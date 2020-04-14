Прошлой осенью мы совершенно случайно узнали, что 27-летняя Настя Ивлеева вышла замуж за 25-летнего рэпера Элджея, с которым встречалась около двух лет. Тогда телеведущая опубликовала кадр с избранником, кратко подписав его: «Муж».
Спустя несколько дней Ивлеева подтвердила, что они с Элджеем официально узаконили отношения — звезда даже взяла себе фамилию любимого.
Казалось бы, после этого можно было ежедневно и с гордостью показывать супруга, как это обычно делают все инстадивы, едва на их пальцах появляются кольца, а в паспортах — штампы. Но не тут-то было: Элджея в Инстаграме Ивлеевой стало еще меньше!
Звездный супруг появляется в микроблоге Насти только по особым праздникам. В привычные будни этому было весомое объяснение: все-таки и ведущая, и рэпер много работают и постоянно где-то гастролируют.
Однако уже несколько недель все соблюдают строгий карантин. Из-за этого активность селебов в соцсетях значительно возросла. Многие публикуют домашние снимки со вторыми половинами, детьми и питомцами, даже если раньше предпочитали показывать лишь светскую сторону своей жизни.
Ивлеева не могла пройти мимо тренда на прямые эфиры в Инстаграме и тоже начала регулярно проводить их, зазывая на публичный разговор певцов, актеров и блогеров.
Однако кто бы ни появлялся в блоге звезды, будь то Алла Борисовна или признанный секс-символ десятилетия Джаред Лето, толпа в комментариях скандировала лишь одно: «А где же Элджей? Неужели он прячется в соседней комнате? А, быть может, его вообще рядом никогда нет?»
Конечно, Алексей (настоящее имя рэпера — прим. Woman.ru) в эти дни тоже появлялся на странице любимой — правда, лишь мельком, всего на несколько секунд в паре инстаграм-историй. В соцсетях молодого человека дела обстоят точно так же: фото с Ивлеевой есть, но либо со спины, либо просто с тенью или другим намеком на ее присутствие рядом.
Сложно представить, каких усилий стоит звездной паре постоянно шифроваться. Мы уже поняли, что хайповать на своих отношениях они не станут, но хотя бы чуть чаще можно радовать романтично настроенных фанатов? Вместо этого супруги непоколебимо игнорируют тысячи комментариев насчет фиктивности их брака и предсказаний о скором расставании.
На самом ли деле скрытность Насти и Элджея говорит о напряженности в их отношениях? Мы решили спросить об этом финалиста 18-й «Битвы экстрасенсов», таролога и специалиста-поисковика Александра Кинжинова.
Дисконнекта нет
Александр категорически не согласен с теми, кто считает союз Ивлеевой и Элджея пиаром и погоней за хайпом. По мнению эксперта, знаменитости будто специально созданы друг для друга — настолько идеально они совместимы.
«Этот брак настоящий и очень крепкий. Между ними действительно сильные и взаимные чувства. Карты говорят, что, вероятнее всего, этот союз продлится ''до конца''. Думаю, у них полная гармония и взаимопонимание», — уверен Кинжинов.
Экстрасенс видит секрет успеха брака телеведущей и рэпера в том, что он сильно отличается от пресловутых стандартов шоу-бизнеса.
«Они — нетипичный случай. Обычно двум творческим людям невероятно сложно ужиться вместе, но Настя и Элджей идеально понимают и дополняют друг друга», — говорит мужчина.
Все «найс»
Что удивительно, постоянные разлуки из-за работы будут и дальше укреплять отношения пары. Экстрасенс видит, что в ближайшие годы Ивлеева станет еще востребованнее, чем сегодня.
«Нынешняя ее популярность — это не пик. Хотя, казалось бы, куда больше? Есть куда! Впереди у Насти новые интересные проекты, участие в шоу и миллионы новых подписчиков», — рассказывает Кинжинов.
Судя по всему, рэпера такое положение дел будет и дальше устраивать и ревновать к славе свою женщину он и не подумает. Однако, по словам Александра, уже через несколько лет, на пике, Ивлеева решит постепенно сходить с дистанции и перестанет работать на износ. Все потому, что Анастасия наконец захочет стать матерью. Пока она, конечно, даже не собирается об этом говорить и лишь сильнее выставляет напоказ свой хулиганский образ.
«Примерно через два года у Насти и Элджея появится первенец. Это обязательно случится, и девушка максимально посвятит себя семье, став примерной, хоть и не совсем обычной, матерью. Ее популярность и активность снизятся именно тогда. У пары будет несколько детей», — считает Кинжинов.
Лично нам очень хочется верить в такой хеппи-энд, влекущий за собой счастливую совместную жизнь. А вам?
14 апреля 2020 · ·
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