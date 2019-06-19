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«Это была большая победа»: Матильда Шнурова поведала, как убедила бывшего мужа побороть вредные привычки

В прошлом году Сергей и Матильда Шнуровы официально развелись. О причинах своего расставания пара до сих пор предпочитает не распространяться. Недавно Матильда поведала журналистам, с какими сложностями она сталкивалась во время семейной жизни с музыкантом. 
Сергей Шнуров, Матильда Шнурова
Сергей и Матильда Шнуровы

В конце мая 2018-го Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей супругой Матильдой, с которой они были вместе около 10 лет. 

И музыкант, и его экс-возлюбленная так и не рассказали, что послужило поводом для их расставания. 

Знаменитости не раз намекали на целый ряд причин для разрыва, включая измену и различия во взглядах на жизнь. Было ясно только одно — инициатором развода стала Матильда

Сергей Шнуров, Матильда Шнурова
 

После расставания с супругом женщина старается на касаться больной для себя темы. Впрочем, на днях она снова вспомнила о разгульной жизни с музыкантом.

«Поначалу Сергей ни на миллиметр не хотел отступать от своих вредных привычек. Было время, когда вечеринки у нас заканчивались в шесть утра, а в восемь я уже шла на пары в институт», — поведала знаменитость в интервью порталу «Комсомольская правда»

Убежденная ЗОЖ-ница Шнурова призналась, что ей было сложно смириться с образом жизни мужа, поэтому она боролась с его пристрастиями. Как оказалось, однажды ей удалось убедить Сергея завязать с алкоголем — мужчина не выпивал почти год!

  • Матильда Шнурова
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    Матильда Шнурова поведала, что ей было сложно смириться с образом жизни бывшего мужа
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Несмотря на заботы о здоровье Шнурова, супруги все же расстались. Судя по словам Матильды, она все же не смогла убедить Сергея насовсем отказаться от пагубных привычек. «Не думаю что это будет полезный кейс (советы, как убедить мужчину начать вести здоровый образ жизни — прим. Woman.ru), все-таки наша история закончилась разводом», — грустно заключила звезда. 

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19 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, @matilda.shnurova, @shnurovs/Instagram
Теги

Сергей Шнуров, Матильда Шнурова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Заголовок - ,,,поведала как убедила побороть вредные привычки".. Ну и как? Где чудодейственный рецепт?

  • Ну да... в начале их отношений он выглядел молодым и здоровым, пусть и с парой лишних кг. А ближе к концу постарел лет на 20 на вид и весь высох, выпила всю жизнь из мужика.)) А прошло всего 7-8 лет.))
    Серьёзно, поищите в интернете фото до/после, ужаснётесь

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