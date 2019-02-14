Красота по-русски: Анна Калашникова предстала в кадре полностью обнаженной

Анна Калашникова показала подписчикам, что подарила возлюбленному на 14 февраля. Ведущая решила устроить своей второй половинке пикантный сюрприз.

1 2 3 4 5 6 Анна Калашникова продемонстрировала поклонникам открытку для своего бойфренда ко Дню всех влюбленных

Анна Калашникова нередко публикует в своих соцсетях фото в купальниках и откровенных нарядах. В этот раз ведущая решила принять участие в особой фотосессии и полностью разделась.

В честь Дня всех влюбленных 35-летняя Калашникова устроила своему любимому сюрприз — подарила бойфренду свои снимки в стиле ню.

На кадрах, опубликованных в Инстаграме Анны, видно, как она позирует среди большого количества красных роз, прикрывая интимные места пышными бутонами.



«Фотосессия, сделанная в стиле фильма ''Красота по-американски'', — это подарок для моего любимого ко Дню святого Валентина. Думаю, такое будет приятно получить человеку, у которого в принципе все есть. Очень романтично, нежно и трогательно!» — рассказала «СтарХиту» ведущая.



Фолловеры Калашниковой неоднозначно отнеслись к ее презенту. Некоторые посчитали, что фотографии получились слишком откровенными, другие же восхитились смелостью Анны и необычной задумкой.