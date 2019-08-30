Оксана Воеводина записала видеообращение к малайзийским подданным и призвала Мухаммада V уделить внимание сыну

Уже больше месяца мировая общественность обсуждает развод Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V.
В Инстаграме победительницы конкурса «Мисс Москва-2015» появился новый пост, в котором она обратилась к жителям Малайзии. Дело в том, что в конце августа этот народ отмечает важный государственный праздник — день Независимости. Оксана Воеводина, которая так породнилась с малайцами за время своего брака и жизни с экс-королем Мухаммадом V, не могла их не поздравить.
Модель пожелала жителям Малайзии благополучия, процветания, стабильности и светлого будущего. Также она сообщила, что ее 3-месячный сын Леон долго не давал записать видеопоздравление, потому что требует много внимания.
Как сказала Оксана, Леон быстро растет и меняется с каждым днем.
Подписчики Оксаны поддержали модель теплыми словами и поинтересовались, как же обстоят дела в ее личной жизни. Однако она оставила все вопросы без ответов.