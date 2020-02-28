Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

На четвертый год брака Ксения Дели ходит дома не на каблуках, а в старом спортивном костюме

Со временем в любых отношениях романтика начинает уступать место быту. Вот и Ксения Дели перестала постоянно наряжаться для супруга-миллиардера, хотя раньше даже ее домашние образы походили на луки для красной дорожки. 
Ксения Дели
Ксения Дели 

4 июня 30-летняя Ксения Дели и 66-летний Осама Фати Рабах Али-Шариф отметят четвертую годовщину свадьбы. Российская модель и египетский миллиардер растят полуторагодовалую дочь Анастасию. 

Молодая женщина делает все, чтобы вызывать восхищение своего супруга. 

Ксения много времени проводит в спортзале, чтобы всегда поддерживать идеальную форму. Не менее тщательно Дели относится и к своему стилю. Пару лет назад модель даже сильно критиковали в Сети за то, что она дома ходит в туфлях на высоких каблуках

С тем пор многое изменилось. Так, 28 февраля в своих инстаграм-историях Ксения опубликовала домашний ролик с дочерью.

В видео молодая мама одета в простой спортивный костюм — и кажется, далеко не новый на вид.

Конечно, с рождением ребенка многие женщины начинают уделять меньше внимания своему внешнему виду. Однако вряд ли Дели забыла о каблуках и шелковых пеньюарах именно из-за забот о наследнице. Да и забыла ли?

Перейти к обсуждению 2


Текст Александра Борисова
Фото @xeniadeli/Instagram
Теги

Ксения Дели

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Этот мужик настолько позитивен, весел и приятен, что в данном случае такая огромная разница в возрасте не вызывает отвращения, как в случае, например, с Дибровым, Красько, Касселем и прочими.

  • Согласна с к.1, приятный мужчина, несмотря на возраст. Не вызывает отторжения, зато любит ее, хранит, в наше время это дорогого стоит. Она-очень красивая, но красивых много и богатых на всех не хватает!))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2020-02-18 00:19:00
204
Веру из-за денег нельзя менять, Бог такие вещи не прощает.... Никогда не поверю в любовь молодой барышни к 50 летнему азиатскому мужику.... Вон у меня есть сосед 50 летний одинокий дворник, могу познакомить???? Что то я его с моделями не видела...
«Ты моя Чебурашка»: Оксана Воеводина вспомнила свадьбу с экс-королем, рассказала про аборты его женщин и объяснила, почему продает подвенечное платье за 3 миллиона рублей
113 Комментариев
Гость 2020-02-19 12:25:00
177
Типа всего 40 смсок купила, а остальные тысячи за ее дочь реальные люди присылали? Типа ее победа была честной? Лучше б вообще эту грязную историю не комментировала🤦🏻‍♀️😠
«Я покупала голоса»: Алсу призналась, что помогла дочери Микелле победить на шоу
101 Комментариев
Гость 2020-02-19 09:56:00
135
[quote="Гость" message_id=5061698]из фонда сассексов пока никто никакой помощи не получил. Хотели бы они правда заниматься благотворительностью - остались бы в королевской семье, а им нужен бизнес, но тогда пусть пытаются своим именем, а не титулами, его крутить
Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри регистрировать бренд Sussex Royal
130 Комментариев





© 2005-2020 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.