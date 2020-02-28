Вот уже больше двух десятилетий Николаев Валуев счастлив в браке со своей женой Галиной. Пара воспитывает двоих сыновей — 18-летнего Григория и 7-летнего Сергея — и 12-летнюю дочь Ирину.

Супруга Валуева предпочитает держаться вдали от публичной жизни и крайне редко выходит с мужчиной в свет.

А вот Николай никогда не прочь поговорить об избраннице, которую в шутку называет «Дюймовочкой» — все потому, что Галина почти на полметра ниже своего мужа.