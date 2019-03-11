Любовь родилась? Физиогномист анализирует роковой треугольник Купера, Гаги и Шейк

Едва в прокат вышел режиссерский дебют Брэдли Купера «Звезда родилась», в звездных кулуарах и в Сети заговорили о его возможном романе с Леди Гагой — уж слишком правдоподобно исполнители главных ролей играли в любовь на экране и в жизни. Woman.ru обратился к эксперту-физиогномисту, чтобы расставить все точки над i и наконец ответить на вопрос — стоит ли волноваться Ирине Шейк.

В Сети уже не первую неделю обсуждают странные отношения Брэдли Купера с Ириной Шейк и Леди Гагой

Так уж вышло, что церемония вручения премии «Оскар-2019», прошедшая 24 февраля, запомнилась отнюдь не громкими победами… Мы уже толком и не помним всех лауреатов, зато забыть не можем «наэлектризованное» выступление Брэдли Купера и Леди Гаги, продемонстрировавших на сцене театра «Долби» поистине неземное притяжение. «Между ними искры!» — писали в соцсетях зрители, давно успевшие полюбить композицию Shallow.



Поговаривают, что уже после «Оскара», на афтепати Vanity Fair, Леди Гага ни на шаг не отходила от коллеги по фильму «Звезда родилась». При этом оказалась всеми забыта возлюбленная и мать дочери Брэдли Купера — Ирина Шейк. По словам очевидцев, ей чуть ли не пришлось поедать праздничные канапе в гордом одиночестве.

Поклонникам Шейк показалось, что выступление Купера с Гагой получилось уж слишком чувственным

Надо отметить, что «химию» между Купером и Гагой отмечали еще во время их выходов на красные дорожки других премий, на которых картина «Звезда родилась» была заявлена среди номинантов. Певица то держала актера за руку, то кокетливо, как супруга со стажем, поправляла ему галстук, то нежно целовала в щеку. Сложно представить, с какими чувствами за всем этим наблюдала Ирина Шейк. Одна надежда на то, что русские не сдаются…

Поклонники сразу предположили, что певица решила не обманывать возлюбленного и порвала с ним, поскольку не смогла побороть в себе чувства к коллеге. Прибавьте к этому и постоянно возникающие слухи о проблемах в отношениях Шейк и Купера.

На фоне слухов о романе с Купером Леди Гага порвала с женихом

К настоящему моменту так или иначе высказались почти все участники этого любовного треугольника. За Ирину Шейк говорили инсайдеры — недавно в прессе промелькнула информация, что она уверена в своих отношениях, но уже порядком устала от того, что в прессе ее постоянно «разводят» с возлюбленным. «Она рада, что этот период премий закончился», — прокомментировал анонимный источник.



Леди Гага с откровениями пришла на шоу Джимми Киммела. «Люди увидели любовь, но, представьте себе, это именно то, что мы и хотели показать. Мы с Брэдли исполнили очень чувственную песню и хотели, чтобы люди это ощутили», — описала певица свое выступление на «Оскаре».



Woman.ru, как всегда, доверяет словам своих любимых героев, но предпочитает еще и проверять их. Мы обратились к постоянному эксперту-физиогномисту Зое Никитенковой с просьбой проанализировать портреты Леди Гаги, Ирины Шейк и Брэдли Купера, чтобы понять, во что верить — в мимолетные «искры» или осмысленные отношения, скрепленные общим ребенком.

Ирина Шейк

«Ирина Шейк с самого детства понимала силу своего магнетизма — об этом можно судить по ее детским фото. О стремлении привлекать к себе внимание свидетельствует чуть выпуклый лоб, обрамленный извилистой линией роста волос. На архивных снимках у модели заметно изломана левая бровь, что отражает широту и независимость ее взглядов на жизнь и высоких амбициях. Правая же бровь, определяющая внутренние личностные качества и устремления, более сглажена. Из этого можно сделать вывод, что в дружеском или любовном партнерстве Ирина не претендует на абсолютное лидерство, но и не позволит с собой не считаться.



Очень интересно, как сочетаются стихии во внешности Шейк. Преобладает древесная — перед нами дама, обладающая высокой надежностью, устойчивой психикой, способная рационально продумать и реализовать любой жизненный или профессиональный сценарий. Она не действует импульсивно, о нет! Вместо этого наша героиня основательно и терпеливо справляется с трудностями, просчитывая их наперед. И никогда не расслабляется! Все, что происходит с ней и вокруг нее, она контролирует.

Зауженная челюсть свидетельствует о высокой восприимчивости и умении приспосабливаться к окружающим. Под сильным психологическим напором Ирина может отступить от своих принципов. Но это не значит, что она позволит себя подавить и подчинить. Стихия Почвы (крупные по сравнению с остальными чертами лица рот и губы), отражает любопытство Шейк, ее стремление к познанию нового.

Она всегда выглядит очень умиротворенной и спокойной, а в общении ведет себя приветливо и искренне.

Да, Ирина может долго копить в себе мысли, проблемы, недовольства, осознанно живущие в ее голове. Да, она может внешне казаться спокойной. Но небольшая часть стихии Огня, присутствующая во внешности Шейк, может проявить себя, и окружающие будут ошеломлены напором и силой аргументированных и весомых эмоций, которые на них обрушит модель.

Ирина очень нуждается в том, чтобы ею восхищались. Ямочки на ее щеках подчеркивают эту потребность. Она готова много трудиться, чтобы заслужить восхищение. Сильнейшая эмоциональная устойчивость помогает ей вести себя сдержанно и величественно. О том, что творится на самом деле в ее душе, можно лишь догадываться.



Ирина обладает высоким интеллектом, поэтому ищет таких же глубоких партнеров, но в то же время ей интересна и материальная выгода.

Модель обладает очень сильным сбалансированным характером и устойчивой волей. Все ее устремления направлены на только ей известную цель. Однако если в ее жизни что-то пойдет не по плану, она точно будет знать, что сможет переломить любую ситуацию в свою пользу благодаря упрямству, выдержке и здравому смыслу».

Леди Гага

«Стефани (настоящее имя Леди Гаги, — прим. Woman.ru) наделена огромной силой ума и скоростью мышления. Она способна постичь любую область знания. Леди Гага нетерпима к тем, кто менее активен и мобилен. Ключевыми аспектами ее характера являются самоуверенность и независимость.

Никто и ничто не может убедить ее изменить свою точку зрения — причем абсолютно по любому вопросу.

Выпуклое лицо и большой нос с изгибом подчеркивают активность, увлеченность, любопытство и постоянное стремление Стефани к чему-то новому, неизведанному. Все, что она делает, получается креативно, нестандартно и зачастую вызывающе. Выделяться среди других — основная цель Леди Гаги.

Стефани всегда стремится в центр внимания, и у нее это получается за счет экспрессивности и самоуверенности. Певица трудолюбива, любит приобретать новые знания и чрезвычайно упорна в достижении собственных целей.

Впрочем, жгучая смесь из уверенности в собственной значимости, превосходстве над окружающими и импульсивности делают Леди Гагу некомфортным партнером и собеседником.

Она категорически не меняет свою точку зрения, невероятно упряма, неуступчива. Ее упорство в собственных заблуждениях может доводить ситуацию до абсурда. Отступать Стефани не умеет, даже если это приносит вред ей самой. Стефани очень сложно приспосабливаться к меняющейся ситуации. Ее неподатливость порождена крайней формой независимости и страхом потерять контроль над ситуацией. Это зачастую приводит к разрыву отношений. Стремление Стефани прошибать стены слишком сильно — это, возможно, с одной стороны помогает ей достичь творческие вершины, а с другой — становится следствием неудач в личной жизни».

Брэдли Купер

«Рационализму и прагматичности Брэдли Купера может позавидовать любой финансист. Подтверждения тому — его тонкие губы и спинка длинного носа. Это крайне расчетливый, педантичный человек с аналитическим подходом ко всему.

Заметное напряжение губ — признак высокого самоконтроля Брэдли Купера и, что самое неприятное, такого же жесткого контроля в отношении партнеров. Его сложно разжалобить, взывать к его эмоциям бесполезно. В отношениях он категоричен, настойчив и безапелляционен.

Интересно, что Брэдли скуп на проявление искренних эмоции, да и в свой адрес не любит излишних сентиментальностей.

Настораживает выпяченная нижняя губа актера. Это признак непреклонности, упорства и крайней формы непримиримости, отсутствия лояльности к собеседнику. Перед нами хоть и харизматичный мужчина, привлекающий внимание загадочностью и уверенностью в собственной неотразимости, но одновременно жесткий тиран, не любящий возражения.

Ирина Шейк со своей сдержанностью способна терпеть такого мужчину. А вот экспрессивная Леди Гага… Она никогда не смирится с подобной формой манипулирования и подчинения.



Брови Брэдли отражают нерешительность в доведении планов до конечного результата. Актер долго раздумывает перед началом нового дела — будь то творческий процесс или романтические отношения. Он неспешно начинает проекты, а затем может потерять интерес в процессе. Именно этим нюансом можно объяснить то, что Купер до сих пор не узаконил отношения с Шейк. Вряд ли можно ожидать, что мужчина с такими широкими бровями будет верен только одной женщине. Безумная, бесконтрольная влюбленность практически невозможна в случае с Купером. Его действия тщательно продуманы, а любая импульсивность — на самом деле всего лишь выверенная роль.

Разница в сыгранных Брэдли Купером ролях очевидна. С Ириной Шейк он хоть сдержанный, но не закрытый от окружающих мужчина, который явно гордится своим трофеем, взирает на всех с улыбкой победителя, гордо приподняв подбородок. Ирина чуть отклонилась, но не отстранилась. Брэдли обнимает ее с уверенностью. Его возлюбленная находится чуть позади и нисколько не мешает главному герою демонстрировать самого себя.

С Леди Гагой другая роль. Взяв ее за руку, Купер ограничил доступ к своему телу и тем самым поставил барьер, чтобы не демонстрировать чрезмерную близость.

Актер спрятал руку в карман, что свидетельствует об отсутствии легкости и непосредственности в паре. Актер здесь не на переднем плане. Леди Гага перетягивает внимание на себя. Ей даже в голову не приходит то, что абсолютно понятно для Ирины: Брэдли затмевать опасно.

На этом фото актер снова спрятал руку в карман, тем самым отстраняясь от партнерши, которая, в свою очередь, старается прильнуть к нему всем телом, изображая трогательный поцелуй. И здесь Брэдли играет роль снисходительного влюбленного, демонстрируя своей натянутой улыбкой, что все это — игра.

Все та же натянутая улыбка и напряженный взгляд, да еще и барьером у Купера выставлена рука — она ограничила возможность Леди Гаге приблизиться к актеру на большее расстояние, чем он считает комфортным.



Я с уверенностью могу сделать вывод, что Брэдли Купер и Леди Гага играют продуманный спектакль для привлечения внимания к их совместной работе. Актер полностью контролирует ситуацию и не делает ничего такого, что впоследствии могло бы радикально изменить его жизнь. Леди Гага серьезно относится к своей роли, демонстрирует влюбленность слишком даже активно, тем самым переходя границы приличия. Но певица тоже играет спектакль, рассчитанный на повышенное внимание публики.



1 2 3 ... 8 Поговаривают, что Ирина Шейк устала от пересудов вокруг возможного романа между ее возлюбленным и оскароносной певицей

В самом незавидном положении находится Ирина Шейк. Но умение отстраниться от проблемы и пережить ее хладнокровно, понимая мотивы партнера и выгоду происходящего для себя, не позволит модели сделать необдуманный шаг, продемонстрировать публике возмущение или ревность. Хотя такая реакция Ирины Шейк тоже была бы на руку Брэдли Куперу и Леди Гаге в рамках промо их фильма».