Подписчики изводят Веру Брежневу домыслами об уходе Константина Меладзе, но она держит удар

Вера Брежнева оберегает свою личную жизнь: она не любит говорить на эту тему и уже давно перестала публиковать фотографии с супругом, продюсером Константином Меладзе.
Все это не мешает интернет-пользователям уверенно заявлять о разрыве звездной пары.
Брежнева не из скромных, и подобные заявления терпеть не стала. На высказывания злопыхателей она ответила с юмором и иронией. «Вы ж моя доброжелательная красавица! Вот же счастье наконец-то для вас», — обратилась она к одной из подписчиц.
Множество поклонников артистки поддержали ее и призвали не обращать внимания на негатив в Сети.