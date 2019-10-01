Сколько стоят свадебные кольца, которые носят Настя Ивлеева и Элджей

Ни Ивлеева, ни Элджей до сих пор никак не прокомментировали слухи об их свадьбе. Однако Настя уже продолжительное время ласково называет возлюбленного мужем, а месяц назад стало известно, что телеведущая и вовсе поменяла свою фамилию: теперь она Узенюк.
Фолловеры продолжают следить за этой парой и на днях обратили внимание на обручальные кольца инстаграм-звезды и рэпера. Настя засветила украшения, когда хвасталась новым маникюром.
Да, цвет, форма ногтей — все красиво, но внимание подписчиков привлекли два кольца: помолвочное — платиновое кольцо бренда Cartier, стоимость которого варьируется от одного до двух миллионов рублей, и обручальное — аксессуар той же марки и ценовой категории.
К слову, Элджей также носит кольцо на безымянном пальце. Судя по всему, это тот же самый Cartier — украшение из платины с 18 бриллиантами по кругу. Его цена явно не ниже полутора миллионов рублей.