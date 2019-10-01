Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Сколько стоят свадебные кольца, которые носят Настя Ивлеева и Элджей

Настя Ивлеева и Элджей — одна из самых эксцентричных, к тому же скрытных пар отечественного шоу-бизнеса. Знаменитости не комментируют свои отношения, из-за чего в Сети часто появляется множество слухов о них. Новым поводом для обсуждений стали обручальные кольца телеведущей и рэпера. 
Рэпер Элджей, Настя Ивлеева
Элджей и Настя Ивлеева

Ни Ивлеева, ни Элджей до сих пор никак не прокомментировали слухи об их свадьбе. Однако Настя уже продолжительное время ласково называет возлюбленного мужем, а месяц назад стало известно, что телеведущая и вовсе поменяла свою фамилию: теперь она Узенюк

Фолловеры продолжают следить за этой парой и на днях обратили внимание на обручальные кольца инстаграм-звезды и рэпера. Настя засветила украшения, когда хвасталась новым маникюром.  

Рэпер Элджей
Подписчики обратили внимание на обручальное кольцо Элджея

Да, цвет, форма ногтей — все красиво, но внимание подписчиков привлекли два кольца: помолвочное —  платиновое кольцо бренда Cartier, стоимость которого варьируется от одного до двух миллионов рублей, и обручальное — аксессуар той же марки и ценовой категории. 

К слову, Элджей также носит кольцо на безымянном пальце. Судя по всему, это тот же самый Cartier — украшение из платины с 18 бриллиантами по кругу. Его цена явно не ниже полутора миллионов рублей.

Перейти к обсуждению


Текст Анастасия Андреева
Фото @_agentgirl_, @sayonaraboy/Instagram
Теги

Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.