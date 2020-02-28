«Она в доме главная»: Николай Валуев рассказал о жизни со своей «дюймовочкой»-женой

На публике спортсмен и депутат Николай Валуев кажется человеком властным и очень сильным. Однако рядом с супругой он становится мягким и покладистым — недавно мужчина рассказал об отношениях с женой.

28 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Николай Валуев
Николай и Галина Валуевы

Вот уже больше двух десятилетий Николаев Валуев счастлив в браке со своей женой Галиной. Пара воспитывает двоих сыновей — 18-летнего Григория и 7-летнего Сергея — и 12-летнюю дочь Ирину. 

Супруга Валуева предпочитает держаться вдали от публичной жизни и крайне редко выходит с мужчиной в свет.

А вот Николай никогда не прочь поговорить об избраннице, которую в шутку называет «Дюймовочкой» — все потому, что Галина почти на полметра ниже своего мужа. 

Николай Валуев

Также Валуев не раз признавался, что в их семье именно жена занимает главенствующую позицию.

«Я много езжу, часто месяцами не бываю дома. Поэтому на ее плечах и весь быт, и воспитание детей. Так что, конечно, жена в доме главная», — объяснил депутат в интервью изданию «Аргументы и Факты»

Мужчина уточнил, что в любых семейных вопросах последнее слово всегда остается за ним.

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Вот уже больше 20 лет Николай Валуев счастлив в браке с женой Галиной
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Экс-боксер с грустью подытожил, что сейчас женщинам действительно нужно быть сильнее. «Представители сильной половины все больше проявляют инфантилизм. Посмотрите: молодому человеку 20–25 лет, закончил институт, но житейски он словно ребенок. В итоге, интереса для девушки, которая подсознательно ищет в своем спутнике надежду и опору, он не представляет. Это болезнь нашего общества, которая охватила все слои и стремительно прогрессирует», — заключил мужчина. 

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