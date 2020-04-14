Прошлой осенью мы совершенно случайно узнали, что 27-летняя Настя Ивлеева вышла замуж за 25-летнего рэпера Элджея, с которым встречалась около двух лет. Тогда телеведущая опубликовала кадр с избранником, кратко подписав его: «Муж».

Спустя несколько дней Ивлеева подтвердила, что они с Элджеем официально узаконили отношения — звезда даже взяла себе фамилию любимого.

Казалось бы, после этого можно было ежедневно и с гордостью показывать супруга, как это обычно делают все инстадивы, едва на их пальцах появляются кольца, а в паспортах — штампы. Но не тут-то было: Элджея в Инстаграме Ивлеевой стало еще меньше!



Звездный супруг появляется в микроблоге Насти только по особым праздникам. В привычные будни этому было весомое объяснение: все-таки и ведущая, и рэпер много работают и постоянно где-то гастролируют.