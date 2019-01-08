Из простолюдинок в аристократки: что делала Кейт Миддлтон, чтобы покорить принца Уильяма и получить титул

В последнее время западные принцы все чаще берут в жены простых девушек, которые не могут похвастаться благородным происхождением. Одной из таких счастливиц почти восемь лет назад стала Кейт Миддлтон. Woman.ru рассказывает, как «Ждущая Кейти» превратилась в герцогиню Кембриджскую.

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон родилась в неаристократической семье, ей удалось стать женой наследника британского престола

Жители Великобритании, да и многие члены королевской династии долгое время считали Кейт Миддлтон неподходящей партией для принца Уильяма. Безусловно, девушка хороша собой, умна и интеллигента. Был лишь один, но весомый недостаток — она родилась в семье, так сказать, рабочего класса. И хотя Кэтрин с юных лет крутилась в аристократических кругах и прекрасно понимала, по каким правилам играют люди голубых кровей, сама она о громких титулах могла только грезить. А мечты-то были!

Поговаривают, что еще в подростковом возрасте Кейт влюбилась в старшего сына принца Чарльза, которого видела по телевизору.

Английские СМИ даже писали, что в комнате у девушки висел плакат с Уильямом, который в юности был настоящим красавцем. В 2010 году в ходе интервью, приуроченного к помолвке, будущая герцогиня опровергала эту информацию — на самом деле она любовалась парнем с рекламной кампании Levi's. Где правда, согласитесь, теперь уже и не так важно. Вопреки всему Кэтрин смогла добиться предложения руки и сердца от одного из самых завидных женихов 21 века.



В день рождения Кейт Миддлтон Woman.ru рассказывает, как простолюдинка стала претенденткой на роль следующей королевы Англии.

До встречи с тобой

Возможно, сама Кэтрин и не метила бы в принцессы, однако у ее матери, экс-стюардессы Кэрол, была вполне конкретная цель — удачно выдать замуж обеих дочерей. Главная ставка была сделана на старшую, ровесницу наследника британского престола. До середины 1980-х чета Миддлтон трудилась в авиакомпании British Airways, после чего Кэрол пришла идея создать фирму по продаже инвентаря для вечеринок Party Pieces. Бизнес быстро стал прибыльным, что позволило заботливым родителям отправить дочерей и сына в лучшие частные школы Великобритании — там ребята могли общаться со сверстниками из обеспеченных и аристократических семей и нарабатывать полезные связи на будущее.



Когда Кейт было четыре года, ее отправили в престижную St. Andrew's School. Там она проучилась до 1995 года, после чего перешла в Downe House. Но обучение в школе-интернате для девочек стало кошмаром наяву.

У Кэтрин не складывались отношения с одноклассницами, которые устроили ей травлю. На фоне стресса у девушки даже развилась экзема, а еще она сильно похудела.

Решение проблемы было найдено: ее отправили в колледж Мальборо, где она сразу стала суперпопулярной. «Кэтрин была очень милой и со всеми общалась на равных. Ее поведение всегда было примерным, а еще она занималась спортом, благодаря чему стала настоящей звездой. Не могу сказать, что она была самой умной, однако трудоспособности ей не занимать», — говорила английским журналистам одна из бывших одноклассниц Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон (в центре) училась в престижных частных школах. По словам одноклассниц, она всегда была очень милой и трудолюбивой

В отличие от большинства сверстников, Кэтрин не ходила по вечеринкам и оставалась образцово-показательной ученицей. Конечно же, у нее начали появляться поклонники, но на взаимность им не приходилось рассчитывать. Первой любовью стал Виллем Маркс, потом она переключилась на капитана сборной по регби Гарри Блейклока. Отношения с последним вскоре сошли на нет, что очень расстроило девушку.



Юношеские романы так и не стали серьезными. Школьная подруга Миддлтон Джессика Хай рассказала недавно корреспонденту издания The Daily Mail, что постера с изображением принца у нее действительно не было, но своих симпатий она ни от кого не скрывала. «Мы часто обсуждали парней в школе, но Кэтрин говорила, что ей никто не нравится. Постоянно повторяла, что для нее самый лучший — принц Уильям», — делилась Джессика с прессой.

Выбери меня

После окончания колледжа Кейт Миддлтон поступила в Эдинбургский университет, однако мать убедила ее не торопится с выбором учебного заведения и взять паузу на год, чтобы посмотреть мир и разобраться в себе. Именно так и поступила девушка. Она несколько месяцев провела в Чили, где занималась благотворительностью, после чего отправилась в Италию, во Флоренцию — там училась в Британском Институте. Через год отдохнувшая Кэтрин вернулась домой и подала документы в Сент-Эндрюсский университет (на этом настояли родители, которые водили дружбу с аристократами и знали последние новости из жизни королевской семьи), студентом которого стал и парень ее мечты Уильям.

Кэтрин и Уильям познакомились в 2001 году в университете и вскоре стали близкими друзьями

За принцем сразу стали следовать толпы поклонниц, буквально бросавшиеся ему в объятия. Кейт же выбрала другую тактику: она намеренно делала вид, что титулованный молодой человек совсем не интересует ее. Знакомство состоялось в сентябре 2001 года — оба изучали историю искусств, поэтому ходили на одни и те же пары.

«Я вся покраснела во время нашей первой встречи, потому что ужасно стеснялась», — вспоминала Кэтрин в 2010-м, когда на ее безымянном пальце уже красовалось кольцо принцессы Дианы.

Краснеть было из-за чего: новоиспеченная знакомая сделала реверанс, после которого шокированный Уилл пролил на себя напиток, который был у него с собой.



Как это часто бывает, началось все с обычной дружбы. Вокруг Уильяма постоянно крутились красотки, которые не скрывали своих намерений. Однако других претенденток на сердце принца обошла Карли Мэсси-Берч, изучавшая филологию. Кейт тоже не жаловалась на недостаток внимания: она закрутила роман с четверокурсником Рупертом Финчем.



Учиться Уильяму не нравилось, поэтому после первого семестра он объявил отцу, что уходит из университета. После долгих уговоров молодой человек все же решил остаться, но перешел на географический факультет. Поговаривают, что не обошлось и без вмешательства Кэтрин, которую тот считал своей близкой подругой.

Весной 2002 года мисс Миддлтон продефилировала в откровенном наряде на благотворительном фэшн-шоу. Именно тогда в нее и влюбился принц

Однако в марте 2002-го Уилл понял, что одной лишь дружбы ему мало. Разглядеть достоинства приятельницы он смог на благотворительном показе Don’t Walk, прикупив билет в первый ряд. В модном шоу участвовала Миддлтон: тонкая как тростинка девушка вышла на подиум в одном лишь нижнем белье и полупрозрачном платье.

Принц был сражен и сказал своему близкому другу Фергюсу Бойду: «Вау, Кейт такая сексуальная!».

В тот же вечер внук Елизаветы II решил перейти в наступление, позабыв и о своих пассиях, и о бойфренде подруги. Уилл пытался поцеловать Кейт, но та его отвергла. Отказ, вполне возможно, первый в жизни, парня порядком раззадорил.



Когда учебный год подошел к концу, Кэтрин порвала с Рупертом, который к тому моменту уже выпустился. Пара поняла, что не сможет поддерживать отношения на расстоянии. Уильям воспользовался моментом и начал ухаживать за подругой. На втором курсе из общежития они переехали в частный дом, а чтобы не афишировать свой роман прихватили с собой еще парочку друзей.

Расставания и потери

В первый раз Уилл и Кейт разошлись летом 2003-го. Тогда принц вновь пытался добиться расположения своей первой большой любви Джессики Крейг, но ничего из этого не вышло. Через несколько месяцев он вернулся к Кэтрин, которая с радостью его приняла. В апреле 2004 года молодой человек наконец решил представить публике свою избранницу: он пригласил ее на семейные каникулы в Швейцарию. Пара обнималась и целовалась на горнолыжном склоне, не стесняясь папарацци. Далеко не все одобрили выбор Уильяма. Если верить слухам, то и влиятельная бабушка принца была сильно против — она хотела видеть с любимым внуком если не настоящую принцессу, то хотя бы девушку из титулованной семьи.



Как бы британские журналисты ни старались раскопать «грязную правду» о Кейт Миддлтон, им это не удавалось — выросла в хорошей обеспеченной семье, училась в лучших школах, не была замешана в скандалах. Придраться было не к чему. Вскоре в прессе стал обсуждаться чуть ли не каждый шаг девушки принца и начались разговоры о грядущей свадьбе, что ему очень не нравилось. Летом 2004 года отношения Кэтрин и Уильяма прошли очередную проверку на прочность: старший сын принца Чарльза заявил, что устал от постоянного давления и ему не хватает свободы.

«Мне всего лишь 22 года! Я еще слишком молод для этого! Я не собираюсь жениться до тех пор, пока мне не исполнится 28 лет или даже 30», — говорил молодой человек в одном из интервью в тот период.

По совету матери Кейт, скрепя сердце, дала бойфренду свободу, которой ему так не хватало.

Кэрол Миддлтон мечтала поскорее выдать старшую дочь за принца

Перспектива стать тещей принца радовала Кэрол. Предприимчивая женщина делала все, чтобы столь крупная рыба не соскочила с крючка ее дочери. В британской прессе тогда вообще много писали о том, что это миссис Миддлтон сделала выбор за старшую дочь. «Многие до сих пор сомневаются в том, что встреча Кейт и принца Уильяма была случайностью. Изначально девушка собиралась в другой университет, но мать убедила ее выбрать Сэнт-Эндрюс», — утверждал журналист Мэттью Белл в 2005-м, когда принцу и его девушке вручили дипломы о высшем образовании.



Кэтрин была уверена, что получит предложение руки и сердца сразу после выпускного. Шли месяцы, в Англии даже стали производить сувенирную продукцию по случаю помолвки (по крайней мере так уверяла издание Vanity Fair Кэти Николл, написавшая не одну книгу о королевской семье), а это событие все никак не случалось…



На Миддлтон ополчились еще и потому, что она долгое время не искала работу. Лишь в 2006-м девушка стала помогать родителям развивать семейное дело: она занялась маркетингом, разработкой дизайна сайта. Через год Кейт попала в компанию Jigsaw, где стала байером. Если вы думаете, что возлюбленная принца трудилась пять дней в неделю с 9 до 6, то заблуждаетесь.

Кэтрин приходила на работу два-три раза в неделю на несколько часов, но руководство не было против и буквально боготворило ее.

«Бывали дни, когда папарацци толпились у нашего офиса. Я предлагала ей воспользоваться черным ходом, но она всегда отказывалась. Говорила, что ей проще выйти и сфотографироваться, чтобы от нее отстали. Для своего возраста она казалась мне очень мудрой. К тому же Кэтрин была еще и невероятно милой и вежливой. Она, например, могла обедать с водителями и секретарями», — рассказывала Белль Робинсон, основавшая Jigsaw, газете Evening Standard.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон несколько раз расставались, но потом все же сходились

В 2007-м Уильям и Кейт в очередной раз разошлись. Миддлтон ужасно расстроилась, когда бойфренд в последний момент передумал приезжать к ней на Новый год. К марту принц вел себя так, будто свободен словно птица — его неоднократно фотографировали в компании красоток, которых он целовал на танцполе и обнимал совсем не по-дружески. Журналисты активно писали о разрыве пары, который, по их мнению, был неминуемым. Аргумент один: с самого начала было ясно, что простолюдинка не пара принцу. К тому же девушку недолюбливали друзья Уилла, которые считали, что из-за нее он стал слишком скучным.



Поначалу Кейт жалела себя, а потом решила показать Уильяму, чего же он лишился. Она чуть ли не каждый вечер тусовалась в модных ночных клубах Лондона — то с сестрой, то с подругами. За Миддлтон начал ухаживать и богатый наследник Генри Ропнер, и отношения вот-вот могли перейти в серьезную стадию. Принц решил во что бы то ни стало вернуть подругу…

Дождалась!

После воссоединения Кэтрин и Уильям условились, что не будут торопить события. Принц проходил обучение в Королевском авиационном военном колледже, где осваивал азы пилотирования, а его девушка вернулась в компанию матери и отца. По всем прогнозам пара должна была уже пожениться, но ничего так и не происходило.

После помолвки Кейт Миддлтон по настоянию Елизаветы II пришлось заниматься с преподавателями по королевскому этикету

Над Миддлтон даже начала посмеиваться публика — ее прозвали Waity Katy («Ждущей Кейти»). Возлюбленной принца было ужасно обидно: она старалась как можно реже бывать в Лондоне и скрывалась в родительском гнезде в Беркшире. Кэрол Миддлтон эта ситуация раздражала, и в конце 2009-го она прямым текстом сказала потенциальному зятю, что вопрос надо как-то решать…

Уже осенью 2010 года Кэтрин получила предложение руки и сердца, которого ждала больше девяти лет.

Елизавета II почти смирилась с тем, что невеста внука, которому суждено занять престол, родилась без титулов. Однако так называемую школу принцесс Кейт закончила по ее королевскому велению. Девушку заставили брать уроки у педагогов по этикету. «С ней занимались как с ребенком — все с нуля. Учили, как выходить из автомобиля или кареты, как принимать подарки, как правильно делать книксен и перед кем вообще кланяться», — рассказывала журналистка Эшли Пирсон в документальном фильме «Кейт Миддлтон: из рабочего класса в Виндзоры».

29 апреля 2011 года Кэтрин и Уильям поженились

Ни для кого не секрет, что Кэтрин очень хотела стать принцессой, поэтому к занятиям относилась серьезно. В апреле 2011 года Кейт и Уильям, которым монархиня пожаловала титулы герцогини и герцога Кембриджских, сыграли пышную свадьбу. Трансляция торжества, которое обошлось королевской семье, Миддлтонам и налогоплательщикам в 30 с лишним миллионов долларов, велась во многих странах мира.

«Ленивая Кейти» или будущая королева-консорт

Сплетники неоднократно обвиняли герцогиню в нежелании исполнять свои обязанности. В отличие от большинства представителей монаршей семьи, Кэтрин никогда не перетруждалась. Инсайдеры говорили, что жена принца Уильяма не горит желанием в одиночку появляться на мероприятиях по одной простой причине — она ужасно боялась выступать на публике. Со временем эта проблема решилась с помощью опытных педагогов по ораторскому искусству. Кейт стала держаться увереннее, но ее график от этого не стал сильно насыщеннее. К относительно расслабленному образу жизни привык и Уильям, что абсолютно неприемлемо для будущего короля.





1 2 3 ... 23 Многие жители Великобритании хотели бы, чтобы принц Уильям и Кейт Миддлтон стали следующими королем и королевой

По версии знающих источников, на этой почве молодой человек даже конфликтовал со своей бабушкой. Впрочем, Букингемский дворец не давал никаких комментариев на данный счет. Все было ясно и без слов: согласно статистике, герцог и герцогиня Кембриджские который год посещают значительно меньше мероприятий, чем пожилые принц Чарльз с женой Камиллой Паркер Боулз и 68-летняя принцесса Анна.



Супруги Кембриджские раз за разом находят объяснение такому поведению: вначале Кейт все это было непривычно, а затем один за другим родились трое детей. В июле 2013-го в семье появился первенец — принц Джордж, который после отца займет трон. Меньше чем через два года Кэтрин родила девочку, принцессу Шарлотту, а весной 2018-го — мальчика, принца Луи. В общем, забот действительно прибавилось, но и Кейт грех жаловаться, ведь присматривать за малышами ей помогают мама, которая практически прописалась в Кенсингтонском дворце, и профессиональные няни.



Несмотря на то, что герцог и герцогиня Кембриджские не сильно утруждают себя, за что последнюю прозвали «Ленивой Кейти», большинство жителей Великобритании хотят именно их видеть будущими королем и королевой-консорт. Разве это не показатель?