Барсук, Дылда и Мусеночек: как российские звезды называют своих избранников

На дворе 14 февраля — праздник всех влюбленных. В самый романтичный день в году Woman.ru решил выведать у звезд, как они обращаются к своим вторым половинам и как любя называют их самих.

Александр Чистяков и Глюкоза

— Все решено, детка.

— Я тебе не детка!



Надеемся, все узнали диалог героини Энн Хэтэуэй с персонажем Саймона Бейкера в фильме «Дьявол носит Prada». В этом материале мы как раз хотим поговорить о прозвищах влюбленных. К слову, а вам нравится, как вас называет ваша вторая половина?

Так уж заведено в отношениях, что с течением времени практически все мы перестаем быть Машами, Андреями, Кристинами и Кириллами, превращаясь в «котиков», «зайчиков» и прочих уменьшительно-ласкательных «любимок».

А иногда пары идут дальше и придумывают друг для друга необычные и совершенно непонятные посторонним прозвища: Кукумбрик, Пурик, Марунчик. И, наверное, в этом есть некая магия: свой закодированный язык любви.



Вам было бы интересно узнать, как Глюкоза и Александр Чистяков называют друг друга, или почему Айза и ее супруг Дмитрий никак не могут остановиться на одном прозвище, постоянно придумывая новые? Признаться, нам тоже стало любопытно, и мы расспросили звездные пары о том, как они называют своих партнеров в повседневной жизни. Что услышали в ответ — узнаете из нашего специального материала.



Александр Чистяков и Глюкоза

Глюкоза и ее супруг Александр Чистяков вместе уже более 13 лет. Певица не скрывала, что в какой-то момент огонь между ней и мужем потух и они «начали превращаться в друзей». К счастью, супругам удалось преодолеть кризис, и сегодня в их отношениях бушует страсть, как и в начале отношений.

Глюкоза и Александр Чистяков

Возможно, возвращению романтики посодействовали и милые прозвища: Наталья и Александр называют друг друга просто — Муся.

Айза и Дмитрий Анохины

Мы обожаем Айзу Анохину за ее откровенность. Бизнесвумен выкладывает все как на ладони, и ее рассказ о том, как они с мужем называют друг друга, не стал исключением.

Айза и Дмитрий Анохины

«Мы с Димой любим придумывать друг другу прозвища. Они далеко не всегда добрые, милые, ласковые. Точнее — почти никогда. Мы не используем слова ''зайка'', ''киса'' и так далее. Дима называет меня Кракозяброй, а я его — Папуля, Дылда, ''Очень большой маленький ребенок''. За день мы можем придумать друг для друга много разных прозвищ», — рассказала Анохина.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочерьми

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух прелестных дочек — Елизавету и Мишель. Супруги представляют собой традиционную семью, где мужчина главный, а женщина — хранительница очага.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

Прозвища фигуристы дали друг другу тоже весьма традиционные: Татьяна зовет мужа Зайчик, а Алексей называет жену Зая.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Владимир Пресняков и Наталья Подольская — натуры творческие. Неудивительно, что к придумыванию прозвищ супруги также подошли с выдумкой.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Владимир называет жену Туся (производное от Натуся), а Наталья ласково зовет мужа Слоненок. Однако животное тут не при чем: Слоненок, представьте себе, — от слова «слоняться»!

Денис Клявер с супругой

«Ты для меня лишь одна желанная, солнышко мое долгожданное…» — это только в песнях Денис Клявер использует типичные уменьшительно-ласкательные имена. В жизни артист куда оригинальнее.

Денис Клявер с супругой

Свою супругу Денис называет… Барсук! Ирина не стала платить мужу той же монетой и обращается к нему привычными слуху прозвищами — Родной или Любимый.

Константин Мякиньков и Екатерина Варнава

Вы ни за что не догадаетесь, кто носит прозвище Сосиска. А это, на секундочку, Екатерина Варнава! Константин так прозвал свою любимую, потому что она напоминает ему длинную таксу из мультика «Сезон охоты».

Екатерина Варнава и Константин Мякиньков

А вот звезда Comedy Woman называет жениха весьма официально — Константин Сергеевич. Свой выбор Екатерина объясняет тем, что в какой-то момент она просто заметила, что ее избранник стал как будто старше, мудрее, спокойнее.

Алексей Комов и Алена Водонаева

Алена Водонаева также не стала делать тайну из того, как они с Алексеем Комовым обращаются друг к другу.

Алена Водонаева и Алексей Комов

«Чаще всего я называю своего супруга Милый. Вообще скажу девушкам по секрету, что это универсальное обращение. Всех можно называть Милый: и ребенка, и мужа, и второго мужа (смеется). Леша же обращается ко мне просто — Любимая. Вот так у нас все банально».

Мария и Павел Погребняк

Мы даже не возьмемся считать, как долго Мария и Павел Погребняк вместе, ведь супруги знакомы еще со школы! Тем интереснее нам было узнать, как они обращаются друг к другу все эти годы.

Павел и Мария Погребняк

«Мужу очень нравится мое имя, поэтому он любит называть меня Мария. Я же называю супруга Мусеночек», — заявила нам Погребняк.

Карина и Александр Константиновы

Полтора года назад мы вам рассказывали, что стало с героями проекта «Голод». Напомним, что его победитель Александр Константинов стал актером (например, совсем скоро выходит сериал «ИП Пирогова» с его участием), а женился он на бывшей сопернице по реалити-шоу Карине Сабирзяновой. Супруги по-прежнему счастливы вместе, а как они обращаются друг к другу, вы даже себе представить не можете!

Карина и Александр Константиновы с детьми

«Мы практически не называем друг друга по имени. Если в обращении звучит ''Саша'' или ''Карина'', значит, предстоит серьезный разговор. Мужа я ласково называю Шу, Шуша или Бябишка. Баби — с татарского это ласковое обращение к ребенку, меня мама так называла в детстве. А Саша называет меня Пи, и, можно, я не буду расшифровывать, что это значит (смеется). Старшие дети у нас Ватрушки — двойняшки Клим и Оливия, а также младшая дочка Теона по прозвищу Банан. Так мы и живем: Бябишка, Пи, Ватрушки и Банан», — рассказала нам Карина.

Сергей и Дарья Пынзари

Дарья и Сергей Пынзари считаются одной из самых крепких пар. Бизнесвумен нередко делится секретами долгого и счастливого брака, однако мы до сих пор не знали, как супруги друг друга называют. Исправим же это!

Дарья и Сергей Пынзари

«У нас есть несколько прозвищ. Самое распространенное — это Муня. Так мы зовем друг друга. Началось все с Сережи: он стал называть меня Мунечка, потому что, когда мы целовались, я всегда делала так — (причмокивает) ''муа, муа, муа''. Со временем Мунечкой стал и супруг, а у меня появилось еще два прозвища — Козочка и ''МнеВсеНравится''. Вот прям одним словом. ''Ой, мне все нравится'', — любимая фраза мужа (смеется)», — поделилась с нами Пынзарь.

Андрей Карпов и Екатерина Волкова

А вот звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова называет супруга Андрея… по фамилии — Карпов. Иногда актриса чуть смягчается, и ее муж становится Карпусей.

Екатерина Волкова и Андрей Карпов

Андрей же, недолго думая, обратился к самому ласковому производному имени жены и называет ее Котенок.

Артем Умрихин с супругой

На сцене мы привыкли видеть Артема Умрихина из группы Artik&Asti строгим брутальным мужчиной. Но какой он в жизни? Об этом нам рассказала его жена Рамина.

Артем Умрихин с супругой

«Я балую любимого мужа блюдами, делаю массажи, а он всегда приезжает с гастролей с цветами, сладостями и ни в чем мне не отказывает. Вообще мы не очень любим все эти сюси-муси-пуси, поэтому зовем друг друга ласково по именам: он меня — Рами, а я его — Артем, но с прибалтийским акцентом. Мужу очень нравится, поднимает настроение», — рассказала супруга артиста.

Анастасия Спиридонова с мужем

Анастасия Спиридонова и ее супруг Антон знакомы еще со школы, ведь они — бывшие одноклассники! С возрастом судьба развела молодых людей, но однажды они вновь встретились и больше уже не расставались. Красивая история, не правда ли? А так ли красивы их прозвища?

Анастасия Спиридонова с мужем

«С семейными именами у нас все просто. Я называю мужа по классике — Милый, Любимый, Антоша, а могу назвать Рыж (сокращенное от слова ''рыжий''). Супруг же применяет ко мне все названия кошачьих, причем во множественном числе: Киски, Котята, Львята, Котики. Удивительно, но среди ласковых ''котят'' есть исключение — Тюленята! Хотя не скажу, что я много отдыхаю, но муж точно знает, что побездельничать я люблю (улыбается)», — поделилась с нами певица