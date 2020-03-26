«Половой гигант!»: Марина Газманова высмеяла слухи о романах Олега с мужчинами

68-летний Олег Газманов, судя по всему, знает рецепт вечной молодости. Его подтянутое спортивное тело и неуемная энергия восхищают не только женщин, но и мужчин — по крайней мере, в этом уверены журналисты желтой прессы. Марина Газманова высмеяла подобные слухи о «половом гигантизме» мужа. 

Олег Газманов

Что объединяет Валерия Сюткина, Полину Гагарину, Ольгу Орлову, Сосо Павлиашвили и Ирину Круг? Любовь к музыке? Да, но не только это! Оказывается, именно этим звездам представители желтой прессы то и дело приписывают роман с Олегом Газмановым. Вы не ослышались, с мужчинами тоже. 

Не секрет, что в свои 68 главный «бродяга» российской эстрады выглядит на зависть даже тридцатилетним.

Газманов не мыслит своей жизни без спорта и даже отдых предпочитает исключительно активный. В постели — в том числе.
Звездная супруга Марина не скрывает, что они с мужем до сих пор пылки и страстны, когда остаются наедине.

Олег Газманов
Новый пост Марины Газмановой

Похоже, этот факт сыграл против Олега, о чем поведала в своем инстаграме его жена.

«Ну просто Газманов половой гигант! С кем бы он ни сфотографировался, его уличают в сексуальном контакте! Девочки, простите никчемных писак: Ириша Круг, Гагарушка, Олюшка Орлова! Вы мои дорогие красавицы, знаю, смеемся вместе! Но параллельно в сексуальные аппетиты композитора вошли достойные мужчины — Сосо Павлиашвили, Валерий Сюткин... Ну что сказать! Могуч Газманов и велик. Сегодня Олег сфотографировался с собакой. Даже страшно подумать, что могут написать наши друзья журналисты...» — посмеялась Марина. 

...
Семья Олега Газманова является одной из наиболее крепких и дружных в российском шоу-бизнесе
1 из 8

Да уж, нелегко живется жене эффектного артиста. Главное, что Марина и ее близкие с юмором относятся к происходящему и не обижаются на горе-журналистов. 

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

Теги

Комментарии

0
под именем

    Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

    Copyright (с) 2016-2020 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Главный редактор: Воронова Ю. В.

    Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

    Эл. почта: woman@woman.ru

    телефон: +7(495) 633-5-633