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Кети Топурия
За годы карьеры в шоу-бизнесе 30-летняя Кети Топурия почти не давала прессе поводов для пересудов, да и подробности личной жизни солистка A’Studio все это время держала в строжайшем секрете. Однако в конце января в одном из российских СМИ появилась информация о том, что несвободная знаменитость завела роман на стороне
На днях в Сети появилась информация о том, что 30-летняя певица Кети Топурия закрутила роман с 37-летним рэпером Гуфом. Журналисты одного из российских СМИ якобы засекли пару во время совместного отдыха в Таиланде. Артистка сразу же опровергла эту информацию и сообщила прессе, что в путешествие отправилась с друзьями, а не с музыкантом, с которым ее связывают исключительно деловые отношения. Тем не менее некоторые поклонники продолжают подозревать, что солистку группы A’Studio и исполнителя хита Ice Baby связывает нечто большее… Woman.ru продолжает следить за развитием событий и предлагает вам вспомнить знаменитых красавиц, которые отважились на адюльтер.
Очень интересные фото и материалы к ним! Спасибо вуман! Почитала с удовольствием.
Поток сплетен! Практически всем, якобы изменившим женщинам, их мужья изменяли без зазрений совести, впрочем как всегда, мужчина не изменяет, так...секс для здоровья, а если женщина проявила к кому то интерес, все - уже навешивают все тяжкие.
Поток сплетен! Практически всем, якобы изменившим женщинам, их мужья изменяли без зазрений совести, впрочем как всегда, мужчина не изменяет, так...секс для здоровья, а если женщина проявила к кому то интерес, все - уже навешивают все тяжкие.
Женщина очень редко изменяет "для здоровья". В женской измене главная составляющая- эмоции, которые она добирает на стороне. А когда замешаны чувства, то далее следует развод и уход к любовнику и распад семьи соответсвенно...
Женщина очень редко изменяет "для здоровья". В женской измене главная составляющая- эмоции, которые она добирает на стороне. А когда замешаны чувства, то далее следует развод и уход к любовнику и распад семьи соответсвенно...
Ну если муж на много старше жены, как Кузьмин, например, то такой исход можно предугадать, удивляться особо нечему.
Знаю нескольких женщин, которые изменяют не от большой любви, а "для здоровья"))) как писали выше, это держит их в тонусе, чувствуют себя famme fatale. Многое ещё от врождённых качеств зависит, как у мужчин, так и у женщин.
Не верю в отношения без измен . Даже у самых прочных пар есть свои скелеты в шкафу .
парят, что ли, Топурию? тогда это более чем странный пиар. сама я изменяла мч, призналась, мы чуть не поженились, но в итоге все равно рана от моего предательства так и не зажила. измена - прямой путь к расставанию
Хайди тут в самом деле зря разместили. Она связалась с телохранителем уже после того как она с Силом решили разводиться, и отношения прекратили. Да, до формального объявления о разводе, но все-таки это не измена как таковая. Тем более, что она не скрывала этих отношений и никого не обманывала.
С изменами все понятно, не понятно одно- где альбомы Началовой??? ))))))))