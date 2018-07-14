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    Экс-министр обороны Анатолий Сердюков женился на своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой

    14.07.2018
    14 июля стало известно о том, что 56-летний Анатолий Сердюков и 39-летняя Евгения Васильева сыграли свадьбу. О создании новой семьи сообщил известный телеведущий Андрей Малахов.
    • Евгения Васильева
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      Евгения Васильева стала женой Анатолия Сердюкова

    Бывший министр обороны РФ Анатолоий Сердюков и экс-начальник департамента имущественных отношений того же учреждения Евгения Васильева узаконили свои отношения. О том, что бывшие чиновники поженились, в своей авторской колонке рассказал главный редактор еженедельника «СтарХит» Андрей Малахов. Неизвестно, когда именно состоялась свадьба, но телеведущий отметил, что это произошло недавно.

    «Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой», — поведал Малахов.

    Телеведущий отметил, что переживает за отношения в молодой семье. Он вспомнил, как в свое время оставил свой галстук в квартире Васильевой. Произошло это после интервью, когда бывшая подчиненная Сердюкова еще носила электронный браслет и не могла покидать свои роскошные апартаменты, поскольку находилась под домашним арестом в связи с громким делом о мошенничестве.

    Отметим, что для Анатолия Эдуардовича этот брак стал третьим. Ранее он был женат на дочери председателя совета директоров Газпрома Виктора Зубкова Юлии. Этот союз распался в 2012-м.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Евгения Васильева, Анатолий Сердюков

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    Комментарии (13) Добавить комментарий

    • Кто ж сомневался,что ее за профкачества взяли...

    • два сапога пара

    • офигеть, она оказывается моя ровесница, а выглядит как тетка.....но лицо красивое у нее, лишний вес, конечно, прибавляет возраст сильно

    • ***, Порадуемся и поздравим пару!( вот молодцы, спи.дили миллиарды, и ничего им за это не было. Как хорошо живется ворам при нынешней власти, она своих не сдает, сама такая. Чудно, товарищи сердюки обеспечили себе богатую старость где-нить на островах, в шикарных виллах, и с миллиардами на счетах

    • Мерзкие существа. Пусть подавятс\ украденным. Удивляюсь-обокрали оборонку-и еще повышение этот придурок получил.

    • Гость

      ***, Порадуемся и поздравим пару!( вот молодцы, спи.дили миллиарды, и ничего им за это не было. Как хорошо живется ворам при нынешней власти, она своих не сдает, сама такая. Чудно, товарищи сердюки обеспечили себе богатую старость где-нить на островах, в шикарных виллах, и с миллиардами на счетах

      и даже не отсидев ни года , для приличия. В другой стране бы пожизненно срок дали

    • Ну а как же без Малахова? В каждой бочке -затычка, первый сплетник и лизоблюд.

    • Гость

      Мерзкие существа. Пусть подавятс\ украденным. Удивляюсь-обокрали оборонку-и еще повышение этот придурок получил.

      мерзкие это те, кто такое позволяет, а народу пыль в глаза пускает

    • Гость

      и даже не отсидев ни года , для приличия. В другой стране бы пожизненно срок дали

      Кошмар! Ну кака не стыдно таким жить? Как может после этого Путин еще выбираться и вообще в глаза народу смотреть.. Ну как так можноооо!!! Россия, бедная моя Россия! Что с тобой творят эти нЕлюди! А ты все молчишь, все прощаешь(

    • смерды кроме как вонять вам ничего не остается...молчать и молча слушать вову.умом не понять, но идем дальше интереснее будет.

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