Виктория Бекхэм боялась, что в романтической поездке с мужем без детей они не найдут, о чем говорить

Дэвид и Виктория Бекхэм воспитывают четверых детей: 20-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 14-летнего Круза и 8-летнюю Харпер. В этом году звездные супруги отметили 20 лет жизни в браке. В честь этого события пара отправилась в романтическое путешествие в Париж. Дети остались дома.
«Я спросила Давида: ''Боже, что же мы будем говорить друг другу, когда будем наедине?''. Но мы все время смеялись и болтали даже не о детях и не о работе», — сообщила в интервью The Telegraph Magazine дизайнер.
Фарфоровую свадьбу знаменитая пара отметила частной прогулкой по Версалю. А после они пообедали в роскошном ресторане, расположенном прямо во дворце. «Мечты сбываются! Замечательная поездка», — поблагодарила Виктория Дэвида за такой необычный подарок.