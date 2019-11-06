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Подписчики изводят Веру Брежневу домыслами об уходе Константина Меладзе, но она держит удар

Слухи о расставании Веры Брежневой и Константина Меладзе разрослись с новой силой. Теперь хейтеры открыто заявляют об этом в комментариях под постами певицы. 
Вера Брежнева, Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева оберегает свою личную жизнь: она не любит говорить на эту тему и уже давно перестала публиковать фотографии с супругом, продюсером Константином Меладзе. 

Все это не мешает интернет-пользователям уверенно заявлять о разрыве звездной пары.

Так, например, на днях хейтеры атаковали Инстаграм Веры с всевозможными сообщениями, что «Костик нашел себе новую секси-герл». 
Вера Брежнева

Брежнева не из скромных, и подобные заявления терпеть не стала. На высказывания злопыхателей она ответила с юмором и иронией. «Вы ж моя доброжелательная красавица! Вот же счастье наконец-то для вас», — обратилась она к одной из подписчиц. 

  • Вера Брежнева, Константин Меладзе
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    Слухи о расставании Константина Меладзе и Веры Брежневой появились еще в начале лета
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Множество поклонников артистки поддержали ее и призвали не обращать внимания на негатив в Сети.

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06 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @ververa/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Вера Брежнева, Константин Меладзе

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Хорошая мина при плохой игре. Держала бы удар — даже отвечать бы не стала, а так похоже коммент реально задел.

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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