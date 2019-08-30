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Оксана Воеводина записала видеообращение к малайзийским подданным и призвала Мухаммада V уделить внимание сыну

Уже несколько недель Оксана Воеводина живет в Московской области. Все это время ходят слухи о ее разводе с экс-королем Малайзии. Однако это не мешает ей поддерживать связь с жителями этой азиатской страны.
Оксана Воеводина
Мухаммад V и Оксана Воеводина сыграли свадьбу в конце прошлого года

Уже больше месяца мировая общественность обсуждает развод Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Сейчас модель живет вместе с родителями в Московской области и старается не распространяться о личной жизни. Однако совсем молчать она тоже не может.
Оксана Воеводина
В июне 2019-го Воеводина сообщила, что стала матерью

В Инстаграме победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» появился новый пост, в котором она обратилась к жителям Малайзии. Дело в том, что в конце августа этот народ отмечает важный государственный праздник — день Независимости. Оксана Воеводина, которая так породнилась с малайцами за время своего брака и жизни с экс-королем Мухаммадом V, не могла их не поздравить.

Модель пожелала жителям Малайзии благополучия, процветания, стабильности и светлого будущего. Также она сообщила, что ее 3-месячный сын Леон долго не давал записать видеопоздравление, потому что требует много внимания.

Оксана Воеводина

Как сказала Оксана, Леон быстро растет и меняется с каждым днем.

«Родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, самостоятельный поворот, первые шаги», —  обратилась Воеводина к Мухаммаду V. 

Подписчики Оксаны поддержали модель теплыми словами и поинтересовались, как же обстоят дела в ее личной жизни. Однако она оставила все вопросы без ответов.  

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Текст Екатерина Авдеева
Фото @veraundritzphotography, @rihanapetra/Instagram

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  • Ушел - пинка под зад и дальше самой жить. К чему там призывать то?

  • Произношение... НА грани добра и зла.. Нельзя так, язык или учишь или не, но не каверкаешь

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