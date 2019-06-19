«Это была большая победа»: Матильда Шнурова поведала, как убедила бывшего мужа побороть вредные привычки

В конце мая 2018-го Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей супругой Матильдой, с которой они были вместе около 10 лет.
Знаменитости не раз намекали на целый ряд причин для разрыва, включая измену и различия во взглядах на жизнь. Было ясно только одно — инициатором развода стала Матильда.
После расставания с супругом женщина старается на касаться больной для себя темы. Впрочем, на днях она снова вспомнила о разгульной жизни с музыкантом.
Убежденная ЗОЖ-ница Шнурова призналась, что ей было сложно смириться с образом жизни мужа, поэтому она боролась с его пристрастиями. Как оказалось, однажды ей удалось убедить Сергея завязать с алкоголем — мужчина не выпивал почти год!
Несмотря на заботы о здоровье Шнурова, супруги все же расстались. Судя по словам Матильды, она все же не смогла убедить Сергея насовсем отказаться от пагубных привычек. «Не думаю что это будет полезный кейс (советы, как убедить мужчину начать вести здоровый образ жизни — прим. Woman.ru), все-таки наша история закончилась разводом», — грустно заключила звезда.