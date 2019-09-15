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Виктория Бекхэм боялась, что в романтической поездке с мужем без детей они не найдут, о чем говорить

Дэвид и Виктория Бекхэм воспитывают четверых детей. Звездные родители привыкли, что в доме постоянно кто-то есть. Поэтому Виктория переживала за романтическую поездку в Париж. Ведь там они с супругом остались один на один.

Дэвид и Виктория Бекхэм воспитывают четверых детей: 20-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 14-летнего Круза и 8-летнюю Харпер. В этом году звездные супруги отметили 20 лет жизни в браке. В честь этого события пара отправилась в романтическое путешествие в Париж. Дети остались дома.

Виктория так переживала за эту поездку, ведь они с мужем давно не посвящали время только друг другу.

«Я спросила Давида: ''Боже, что же мы будем говорить друг другу, когда будем наедине?''. Но мы все время смеялись и болтали даже не о детях и не о работе», — сообщила в интервью The Telegraph Magazine дизайнер.

Фарфоровую свадьбу знаменитая пара отметила частной прогулкой по Версалю. А после они пообедали в роскошном ресторане, расположенном прямо во дворце. «Мечты сбываются! Замечательная поездка», — поблагодарила Виктория Дэвида за такой необычный подарок.

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15 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @victoriabeckham, @davidbeckham/Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм

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