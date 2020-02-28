Вот уже больше двух десятилетий Николаев Валуев счастлив в браке со своей женой Галиной. Пара воспитывает двоих сыновей — 18-летнего Григория и 7-летнего Сергея — и 12-летнюю дочь Ирину.
Супруга Валуева предпочитает держаться вдали от публичной жизни и крайне редко выходит с мужчиной в свет.
А вот Николай никогда не прочь поговорить об избраннице, которую в шутку называет «Дюймовочкой» — все потому, что Галина почти на полметра ниже своего мужа.
Также Валуев не раз признавался, что в их семье именно жена занимает главенствующую позицию.
«Я много езжу, часто месяцами не бываю дома. Поэтому на ее плечах и весь быт, и воспитание детей. Так что, конечно, жена в доме главная», — объяснил депутат в интервью изданию «Аргументы и Факты».
Мужчина уточнил, что в любых семейных вопросах последнее слово всегда остается за ним.
Экс-боксер с грустью подытожил, что сейчас женщинам действительно нужно быть сильнее. «Представители сильной половины все больше проявляют инфантилизм. Посмотрите: молодому человеку 20–25 лет, закончил институт, но житейски он словно ребенок. В итоге, интереса для девушки, которая подсознательно ищет в своем спутнике надежду и опору, он не представляет. Это болезнь нашего общества, которая охватила все слои и стремительно прогрессирует», — заключил мужчина.
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