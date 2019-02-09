«Уже распределила, кто возьмет детей»: Татьяна Васильева призналась, что хотела покончить с собой, но ее остановила сестра

Татьяна Васильева дважды была замужем. От первого супруга Анатолия Васильева актриса ушла сама, влюбившись в Георгия Мартиросяна, который и стал ее вторым мужем.
Увы, во втором браке Татьяна тоже не нашла счастья: супруги были вместе 12 лет, и пять из них актриса страдала от постоянных измен своего избранника.
Не останавливали ее даже дети: сын Филипп и дочь Лиза. От непоправимой ошибки актрису уберегла старшая сестра Алла.
«Она видела, в каком я состоянии. Это был самый страшный период. Сестра была рядом, не отходила от меня, боялась, потому что я уже хорошо подготовилась: продумала и распределила, кто возьмет детей, когда меня не станет, хотела написать это в завещании. Больше завещать было нечего», — с горечью вспоминала актриса.
Поддержка сестры помогла Татьяне вернуться к жизни. В 1995 году Васильева развелась с Мартиросяном и с тех пор больше не связывала себя узами брака.