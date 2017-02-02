Историями о том, что «муж сходил налево», мало кого удивишь. По неутешительной статистике, подавляющее большинство представителей сильного пола изменяет законным женам, даже не утруждаясь скрывать свою неверность. Женщины, как правило, прощают своим супругам временное «отклонение от курса» и делают вид, что в их отношениях ничего не поменялось. Но вот когда жена увлекается другим мужчиной — при живом-то муже!.. Здесь запускается совсем другой сценарий, и против неверной ополчается весь мир, включая вмиг забывающих о солидарности женщинах. Парадокс, правда? Woman.ru вспоминает самые громкие истории, героинями которых стали знаменитости женского пола, «посмевшие» завести романы на стороне.

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За годы карьеры в шоу-бизнесе 30-летняя Кети Топурия почти не давала прессе поводов для пересудов, да и подробности личной жизни солистка A’Studio все это время держала в строжайшем секрете. Однако в конце января в одном из российских СМИ появилась информация о том, что несвободная знаменитость завела роман на стороне

На днях в Сети появилась информация о том, что 30-летняя певица Кети Топурия закрутила роман с 37-летним рэпером Гуфом. Журналисты одного из российских СМИ якобы засекли пару во время совместного отдыха в Таиланде. Артистка сразу же опровергла эту информацию и сообщила прессе, что в путешествие отправилась с друзьями, а не с музыкантом, с которым ее связывают исключительно деловые отношения. Тем не менее некоторые поклонники продолжают подозревать, что солистку группы A’Studio и исполнителя хита Ice Baby связывает нечто большее… Woman.ru продолжает следить за развитием событий и предлагает вам вспомнить знаменитых красавиц, которые отважились на адюльтер.

