Оксана Воеводина записала видеообращение к малайзийским подданным и призвала Мухаммада V уделить внимание сыну

Уже несколько недель Оксана Воеводина живет в Московской области. Все это время ходят слухи о ее разводе с экс-королем Малайзии. Однако это не мешает ей поддерживать связь с жителями этой азиатской страны.



Мухаммад V и Оксана Воеводина сыграли свадьбу в конце прошлого года

Уже больше месяца мировая общественность обсуждает развод Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V.

Сейчас модель живет вместе с родителями в Московской области и старается не распространяться о личной жизни. Однако совсем молчать она тоже не может.

В июне 2019-го Воеводина сообщила, что стала матерью

В Инстаграме победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» появился новый пост, в котором она обратилась к жителям Малайзии. Дело в том, что в конце августа этот народ отмечает важный государственный праздник — день Независимости. Оксана Воеводина, которая так породнилась с малайцами за время своего брака и жизни с экс-королем Мухаммадом V, не могла их не поздравить.

Модель пожелала жителям Малайзии благополучия, процветания, стабильности и светлого будущего. Также она сообщила, что ее 3-месячный сын Леон долго не давал записать видеопоздравление, потому что требует много внимания.

Как сказала Оксана, Леон быстро растет и меняется с каждым днем.

«Родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, самостоятельный поворот, первые шаги», — обратилась Воеводина к Мухаммаду V.

1 2 3 ... 10 22 ноября 2018-го Оксана Воеводина стала женой короля Малайзии Мухаммада V

Подписчики Оксаны поддержали модель теплыми словами и поинтересовались, как же обстоят дела в ее личной жизни. Однако она оставила все вопросы без ответов.

