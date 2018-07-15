Без границ: знаменитые россиянки, которые связали судьбы с мужчинами-иностранцами

Зарубежные женихи готовы выстраиваться в очередь за привлекательными, милыми и заботливыми русскими невестами. Наших соотечественниц любят и за душу, которая даже после переезда в другую страну остается такой же широкой. В этом материале мы расскажем об известных россиянках, которые покорили иностранных мужчин.

С 2018-го встречается с французским предпринимателем Пьером Андюраном

Уроженка Краснокаменска Виктория Боня всегда была очень амбициозной: в нулевых она покорила Москву, а годы спустя — и Монако. Телеведущая переехала в Европу, чтобы не разлучаться надолго с Алексом Смерфитом, которому в 2012-м родила дочь Анджелину. В прошлом году стало известно, что российская телеведущая и ирландский бизнесмен разошлись. Недавно Боня призналась, что в расставании со Смерфитом не последнюю роль сыграла разница в менталитетах. «Мы начали двигаться в разные стороны. Это не значит, что наша любовь закончилась, она перешла на другой уровень. Могу честно сказать, что не было у нас никаких предательств или измен. Я вдруг поняла, что мне не хватает тепла. Дело в том, что Александр по крови скандинав, у него папа — ирландец, а мама — шведка. Это холодноватые, менее эмоциональные люди. В какой-то момент мы потеряли контакт», — рассказала знаменитость «Каравану историй». И если с Алексом Виктория не совпала темпераментом, то с новым бойфрендом-французом такой проблемы в настоящее время нет…

Браки с иностранцами давно никому не кажутся сверхъестественным явлением. В прошлом году в стране было зарегистрировано несколько тысяч таких союзов, ну а после проведения Чемпионата мира по футболу их количество гарантированно возрастет в разы. Недаром же и российские, и зарубежные СМИ на протяжении всего мундиаля писали о том, что многие одинокие российские фанатки слишком уж тепло приняли иностранных болельщиков.



Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева даже начала отговаривать наших соотечественниц от вступления в отношения с зарубежными мужчинами, мол, лучше выходить замуж за гражданина России — тогда и проблем меньше будет. «Даже если женятся и увозят, потом не знает, как оттуда вернуться. Приезжают и ходят ко мне в комитет — плачут, что ребенка увезли», — аргументировала депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».



Мы не будем столь категоричны, ведь прекрасно понимаем, что от описанной Плетневой ситуации не застрахована ни одна женщина — и неважно, какой национальности избранник. К тому же на нашей памяти немало примеров счастливых международных отношений. Недавно Виктория Боня представила публике своего нового бойфренда-француза и заявила, что ни с одним мужчиной не испытывала подобных чувств. С ней наверняка согласится и телеведущая Ольга Ушакова, которая в прошлом году вышла замуж за иностранца-ресторатора Адама, да и другие селебрити, связавшие судьбу с заграничными мужчинами. Именно о таких парах и пойдет речь в нашем материале.

