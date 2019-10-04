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Татьяна Навка ответила слухи о беременности и призналась, что муж не впечатлил ее при знакомстве

Татьяна Навка редко высказывается о своей личной жизни. Однако на днях спортсменка рассказала, как развивались ее отношения с пресс-секретарем президента.
Дмитрий Песков, Татьяна Навка
Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Не так давно Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили четвертую годовщину со дня свадьбы. Знаменитости поженились через год после рождения дочери, когда уже несколько лет состояли в отношениях.

На днях Навка стала гостьей «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на Русском радио. В эфире программы звезда поведала о начале романа с будущим супругом. 

Татьяна и Дмитрий познакомились в 2010 году, во время одного из светских мероприятий. Пресс-секретаря спортсменке представила ее давняя подруга Маргарита Симоньян — по слухам, Песков давно искал встречи со знаменитой блондинкой. 

Дмитрий Песков, Татьяна Навка
 

Навка призналась, что изначально была совершенно не впечатлена Песковым — особенно ей не нравились его усы. 

«Я не была влюблена с первого взгляда. Наоборот, он мне даже не нравился. Совершенно не мой типаж мужчины, но что-то меня зацепило в нем», — вспоминает фигуристка.

Вскоре звезды разговорились и поняли, что у них много общих тем и интересов. «Мы могли разговаривать без остановки, нам было интересно, как и сегодня. Это главная составляющая наших отношений», — считает Татьяна. 

Также звезда высказалась на тему беременности — недавно в Сети заподозрили, что Навка и Песков ждут еще одного ребенка. «Сейчас я не в положении. Но если забеременею, то буду счастлива. Только сверху известно, что нас ждет», — резюмировала спортсменка. 

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04 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, PhotoXPress.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @tatiana_navka/Instagram
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Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Надежда Пескова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Красавчики! Видно, что счастливы! Красивая пара!

  • А кого он может впечатлить? А вот когда узнала про его денежки...

  • Ну да..денежки так впечатлили что про жену и трех детей малых она и не вспомнила..Брежнева свой бумеранг словила уже..навка-следующая..

  • Она уже не в первый раз говорит,что он ее не впечатлил. Результат мы видим

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Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
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