«Муся, у меня это пятый»: многодетный отец Тигран Кеосаян умело нянчит новорожденную дочь

Две недели назад Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян в третий раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь Маро. 1 ноября журналистка опубликовала первое фото младенца.
На руках у радостного и улыбающегося Кеосаяна маленький сверток, внутри которого — новорожденная дочь. В подписи к снимку Симоньян привела отрывок из диалога с мужем.
Пара воспитывает 6-летнюю дочь Марьяну и 5-летнего сына Баграта. У Тиграна есть две старшие дочери от брака с Аленой Хмельницкой: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения.