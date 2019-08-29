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Ксения Бородина вступилась за Сергея Пынзаря, когда на него посыпались обвинения в измене супруге Дарье

Недавно Курбан Омаров отметил свой день рождения. Среди приглашенных был и Сергей Пынзварь, который весело проводил время. Фолловеры экс-участника «Дома-2» не заметили с ним жены и решили, что он ей изменяет. 
Сергей Пынзарь, Дарья Пынзарь
Сергей и Дарья Пынзари

Семьи Бородиной и Пынзарей дружат уже долгое время. Неудивительно, что Сергей был на 39-летии Курбана. А отсутствие Дарьи на дне рождения объясняется ее нынешним местом жительства: бывшая участница «Дома-2» переехала вместе с детьми в Турцию и не смогла оставить сыновей ради праздника. 

Инстаграм-истории с того вечера уже давно пропали, однако фолловеры все помнят. Одна из подписчиц поинтересовалась у Дарьи, что за девушка была с ее супругом в гостях у Курбана. Бородина как свидетель происходящего решила вступиться за Сергея.

Дарья Пынзарь

«Вы пишите жене, маме двоих детей, что ее муж на фото с женщиной. С какой он там женщиной? У Курбана были друзья с женами и девушками. Если Сережа оказался на одном видео с какой-то девушкой, это что-то значит?! Она у него на коленях сидела?» — эмоционально отреагировала Ксения в комментариях Дарьи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Сама Пынзарь тоже возмутилась отсутствием такта интернет-пользователей. «Я вообще в шоке от того, что людям так хочется придумать что-то там, где этого нет», — высказалась Дарья.

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29 августа 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @borodylia, @darya_pinzar86/Instagram
Теги

Ксения Бородина, Сергей Пынзарь, Дарья Пынзарь, Курбан Омаров

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Он что не мужчина, надоедает все время один и тот же хлеб надо и другие попробовать сорта.

  • А что Бородиной остается делать. У нее свой такой гулящий. Судьба у нее такая, защищать гулящих мужиков.

  • Гость

    А что Бородиной остается делать. У нее свой такой гулящий. Судьба у нее такая, защищать гулящих мужиков.

    Мужчина на то он и мужчина что позволено налево сходить!

  • да, на днюхе куча камер, свидетелей, именно там он будет зажигать с любовницами))))))))))) люди вообще логики лишены ???

  • Красивая приятная, интересная семья у Пынзарь, люди руки прочь от их семьи!

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