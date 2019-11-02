«Муся, у меня это пятый»: многодетный отец Тигран Кеосаян умело нянчит новорожденную дочь

19 октября Маргарита Симоньян в третий раз стала матерью. А вот для ее супруга Тиграна Кеосаяна этот ребенок уже пятый!

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян



Две недели назад Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян в третий раз стали родителями. У звездной пары родилась дочь Маро. 1 ноября журналистка опубликовала первое фото младенца.

Тигран Кеосаян с дочкой Маро на руках

На руках у радостного и улыбающегося Кеосаяна маленький сверток, внутри которого — новорожденная дочь. В подписи к снимку Симоньян привела отрывок из диалога с мужем.

«Осторожно, Тигран, голову держи!» — просила Маргарита. «Муся, у меня это пятый», — ответил ей супруг.

1 2 3 ... 10 19 октября этого года Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян стали родителями

Пара воспитывает 6-летнюю дочь Марьяну и 5-летнего сына Баграта. У Тиграна есть две старшие дочери от брака с Аленой Хмельницкой: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения.