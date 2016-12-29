Поклонники продолжают активно обсуждать расставание Кати Жужи и Олега Винника. На днях интернет-пользователи заметили, что бизнесмен стал завсегдатаем Instagram-страницы девушки, похожей на его умершую жену Марианну как две капли воды, и сделали вывод, что именно она стала причиной разрыва.
Недавно Катя Жужа заявила своим поклонникам в Instagram, что с Олегом Винником ее больше ничего не связывает. Фолловеры до сих пор спорят по поводу причин расставания пары, которая казалась идеальной.
Повнимательнее приглядевшись к фотографиям девушки, поклонники сделали вывод, что именно она стала причиной расставания пары. Она очень похожа на бывшую жену Олега, Марианну с одним лишь внешним различием. Новая якобы пассия Винника — блондинка, а его супруга была брюнеткой.
Впрочем, поклонники еще не уверены, кто стал инициатором разрыва — Катя, приметив на горизонте такую соперницу, или сам Олег бросил возлюбленную ради Евгении, которая, видимо, напоминает ему его погибшую супругу.
Одно лицо с бывшей женой!
Интересно, ему стало стыдно, поэтому он расстался с жужжжей?
свинник везде грязь найдет
у него пунктик на счет покойной жены. это на самом деле страшно, когда люди городят пантеон умершим. моя подруга похоронила мужа, когда ей было 29 а ему 34. Его внезапная смерть перевернула всю ее жизнь. 10 лет они были мужем и женой, и после его смерти она 6 лет в себя придти не могла. мне стоило гигантских усилий заставить, именнго заставить ее жить дальше. сейчас она снова замужем и у нее родился в этом году ребенок, но смерть покойного мужа до сих пор преследует ее по пятам.... и новому мужу это не по душе. как говорил мой отец, крепким сном усни спокойно мертвый, жизнью пользуйся живой. думаю что как и Малафеев, Винник будет постоянно искать в новых женщинах копию умершей жены. Посмотрите на Малафеева, он же тоже нашел себе точную копию покойной жены, только там была блондинка, которую заменила брюнетка, а тут брюнетку может заменить блондинка. жить с такими мужиками не сахар. ты всегда будешь подвергаться сравнениям с покойником.