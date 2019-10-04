Татьяна Навка ответила слухи о беременности и призналась, что муж не впечатлил ее при знакомстве

Татьяна Навка редко высказывается о своей личной жизни. Однако на днях спортсменка рассказала, как развивались ее отношения с пресс-секретарем президента.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Не так давно Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили четвертую годовщину со дня свадьбы. Знаменитости поженились через год после рождения дочери, когда уже несколько лет состояли в отношениях.

На днях Навка стала гостьей «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на Русском радио. В эфире программы звезда поведала о начале романа с будущим супругом.

Татьяна и Дмитрий познакомились в 2010 году, во время одного из светских мероприятий. Пресс-секретаря спортсменке представила ее давняя подруга Маргарита Симоньян — по слухам, Песков давно искал встречи со знаменитой блондинкой.

Навка призналась, что изначально была совершенно не впечатлена Песковым — особенно ей не нравились его усы.

«Я не была влюблена с первого взгляда. Наоборот, он мне даже не нравился. Совершенно не мой типаж мужчины, но что-то меня зацепило в нем», — вспоминает фигуристка.

Вскоре звезды разговорились и поняли, что у них много общих тем и интересов. «Мы могли разговаривать без остановки, нам было интересно, как и сегодня. Это главная составляющая наших отношений», — считает Татьяна.

1 2 3 ... 10 Татьяна Навка рассказала о знакомстве с Дмитрием Песковым

Также звезда высказалась на тему беременности — недавно в Сети заподозрили, что Навка и Песков ждут еще одного ребенка. «Сейчас я не в положении. Но если забеременею, то буду счастлива. Только сверху известно, что нас ждет», — резюмировала спортсменка.