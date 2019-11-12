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«Не только я уходил и возвращался»: Алексей Ягудин рассказал об изменах в отношениях с супругой Татьяной Тотьмяниной

Лавстори Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной не так идеальна, как кажется на первый взгляд. На днях фигурист вспомнил, что пришлось пережить звездной паре за 10 лет совместной жизни. 
Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

История любви Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной началась около 10 лет назад. Как оказалось, пара не сразу стала жить душа в душу. 

В недавнем интервью телеканалу «Мир 24» Алексей поведал, что в их отношениях были и измены, и расставания. Живя с Тотьмяниной, Ягудин испугался ответственности, и на время пара распалась.

Алексей Ягудин, Александра Савельева
Ягудин и Савельева встречались в 2008 году
Спортсмен закрутил роман с Сашей Савельевой, однако вскоре вернулся к фигуристке. Как признался Алексей, виноватым он себя не считает.

«Не только она меня принимала, но и я ее принимал. И по поводу этих разговоров ''Леша ловелас'' и т.д. — этого ничего не было. Ну, Савельева — это понятно. Но и Таня уходила. Так что не только я уходил и возвращался», — объяснил Ягудин. 

Фигурист также поведал, что не верит в любовь. «Я считаю, это просто слово. Я не верю в любовь с первого взгляда, но я верю в состояние, когда тебе комфортно или некомфортно», — признался Алексей, добавив, что у Татьяны похожие взгляды. 

Напомним, звездная пара живет в официальном браке более трех лет и воспитывает дочерей Елизавету и Мишель.

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12 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @alexei.yagudin, @tatianatotmyanina/Instagram
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Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Зачем эти все подробности? Сейчас у них хорошая семья, нам не обязательно знать,кто и когда изменял.ягудина стало много и не к месту

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