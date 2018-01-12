Западные СМИ то и дело пестрят новостями о звездных красавицах 40+. На скучную жизнь те, прямо скажем, не жалуются: то запускают суперуспешные проекты, то беременеют, то выходят замуж, то разводятся, чтобы тут же закрутить головокружительный роман с очередным красавцем — как правило, еще и обеспеченным.
Только подумайте: Ева Лонгория забеременела в 42 года, Ева Мендес родила первенца в 40 лет (и не от кого-то, а от самого Райана Гослинга!), Джери Холлиуэлл впервые вышла замуж в 44, а Кейт Бекинсейл не побоялась развестись в 43, чтобы практически сразу встретить новую любовь — парня ровно в два раза моложе себя.
Забегая вперед, скажем, что такого бойфренда наша героиня точно заслуживает. Холеная, уверенная, гармоничная, расслабленная, позитивная, Бекинсейл покоряет мужские сердца и затмевает молодых конкуренток, которые беспомощно меркнут в ее тени. У такой женщины никогда не будет проблем в личной жизни. Собственно, их никогда и не было.
Дважды счастлива
На своем веку Кейт Бекинсейл повидала немало. С такой внешностью и мощнейшей сексуальной энергетикой вполне логично рассчитывать на толпы воздыхателей. При этом официально замужем актриса была лишь однажды. Кажется, она вообще не стремилась к свадьбе.
Даже родив в 1999 году дочку от своего первого гражданского супруга, валлийского актера Майкла Шина, британка не отправилась под венец. Как будто чувствовала, что долго эта история не продлится. Так и случилось: молодые родители приняли решение о расставании, когда Лили Мо была еще совсем малышкой. Зато не пришлось проходить через тяготы бракоразводного процесса.
На мужское внимание, которое актриса всегда получала в избытке, появление ребенка не повлияло. Поклонников у красавицы-британки по-прежнему было хоть отбавляй, но самым настойчивым оказался режиссер Лен Уайзман.
Внешне эта пара казалась супергармоничной. Ровесники, оба красивые и успешные, они регулярно выходили вместе в свет, всегда выглядели счастливыми рядом друг с другом… Идиллия в отношениях царила 12 лет, пока в ноябре 2015-го супруги не объявили о расставании.
И вот Кейт, 43-летняя разведенная женщина со взрослым ребенком, осталась совсем одна. Но не спешите сочувствовать — здесь впору позавидовать. Не прошло и 8 месяцев, как Кейт закрутила роман с парнем, будто сошедшим с обложек глянцевых журналов.
Той-бой или настоящая любовь?
Едва успев оправиться после развода с мужем, Кейт с головой окунулась в новые отношения. Роман с комиком и моделью Мэттом Райфом начался стремительно: едва познакомившись, они решили не расставаться. Папарацци только успевали публиковать в Сети их совместные фото, ведь едва ли не ежедневно парочку подлавливали на свиданиях.
Друзья в интервью американской прессе радостно рапортовали: «Окружение Кейт обожает Мэтта!», «Он действительно очень милый парень», «Нереально зрелый для своего возраста», «Мэтт делает Кейт по-настоящему счастливой», «Родные Кейт знакомы с Мэттом и считают, что он не просто красавец, а самый приятный мужчина в мире».
Каково это — в 43 года влюбиться в парня, который лишь на пару лет старше твоей же дочери? По логике, Мэтт куда больше подходил на роль бойфренда Лили Мо, вот только есть один нюанс: даже на фоне собственной 18-летней дочери-красотки 44-летняя Кейт выглядит богиней. Чему удивляться, что молодой и озорной Мэтт выбрал именно ее?
Роковая красавица
Те, кто состоял с Бекинсейл в продолжительных отношениях, забыть ее так и не смогли. Пока сама актриса купается в любви молодого избранника, наплевав на общественное мнение, ее «эксы», будто сговорившись, ищут себе женщин, максимально на нее похожих.
Взять, к примеру, бывшего мужа британки Лена Уайзмана: тот почти сразу после развода начал встречаться с 25-летней моделью СиДжей Франко, поразительным образом напоминающей Кейт. Интересно, что, будучи в два раза моложе Бекинсейл, Франко казалась ровесницей 44-летнего Уайзмана.
Майкл Шин тоже пытался найти копию Кейт, но не слишком в этих поисках преуспел. И, честно говоря, за годы после расставания с матерью своей дочки Лили актер сильно сдал. Сейчас в нем едва ли можно узнать того харизматичного красавчика, рядом с которым британская актриса когда-то позировала на красных дорожках.
Любви все возрасты…
А вот Бекинсейл все продолжает расцветать. Конечно, свою роль тут могло сыграть наличие 22-летнего бойфренда. Вот только не стоит подозревать ее в судорожном стремлении соответствовать. В данном случае скорее Мэтт будет изо всех сил стараться выглядеть и размышлять не по возрасту зрело, чем Кейт — отчаянно молодиться.
Кстати, еще недавно хейтеры злорадствовали, прочитав в западных СМИ сплетни о разрыве актрисы с юным комиком. Твердили, что и не сомневались в подобном исходе этого романа: ну разве может в паре с разницей в возрасте более 20 лет царить любовь и взаимопонимание? Еще как может. Кейт всего лишь водила всех за нос. Пока в прессе смаковали подробности ее «расставания», она прятала свое счастье от чужих глаз и делала это весьма успешно. Папарацци раскрыли эту ложь во благо, застав влюбленных вместе.
Что будет дальше? Выйдет ли Бекинсейл замуж за парня, мама которого на несколько лет ее младше? Или через некоторое время поймет, что Мэтт не совсем ей подходит?
Вариантов развития событий масса. Однако есть подозрение, что, независимо от сюжета, Кейт будет в полном порядке. Просто потому, что пребывает в полной гармонии с самой собой и не хватается в панике за мужчин, оплакивая якобы ушедшую молодость. С таким подходом она гарантированно не будет грустить в одиночестве — даже через двадцать лет.
Всегда не понимала таких отношений мамы с сыном, но ее осуждать не берусь. Кейт умопомрачительна...
Деми мур с эштоном вспоминается что то... инфантил, значит парень то.. если она бросит его до того, как он повзрослеет и бросит её, можно будет за неё порадоваться
Можно сколько угодно хорохорится, но для него она безнадежно стара, это факт
Отлично выглядит, не сомневаюсь, что это заслуга молодого бойфренда. Чем больше женщина получает чувственных удовольствий, тем она моложе и ярче сияет. Надо использовать мужчин, жаль,что наши дамы этого не понимают, все боятся,что их бросят)) Бросят - всегда найдешь другого, при хорошей -то фигуре,внешности и деньгах без проблем.Морщины у нее есть,но это побочка фигуры. У меня морщин нет, за счет жира))) Как говорят, после 40 есть два варианта - морщинистая,но худая или полненькая, но без морщин
Можно сколько угодно хорохорится, но для него она безнадежно стара, это факт
Завидовать надо молча)) сами-то, наверняка, выглядите как *** из кустов
Можно сколько угодно хорохорится, но для него она безнадежно стара, это факт
Завидовать надо молча)) сами-то, наверняка, выглядите как *** из кустов.
Отлично выглядит, не сомневаюсь, что это заслуга молодого бойфренда. Чем больше женщина получает чувственных удовольствий, тем она моложе и ярче сияет. Надо использовать мужчин, жаль,что наши дамы этого не понимают, все боятся,что их бросят)) Бросят - всегда найдешь другого, при хорошей -то фигуре,внешности и деньгах без проблем. Морщины у нее есть,но это побочка фигуры. У меня морщин нет, за счет жира))) Как говорят, после 40 есть два варианта - морщинистая,но худая или полненькая, но без морщин
Лучше сомневаться и не писать ерунду. Темп старения это прежде всего генетика, а не бойфренд. По поводу худобы - дамочки которые не побоялись вставить грудь, могут себе позволить дохудаться и до 40 кг )
Пусть развлекается тетя, не мужикам же все время
Катюха прекрасна!Пофиг с кем встречается,выглядит она потрясно.
Какая она красивая! Увидела ее у Урганта и охренела,глаз не оторвать! Без больших губ,сисек, фигурка идеальная, ни одной морщинки,а сколько обояния😍это ее парню повезло,а ни ей)ни одна 20-летняя и рядом с ней не стоит...