Поклонники продолжают активно обсуждать расставание Кати Жужи и Олега Винника. На днях интернет-пользователи заметили, что бизнесмен стал завсегдатаем Instagram-страницы девушки, похожей на его умершую жену Марианну как две капли воды, и сделали вывод, что именно она стала причиной разрыва.

1 2 3 ... 14 Недавно Катя Жужа заявила, что навсегда рассталась с Олегом Винником

Недавно Катя Жужа заявила своим поклонникам в Instagram, что с Олегом Винником ее больше ничего не связывает. Фолловеры до сих пор спорят по поводу причин расставания пары, которая казалась идеальной.

На днях подписчики бизнесмена заметили, что он много времени проводит на странице Евгении Гончаровой.

Повнимательнее приглядевшись к фотографиям девушки, поклонники сделали вывод, что именно она стала причиной расставания пары. Она очень похожа на бывшую жену Олега, Марианну с одним лишь внешним различием. Новая якобы пассия Винника — блондинка, а его супруга была брюнеткой.

Бизнесмен не только подписан на страницу красавицы в Instagram, но и постоянно ставит «лайки» под ее снимками.

Впрочем, поклонники еще не уверены, кто стал инициатором разрыва — Катя, приметив на горизонте такую соперницу, или сам Олег бросил возлюбленную ради Евгении, которая, видимо, напоминает ему его погибшую супругу.