Экс-министр обороны Анатолий Сердюков женился на своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой

14 июля стало известно о том, что 56-летний Анатолий Сердюков и 39-летняя Евгения Васильева сыграли свадьбу. О создании новой семьи сообщил известный телеведущий Андрей Малахов.

Бывший министр обороны РФ Анатолоий Сердюков и экс-начальник департамента имущественных отношений того же учреждения Евгения Васильева узаконили свои отношения. О том, что бывшие чиновники поженились, в своей авторской колонке рассказал главный редактор еженедельника «СтарХит» Андрей Малахов. Неизвестно, когда именно состоялась свадьба, но телеведущий отметил, что это произошло недавно.

«Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой», — поведал Малахов.

Телеведущий отметил, что переживает за отношения в молодой семье. Он вспомнил, как в свое время оставил свой галстук в квартире Васильевой. Произошло это после интервью, когда бывшая подчиненная Сердюкова еще носила электронный браслет и не могла покидать свои роскошные апартаменты, поскольку находилась под домашним арестом в связи с громким делом о мошенничестве.



Отметим, что для Анатолия Эдуардовича этот брак стал третьим. Ранее он был женат на дочери председателя совета директоров Газпрома Виктора Зубкова Юлии. Этот союз распался в 2012-м.