всеми желанное «долго и счастливо».

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16 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @mileycyrus/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Майли Сайрус, Лиам Хемсворт

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Она снова будет трусы облизывать?

  • Вся эта подростковая любовь редко выдерживает проверку временем. Гормоны это, не более

  • Что бы ни говорили, а смотрели они друг на друга с любовью и обожанием. Причем оба

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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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