Что объединяет Валерия Сюткина, Полину Гагарину, Ольгу Орлову, Сосо Павлиашвили и Ирину Круг? Любовь к музыке? Да, но не только это! Оказывается, именно этим звездам представители желтой прессы то и дело приписывают роман с Олегом Газмановым. Вы не ослышались, с мужчинами тоже.
Не секрет, что в свои 68 главный «бродяга» российской эстрады выглядит на зависть даже тридцатилетним.
Газманов не мыслит своей жизни без спорта и даже отдых предпочитает исключительно активный. В постели — в том числе.
Звездная супруга Марина не скрывает, что они с мужем до сих пор пылки и страстны, когда остаются наедине.
Похоже, этот факт сыграл против Олега, о чем поведала в своем инстаграме его жена.
«Ну просто Газманов половой гигант! С кем бы он ни сфотографировался, его уличают в сексуальном контакте! Девочки, простите никчемных писак: Ириша Круг, Гагарушка, Олюшка Орлова! Вы мои дорогие красавицы, знаю, смеемся вместе! Но параллельно в сексуальные аппетиты композитора вошли достойные мужчины — Сосо Павлиашвили, Валерий Сюткин... Ну что сказать! Могуч Газманов и велик. Сегодня Олег сфотографировался с собакой. Даже страшно подумать, что могут написать наши друзья журналисты...» — посмеялась Марина.
Да уж, нелегко живется жене эффектного артиста. Главное, что Марина и ее близкие с юмором относятся к происходящему и не обижаются на горе-журналистов.
26 марта 2020 · ·
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