Ксения Бородина вступилась за Сергея Пынзаря, когда на него посыпались обвинения в измене супруге Дарье

Недавно Курбан Омаров отметил свой день рождения. Среди приглашенных был и Сергей Пынзварь, который весело проводил время. Фолловеры экс-участника «Дома-2» не заметили с ним жены и решили, что он ей изменяет.

Сергей и Дарья Пынзари

Семьи Бородиной и Пынзарей дружат уже долгое время. Неудивительно, что Сергей был на 39-летии Курбана. А отсутствие Дарьи на дне рождения объясняется ее нынешним местом жительства: бывшая участница «Дома-2» переехала вместе с детьми в Турцию и не смогла оставить сыновей ради праздника.



Инстаграм-истории с того вечера уже давно пропали, однако фолловеры все помнят. Одна из подписчиц поинтересовалась у Дарьи, что за девушка была с ее супругом в гостях у Курбана. Бородина как свидетель происходящего решила вступиться за Сергея.

«Вы пишите жене, маме двоих детей, что ее муж на фото с женщиной. С какой он там женщиной? У Курбана были друзья с женами и девушками. Если Сережа оказался на одном видео с какой-то девушкой, это что-то значит?! Она у него на коленях сидела?» — эмоционально отреагировала Ксения в комментариях Дарьи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



1 2 3 ... 10 25 августа Курбану Омарову исполнилось 39 лет

Сама Пынзарь тоже возмутилась отсутствием такта интернет-пользователей. «Я вообще в шоке от того, что людям так хочется придумать что-то там, где этого нет», — высказалась Дарья.