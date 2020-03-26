Что объединяет Валерия Сюткина, Полину Гагарину, Ольгу Орлову, Сосо Павлиашвили и Ирину Круг? Любовь к музыке? Да, но не только это! Оказывается, именно этим звездам представители желтой прессы то и дело приписывают роман с Олегом Газмановым. Вы не ослышались, с мужчинами тоже.



Не секрет, что в свои 68 главный «бродяга» российской эстрады выглядит на зависть даже тридцатилетним.



Газманов не мыслит своей жизни без спорта и даже отдых предпочитает исключительно активный. В постели — в том числе.

Звездная супруга Марина не скрывает, что они с мужем до сих пор пылки и страстны, когда остаются наедине.