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«Муся, у меня это пятый»: многодетный отец Тигран Кеосаян умело нянчит новорожденную дочь

19 октября Маргарита Симоньян в третий раз стала матерью. А вот для ее супруга Тиграна Кеосаяна этот ребенок уже пятый! 
Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

Две недели назад Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян в третий раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь Маро. 1 ноября журналистка опубликовала первое фото младенца. 

Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян с дочкой Маро на руках

На руках у радостного и улыбающегося Кеосаяна маленький сверток, внутри которого — новорожденная дочь. В подписи к снимку Симоньян привела отрывок из диалога с мужем.

«Осторожно, Тигран, голову держи!» — просила Маргарита. «Муся, у меня это пятый», — ответил ей супруг. 
  • Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян
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    19 октября этого года Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян стали родителями
    Смотреть галерею

Пара воспитывает 6-летнюю дочь Марьяну и 5-летнего сына Баграта. У Тиграна есть две старшие дочери от брака с Аленой Хмельницкой: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения. 

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02 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Starface, @_m_simonyan_/Instagram
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Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Оба неприятные. Он оставил и предал Алену Хмельницкую на последних сроках беременности.

  • Оставили бы они свои личные дела за кадром. Неужели не понимают отношения к себе, неужели охота негатив собирать.

  • Гость

    Оба неприятные. Он оставил и предал Алену Хмельницкую на последних сроках беременности.

    Он оказал ей неоценимую услугу.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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