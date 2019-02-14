Красота по-русски: Анна Калашникова предстала в кадре полностью обнаженной

Анна Калашникова нередко публикует в своих соцсетях фото в купальниках и откровенных нарядах. В этот раз ведущая решила принять участие в особой фотосессии и полностью разделась.
На кадрах, опубликованных в Инстаграме Анны, видно, как она позирует среди большого количества красных роз, прикрывая интимные места пышными бутонами.
«Фотосессия, сделанная в стиле фильма ''Красота по-американски'', — это подарок для моего любимого ко Дню святого Валентина. Думаю, такое будет приятно получить человеку, у которого в принципе все есть. Очень романтично, нежно и трогательно!» — рассказала «СтарХиту» ведущая.
Фолловеры Калашниковой неоднозначно отнеслись к ее презенту. Некоторые посчитали, что фотографии получились слишком откровенными, другие же восхитились смелостью Анны и необычной задумкой.