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Красота по-русски: Анна Калашникова предстала в кадре полностью обнаженной

Анна Калашникова показала подписчикам, что подарила возлюбленному на 14 февраля. Ведущая решила устроить своей второй половинке пикантный сюрприз.
  • Анна Калашникова
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    Анна Калашникова продемонстрировала поклонникам открытку для своего бойфренда ко Дню всех влюбленных
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Анна Калашникова нередко публикует в своих соцсетях фото в купальниках и откровенных нарядах. В этот раз ведущая решила принять участие в особой фотосессии и полностью разделась.

В честь Дня всех влюбленных 35-летняя Калашникова устроила своему любимому сюрприз — подарила бойфренду свои снимки в стиле ню.

На кадрах, опубликованных в Инстаграме Анны, видно, как она позирует среди большого количества красных роз, прикрывая интимные места пышными бутонами.

«Фотосессия, сделанная в стиле фильма ''Красота по-американски'', — это подарок для моего любимого ко Дню святого Валентина. Думаю, такое будет приятно получить человеку, у которого в принципе все есть. Очень романтично, нежно и трогательно!» — рассказала «СтарХиту» ведущая.

Фолловеры Калашниковой неоднозначно отнеслись к ее презенту. Некоторые посчитали, что фотографии получились слишком откровенными, другие же восхитились смелостью Анны и необычной задумкой.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото @irina_krivko, @olga_k.ph/Instagram

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  • Романтично, нежно и трогательно???

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