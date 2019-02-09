«Уже распределила, кто возьмет детей»: Татьяна Васильева призналась, что хотела покончить с собой, но ее остановила сестра

9 февраля Татьяна Васильева стала героиней шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. В студии у Леры Кудрявцевой актриса рассказала о нелегких периодах своей жизни.

1 2 3 4 5 6 Татьяна Васильева стала героиней программы «Секрет на миллион»

Татьяна Васильева дважды была замужем. От первого супруга Анатолия Васильева актриса ушла сама, влюбившись в Георгия Мартиросяна, который и стал ее вторым мужем.



Увы, во втором браке Татьяна тоже не нашла счастья: супруги были вместе 12 лет, и пять из них актриса страдала от постоянных измен своего избранника.

В какой-то момент Васильева дошла до отчаяния и хотела свести счеты с жизнью.

Не останавливали ее даже дети: сын Филипп и дочь Лиза. От непоправимой ошибки актрису уберегла старшая сестра Алла.



«Она видела, в каком я состоянии. Это был самый страшный период. Сестра была рядом, не отходила от меня, боялась, потому что я уже хорошо подготовилась: продумала и распределила, кто возьмет детей, когда меня не станет, хотела написать это в завещании. Больше завещать было нечего», — с горечью вспоминала актриса.



Поддержка сестры помогла Татьяне вернуться к жизни. В 1995 году Васильева развелась с Мартиросяном и с тех пор больше не связывала себя узами брака.