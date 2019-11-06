Подписчики изводят Веру Брежневу домыслами об уходе Константина Меладзе, но она держит удар

Слухи о расставании Веры Брежневой и Константина Меладзе разрослись с новой силой. Теперь хейтеры открыто заявляют об этом в комментариях под постами певицы.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева оберегает свою личную жизнь: она не любит говорить на эту тему и уже давно перестала публиковать фотографии с супругом, продюсером Константином Меладзе.



Все это не мешает интернет-пользователям уверенно заявлять о разрыве звездной пары.

Так, например, на днях хейтеры атаковали Инстаграм Веры с всевозможными сообщениями, что «Костик нашел себе новую секси-герл».

Брежнева не из скромных, и подобные заявления терпеть не стала. На высказывания злопыхателей она ответила с юмором и иронией. «Вы ж моя доброжелательная красавица! Вот же счастье наконец-то для вас», — обратилась она к одной из подписчиц.



1 2 3 ... 12 Слухи о расставании Константина Меладзе и Веры Брежневой появились еще в начале лета

Множество поклонников артистки поддержали ее и призвали не обращать внимания на негатив в Сети.