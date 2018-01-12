После 40 лет жизнь только начинается! Не верите? Берите пример с голливудских актрис, которые в зрелом, казалось бы, возрасте, когда все решено, определено, стабильно и скучно, вдруг кардинально меняют свою жизнь и обретают подлинное женское счастье — как та же Кейт Бекинсейл.

1 2 3 ... 24 Не зная возраст Кейт Бекинсейл, невозможно его угадать



Западные СМИ то и дело пестрят новостями о звездных красавицах 40+. На скучную жизнь те, прямо скажем, не жалуются: то запускают суперуспешные проекты, то беременеют, то выходят замуж, то разводятся, чтобы тут же закрутить головокружительный роман с очередным красавцем — как правило, еще и обеспеченным.

Наблюдаем за этой феерией зрелых богинь со смесью восторга и легкой зависти. Не каждая в молодости живет и отрывается так, как эти леди на пятом десятке. Наблюдаем за этой феерией зрелых богинь со смесью восторга и легкой зависти. Не каждая в молодости живет и отрывается так, как эти леди на пятом десятке.

Только подумайте: Ева Лонгория забеременела в 42 года, Ева Мендес родила первенца в 40 лет (и не от кого-то, а от самого Райана Гослинга!), Джери Холлиуэлл впервые вышла замуж в 44, а Кейт Бекинсейл не побоялась развестись в 43, чтобы практически сразу встретить новую любовь — парня ровно в два раза моложе себя.

Да какого! Красавец с модельной внешностью и потрясающим чувством юмора, Да какого! Красавец с модельной внешностью и потрясающим чувством юмора, чуткий, заботливый и искренне в нее влюбленный наверняка осчастливил бы любую юную суперзвезду. Однако выбрал он именно Кейт Бекинсейл.

Забегая вперед, скажем, что такого бойфренда наша героиня точно заслуживает. Холеная, уверенная, гармоничная, расслабленная, позитивная, Бекинсейл покоряет мужские сердца и затмевает молодых конкуренток, которые беспомощно меркнут в ее тени. У такой женщины никогда не будет проблем в личной жизни. Собственно, их никогда и не было.

Дважды счастлива

На своем веку Кейт Бекинсейл повидала немало. С такой внешностью и мощнейшей сексуальной энергетикой вполне логично рассчитывать на толпы воздыхателей. При этом официально замужем актриса была лишь однажды. Кажется, она вообще не стремилась к свадьбе.



Даже родив в 1999 году дочку от своего первого гражданского супруга, валлийского актера Майкла Шина, британка не отправилась под венец. Как будто чувствовала, что долго эта история не продлится. Так и случилось: молодые родители приняли решение о расставании, когда Лили Мо была еще совсем малышкой. Зато не пришлось проходить через тяготы бракоразводного процесса.

Кейт Бекинсейл с дочерью Лили Мо

На мужское внимание, которое актриса всегда получала в избытке, появление ребенка не повлияло. Поклонников у красавицы-британки по-прежнему было хоть отбавляй, но самым настойчивым оказался режиссер Лен Уайзман.

Бекинсейл согласилась выйти за него замуж всего через несколько месяцев после разрыва с отцом дочери. Свадьбу сыграли в мае 2004 года в Лос-Анджелесе. Бекинсейл согласилась выйти за него замуж всего через несколько месяцев после разрыва с отцом дочери. Свадьбу сыграли в мае 2004 года в Лос-Анджелесе.

Внешне эта пара казалась супергармоничной. Ровесники, оба красивые и успешные, они регулярно выходили вместе в свет, всегда выглядели счастливыми рядом друг с другом… Идиллия в отношениях царила 12 лет, пока в ноябре 2015-го супруги не объявили о расставании.



И вот Кейт, 43-летняя разведенная женщина со взрослым ребенком, осталась совсем одна. Но не спешите сочувствовать — здесь впору позавидовать. Не прошло и 8 месяцев, как Кейт закрутила роман с парнем, будто сошедшим с обложек глянцевых журналов.





Той-бой или настоящая любовь?

Едва успев оправиться после развода с мужем, Кейт с головой окунулась в новые отношения. Роман с комиком и моделью Мэттом Райфом начался стремительно: едва познакомившись, они решили не расставаться. Папарацци только успевали публиковать в Сети их совместные фото, ведь едва ли не ежедневно парочку подлавливали на свиданиях.



Друзья в интервью американской прессе радостно рапортовали: «Окружение Кейт обожает Мэтта!», «Он действительно очень милый парень», «Нереально зрелый для своего возраста», «Мэтт делает Кейт по-настоящему счастливой», «Родные Кейт знакомы с Мэттом и считают, что он не просто красавец, а самый приятный мужчина в мире».

Каково это — в 43 года влюбиться в парня, который лишь на пару лет старше твоей же дочери? По логике, Мэтт куда больше подходил на роль бойфренда Лили Мо, вот только есть один нюанс: даже на фоне собственной 18-летней дочери-красотки 44-летняя Кейт выглядит богиней. Чему удивляться, что молодой и озорной Мэтт выбрал именно ее?





Роковая красавица

Те, кто состоял с Бекинсейл в продолжительных отношениях, забыть ее так и не смогли. Пока сама актриса купается в любви молодого избранника, наплевав на общественное мнение, ее «эксы», будто сговорившись, ищут себе женщин, максимально на нее похожих.



Взять, к примеру, бывшего мужа британки Лена Уайзмана: тот почти сразу после развода начал встречаться с 25-летней моделью СиДжей Франко, поразительным образом напоминающей Кейт. Интересно, что, будучи в два раза моложе Бекинсейл, Франко казалась ровесницей 44-летнего Уайзмана.

За СиДжей последовала веселая вереница моделей, словно прошедших кастинг на роль «Кейт Бекинсейл в молодости». За СиДжей последовала веселая вереница моделей, словно прошедших кастинг на роль «Кейт Бекинсейл в молодости».

Майкл Шин тоже пытался найти копию Кейт, но не слишком в этих поисках преуспел. И, честно говоря, за годы после расставания с матерью своей дочки Лили актер сильно сдал. Сейчас в нем едва ли можно узнать того харизматичного красавчика, рядом с которым британская актриса когда-то позировала на красных дорожках.





Кейт Бекинсейл с Майклом Шином

Любви все возрасты…

А вот Бекинсейл все продолжает расцветать. Конечно, свою роль тут могло сыграть наличие 22-летнего бойфренда. Вот только не стоит подозревать ее в судорожном стремлении соответствовать. В данном случае скорее Мэтт будет изо всех сил стараться выглядеть и размышлять не по возрасту зрело, чем Кейт — отчаянно молодиться.

Знающие люди уверяют, что не знают более уверенную в себе женщину, которая даже в глубине души не испытывает страха ни перед возрастом, ни перед юными конкурентками в кино, ни перед возможными соперницами в делах сердечных. Такую ничем не возьмешь. И в этом ее сила, перед которой сложно не спасовать. Знающие люди уверяют, что не знают более уверенную в себе женщину, которая даже в глубине души не испытывает страха ни перед возрастом, ни перед юными конкурентками в кино, ни перед возможными соперницами в делах сердечных. Такую ничем не возьмешь. И в этом ее сила, перед которой сложно не спасовать.

Кстати, еще недавно хейтеры злорадствовали, прочитав в западных СМИ сплетни о разрыве актрисы с юным комиком. Твердили, что и не сомневались в подобном исходе этого романа: ну разве может в паре с разницей в возрасте более 20 лет царить любовь и взаимопонимание? Еще как может. Кейт всего лишь водила всех за нос. Пока в прессе смаковали подробности ее «расставания», она прятала свое счастье от чужих глаз и делала это весьма успешно. Папарацци раскрыли эту ложь во благо, застав влюбленных вместе.



Что будет дальше? Выйдет ли Бекинсейл замуж за парня, мама которого на несколько лет ее младше? Или через некоторое время поймет, что Мэтт не совсем ей подходит?



Вариантов развития событий масса. Однако есть подозрение, что, независимо от сюжета, Кейт будет в полном порядке. Просто потому, что пребывает в полной гармонии с самой собой и не хватается в панике за мужчин, оплакивая якобы ушедшую молодость. С таким подходом она гарантированно не будет грустить в одиночестве — даже через двадцать лет.