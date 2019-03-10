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48-летняя Наоми Кэмпбелл и 25-летний экс-участник группы One Direction подогрели слухи о своем романе

На днях папарацци уже в который раз запечатлели находящихся на одном мероприятии Наоми Кэмпбелл и Лиама Пейна. Похоже, между супермоделью и певцом действительно завязались романтические отношения.
Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн вновь дали повод думать о том, что они вместе
Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн вновь дали повод думать о том, что они вместе

В начале этого года в прессе появились слухи о том, что 48-летняя Наоми Кэмпбелл встречается с 25-летним бывшим участником группы One Direction Лиамом Пейном. Тогда папарацци застали знаменитостей вместе на концерте рэпера Davido в Лондоне. Помимо этого, под одним из снимков супермодели в Инстаграме певец оставил комментарий, который звучал как «совершенство во плоти».

На днях пара появилась вместе на гонках Формулы E в Гонконге.

Кроме того, Лиам и Наоми были замечены и на афтепати мероприятия. Несмотря на то, что знаменитости позировали фотографам по отдельности, у общественности практически не осталось сомнений в том, что между ними уже давно есть любовные отношения.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images

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