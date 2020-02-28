На четвертый год брака Ксения Дели ходит дома не на каблуках, а в старом спортивном костюме

4 июня 30-летняя Ксения Дели и 66-летний Осама Фати Рабах Али-Шариф отметят четвертую годовщину свадьбы. Российская модель и египетский миллиардер растят полуторагодовалую дочь Анастасию.
Ксения много времени проводит в спортзале, чтобы всегда поддерживать идеальную форму. Не менее тщательно Дели относится и к своему стилю. Пару лет назад модель даже сильно критиковали в Сети за то, что она дома ходит в туфлях на высоких каблуках.
С тем пор многое изменилось. Так, 28 февраля в своих инстаграм-историях Ксения опубликовала домашний ролик с дочерью.
Конечно, с рождением ребенка многие женщины начинают уделять меньше внимания своему внешнему виду. Однако вряд ли Дели забыла о каблуках и шелковых пеньюарах именно из-за забот о наследнице. Да и забыла ли?