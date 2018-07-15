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    Без границ: знаменитые россиянки, которые связали судьбы с мужчинами-иностранцами

    15.07.2018
    Зарубежные женихи готовы выстраиваться в очередь за привлекательными, милыми и заботливыми русскими невестами. Наших соотечественниц любят и за душу, которая даже после переезда в другую страну остается такой же широкой. В этом материале мы расскажем об известных россиянках, которые покорили иностранных мужчин.
    • Виктория Боня
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      С 2018-го встречается с французским предпринимателем Пьером Андюраном 

      Уроженка Краснокаменска Виктория Боня всегда была очень амбициозной: в нулевых она покорила Москву, а годы спустя — и Монако. Телеведущая переехала в Европу, чтобы не разлучаться надолго с Алексом Смерфитом, которому в 2012-м родила дочь Анджелину. В прошлом году стало известно, что российская телеведущая и ирландский бизнесмен разошлись. Недавно Боня призналась, что в расставании со Смерфитом не последнюю роль сыграла разница в менталитетах. «Мы начали двигаться в разные стороны. Это не значит, что наша любовь закончилась, она перешла на другой уровень. Могу честно сказать, что не было у нас никаких предательств или измен. Я вдруг поняла, что мне не хватает тепла. Дело в том, что Александр по крови скандинав, у него папа — ирландец, а мама — шведка. Это холодноватые, менее эмоциональные люди. В какой-то момент мы потеряли контакт», — рассказала знаменитость «Каравану историй». И если с Алексом Виктория не совпала темпераментом, то с новым бойфрендом-французом такой проблемы в настоящее время нет… 

    Браки с иностранцами давно никому не кажутся сверхъестественным явлением. В прошлом году в стране было зарегистрировано несколько тысяч таких союзов, ну а после проведения Чемпионата мира по футболу их количество гарантированно возрастет в разы. Недаром же и российские, и зарубежные СМИ на протяжении всего мундиаля писали о том, что многие одинокие российские фанатки слишком уж тепло приняли иностранных болельщиков.

    Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева даже начала отговаривать наших соотечественниц от вступления в отношения с зарубежными мужчинами, мол, лучше выходить замуж за гражданина России — тогда и проблем меньше будет. «Даже если женятся и увозят, потом не знает, как оттуда вернуться. Приезжают и ходят ко мне в комитет — плачут, что ребенка увезли», — аргументировала депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

    Мы не будем столь категоричны, ведь прекрасно понимаем, что от описанной Плетневой ситуации не застрахована ни одна женщина — и неважно, какой национальности избранник. К тому же на нашей памяти немало примеров счастливых международных отношений. Недавно Виктория Боня представила публике своего нового бойфренда-француза и заявила, что ни с одним мужчиной не испытывала подобных чувств. С ней наверняка согласится и телеведущая Ольга Ушакова, которая в прошлом году вышла замуж за иностранца-ресторатора Адама, да и другие селебрити, связавшие судьбу с заграничными мужчинами. Именно о таких парах и пойдет речь в нашем материале.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, Starface, Instagram
    Теги:

    Любовь Казарновская, Алена Заварзина, Вик Уайлд, Ольга Ушакова, Лена Катина, Наташа Поли, Екатерина Андреева, Анна Курникова, Энрике Иглесиас, Антуан Арно, Наталья Водянова, Сати Казанова, Стефано Тиоццо, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Виктория Боня, Пьер Андюран

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