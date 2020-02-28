На четвертый год брака Ксения Дели ходит дома не на каблуках, а в старом спортивном костюме

Со временем в любых отношениях романтика начинает уступать место быту. Вот и Ксения Дели перестала постоянно наряжаться для супруга-миллиардера, хотя раньше даже ее домашние образы походили на луки для красной дорожки.

Ксения Дели

4 июня 30-летняя Ксения Дели и 66-летний Осама Фати Рабах Али-Шариф отметят четвертую годовщину свадьбы. Российская модель и египетский миллиардер растят полуторагодовалую дочь Анастасию.

Молодая женщина делает все, чтобы вызывать восхищение своего супруга.

Ксения много времени проводит в спортзале, чтобы всегда поддерживать идеальную форму. Не менее тщательно Дели относится и к своему стилю. Пару лет назад модель даже сильно критиковали в Сети за то, что она дома ходит в туфлях на высоких каблуках.

С тем пор многое изменилось. Так, 28 февраля в своих инстаграм-историях Ксения опубликовала домашний ролик с дочерью.

В видео молодая мама одета в простой спортивный костюм — и кажется, далеко не новый на вид.

1 2 3 ... 10 Ксения Дели всегда старалась восхищать мужа своей красотой

Конечно, с рождением ребенка многие женщины начинают уделять меньше внимания своему внешнему виду. Однако вряд ли Дели забыла о каблуках и шелковых пеньюарах именно из-за забот о наследнице. Да и забыла ли?