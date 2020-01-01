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«Отпала челюсть»: как Арно влюбился в Водянову, ждал первого свидания 3 года и потом еще 8 лет, чтобы сделать предложение

1 января стало известно о помолвке Натальи Водяновой и Антуана Арно. Знаменитости шли к этому решению долгих 9 лет, хотя многим казалось, что заветное «ты выйдешь за меня?» прозвучит намного раньше. 
Наталья Водянова, Антуан Арно
Наталья Водянова и Антуан Арно

В первый день 2020 года 37-летняя Наталья Водянова объявила, что 42-летний Антуан Арно сделал ей предложение. Супермодель пока скрывает приблизительную дату свадьбы и не объясняет, почему они с возлюбленным именно сейчас решили официально оформить отношения. 

Поклонники давно ждали этого момента. Хотя некоторые уже и не верили, что Антуан и Наталья когда-нибудь станут мужем и женой. 

«Я и так чувствую, что мы женаты. А если все хорошо — зачем что-то менять? Штамп в паспорте точно не сделает наши отношения лучше», — уверяла несколько лет назад журналистов Водянова. 

Наталья Водянова, Антуан Арно
 

Woman.ru очень рад за пару и с нетерпением ждет торжества. А пока что предлагаем вспомнить, с чего началась эта история любви. 

Один миг и три года тишины

Работе Антуана Арно в 2008 году мог позавидовать любой представитель сильного пола, ведь в обязанности наследника модной бизнес-империи LVMH входила коммуникация со звездами. 

В 2008-м на съемках новой рекламной кампании Louis Vuitton Антуану предстояло поработать с целой плеядой известнейших топ-моделей.

Наоми Кэмпбелл, Клаудиа Шиффер, Стефани Сеймур, Ева Герцигова и Наталья Водянова позировали фотографам в ультракоротких прозрачных платьях, но вниманием Арно завладела лишь наша соотечественница. 

«Когда я ее впервые увидел, у меня буквально отпала челюсть. Она, конечно, красавица, но помимо этого в ней есть что-то особенное — взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура», — делился воспоминаниями мужчина в интервью журналу W. 

Тогда Антуан не решился сблизиться с Натальей, потому что знал о ее браке и трех маленьких детях. Однако воспоминания о ней не давали мужчине покоя. 

Джасти
Джастин Портман и Наталья Водянова

Годы шли, и время от времени бизнесмен и модель случайно сталкивались на разных светских мероприятиях, но дальше пары общих фраз общение не заходило. 

В 2011-м, читая новости, Антуан узнал о разводе Натальи с Джастином Портманом. 

Арно сразу же решил попытать удачу. Он расстался со своей возлюбленной, актрисой Элен де Фужроль, с которой встречался 2,5 года, и написал сообщение Водяновой с предложением встретиться. 

Трудности перевода

Некоторое время знаменитости не могли назначить первую встречу — у Водяновой была работа в других странах. Спустя пару месяцев активной переписки им удалось пообщаться вживую. 

Модель до конца не понимала, какой характер носит эта встреча. 
Наталья Водянова, Антуан Арно
 

«Тогда мы выпили по бокалу вина на террасе его квартиры. Все было довольно нелепо, потому что мы оба были сильно смущены. Я поняла, что вижу его в обычной, повседневной одежде — в джинсах, в рубашке — и он мне очень нравится. Но он даже не пытался поцеловать меня! Я не из тех женщин, которых волнует, нравятся они мужчинам или нет, но в этот раз подобное меня задело. Я скрывала свои чувства, готовясь к тому, что он захочет просто дружить со мной», — рассказывала Водянова. 

Случайности не случайны

Вскоре выяснилось, что летние домики, которые они арендуют на Ибице, находятся всего в 10 минутах друг от друга. Именно туда Наталья и пригласила Антуана, а там все ее родственники почти в полном составле — дети, родители, тети, няни, одной из которых стало вдруг стало плохо.

Наталья Водянова
 

«Я сразу оказался вовлечен в семейные дела, потому что у няни детей случилась серьезная паническая атака. Мы вызывали скорую помощь, ждали врачей, пытались привести женщину в норму», — говорит бизнесмен. 

Все завертелось

После этого случая Наталья точно поняла, что Антуан испытывает к ней именно романтическую симпатию. Знаменитости начали встречаться и часто проводить время вместе. 

Ради Водяновой Арно каждые выходные улетал из Парижа в Лондон, где в то время она постоянно проживала вместе с детьми. 
Наталья Водянова
 

Ну какая любовь на расстоянии? Вот Арно и предложил Водяновой переехать к нему в Париж и начать жить вместе. 

«В тот момент она очень внимательно посмотрела на меня и сказала: ''Ты ведь понимаешь, что я буду не одна?''» — вспоминает мужчина. 

Проблема заключалась еще и в бывшем муже супермодели — Джастин Портман был категорически против того, чтобы его детей увозили из Англии. В финале долгих разговоров с экс-супругом, нередко на повышенных тонах, Наталья все же сменила место жительства, но отношения с Портманом были испорчены.

Большая семья

К началу нового учебного года Лукас, Нева и Виктор вместе с матерью переехали к ее новому возлюбленному.

Наталья Водянова, Антуан Арно
 
После этого Арно сразу же заявил модели о желании... завести с ней детей. В своем плане он почему-то пропустил свадьбу.

Антуан не раз говорил о том, как прекрасно относится к сыновьям и дочери Натальи от первого брака. И все же желание иметь собственных наследников не оставляло его.

Водянова не решалась сразу же снова становиться мамой. «На тот момент у меня уже было трое прекрасных детей. Возможно, я больше рожала для него, чем для себя. Если ты любишь мужчину, то стараешься подарить ему столько детей, сколько это возможно», — объясняет знаменитость. 

В мае 2014-го Водянова родила сына Максима, а в июне 2016-го — еще одного мальчика, которого было решено назвать Романом.

Сейчас большая и дружная семья живет в Париже. Любимая бабушка (или «бабунечка», как ее называет Наташа) регулярно балует зятя и внуков русской кухней. Иногда Наталья и Антуан оставляют детей на попечение родственников и уезжают куда-нибудь провести время только вдвоем: в этот раз их романтическая поездка обернулась помолвкой. Что же, нам остается лишь пожелать счастья этой красивой паре. Ждем свадьбу и гадаем, в каком наряде будет невеста. В 2001-м она шла под венец с Джастином Портманом в платье, созданном Томом Фордом, и фате Tatyana Parfionova.

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01 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото YouTube, Getty Images, Instagram
Теги

Наталья Водянова, Антуан Арно

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Совет да любовь!

  • Лев

    Водянова уже старая. Выходит замуж чтобы Получить деньги

    ерунду не пишите.

  • Лев

    Водянова уже старая. Выходит замуж чтобы Получить деньги

    Чьи? У Арно ничего нет, кроме связей. Он сам наёмный работник. У отца есть дети, которые по-настоящему рулят бизнесом, они с Антуаном и детьми Натальи делиться не собираются.

  • Как шестой ребенок у нее.Не знаю, может внешность обманчива и он бизнес-акула. Но кажется недалеко от Лукаса-одуванчика ушел.

  • Прекрасная история, которую сочинили не менее прекрасные пиар-менеджеры, браво! Только правда другая и в том, что Арно не волнуют вообще женщины, точнее не только женщины, он - гей и состоял в отоншениях с итальянским дизайнером из LVMH, дети ему правда нужны, поэтому с Натальей у них контракт, ему-продолжение рода, ей - понятно, обеспеченное будущее. Ну а про то, что Антуан - азартный игрок и выпивоха, это весь мир видел, куча фото наследника огромной империи с красным лицом в казино в интернете. Так чем она лучше Шейк?) Ничем. А так совет да любофф.

  • Наверное у неё и правда необычная аура, раз богатые иностранцы влюбляются в неё и женятся, несмотря на наличие детей от другого мужчины!

  • Гость

    Как шестой ребенок у нее.Не знаю, может внешность обманчива и он бизнес-акула. Но кажется недалеко от Лукаса-одуванчика ушел.

    Акула там его сестра Дельфина, она-то и руководит многими крупными брендами. А Антуан для налаживания общественных связей так сказать, язык подвешанный, говорят, у него хорошо, но до серьезности и предприимчивости бизнес-акулы ему далеко, папенькин сынок, короче говоря. Его доход около 40 млн. в год по версии зарубежных "Форбсов", недалеко от Натальи ушел.

  • Непохожи они на контрактников, по фото видно, что они близкие люди, и Арно смотрит на неё влюблённо. И если на то пошло, Арно мог просто завести детей от суррогатной матери, а не связываться с многодетной русской моделью.

  • Какая у не фантастическая жизнь, из золушки в принцессу. Завидую, но очень по - доброму, даже вера какая-то в чудеса появляется, бывает же такое.

  • Гость

    Прекрасная история, которую сочинили не менее прекрасные пиар-менеджеры, браво! Только правда другая и в том, что Арно не волнуют вообще женщины, точнее не только женщины, он - гей и состоял в отоншениях с итальянским дизайнером из LVMH, дети ему правда нужны, поэтому с Натальей у них контракт, ему-продолжение рода, ей - понятно, обеспеченное будущее. Ну а про то, что Антуан - азартный игрок и выпивоха, это весь мир видел, куча фото наследника огромной империи с красным лицом в казино в интернете. Так чем она лучше Шейк?) Ничем. А так совет да любофф.

    Он би, если мужчина состоял в отношениях с мужчиной это не значит что он гей

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