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Церемония в лесу, невеста в кутюрном платье и другие подробности свадьбы Потапа и Насти

32-летняя Настя Каменских и 38-летний Потап официально стали мужем и женой. Свадебное торжество прошло в загородном отеле недалеко от Киева, и в Сети уже появились первые фото и видео с этого праздника любви. 

23 мая теперь является особенной датой для Потапа и Насти Каменских, ведь в этот день они стали мужем и женой. Говорить о церемонии бракосочетания начали за пару недель до, однако интернет-пользователи не были уверены до конца, состоится она или нет. 

В четверг утром тайна завесы была снята: музыканты признались друг другу в любви в соцсетях и подтвердили, что действительно женятся.

Последние приготовления к церемонии не помешали невесте опубликовать в Инстаграме несколько кадров. На черно-белых фотографиях красавица-Настя позирует в шелковом халате с вышитой на спине надписью Bride, который спустя несколько минут она сменит на обтягивающий подвенечный наряд.

Пока нет точной информации, кто стал автором свадебного платья звезды, но, как сообщает Газета.ru, невеста шла под венец в кружевном творении израильского кутюрье Galia Lahav.

Образ, надо сказать, получился очень смелым — глубокое декольте, прозрачные вставки и обтягивающая пышные бедра Каменских узкая юбка. Рассматривая эти фото Насти, некоторые интернет-пользователи задались вопросом, а не беременна ли она?

4 мини-серьги в правом ухе, длинная фото и туфли жемчужного оттенка завершили свадебный образ.

И вот час X настал! Вы не поверите, но свои клятвы друг другу Настя и Потап решили произнести в лесу. Всех гостей звездная пара пригласила в загородный отель недалеко от Киева.

Званый ужин прошел в итальянском ресторане на территории отеля, а сама церемония — на небольшой поляне в окружении высоченных сосен, между которыми так красиво падали лучи заходящего солнца. По словам организаторов торжества, его подготовка заняла 4 дня.

В окружении родных и близких Настя и Потап произнесли клятвы, ну а после новоиспеченный муж подхватил свою молодую жену на руки и отнес ее на сцену. А как вы думали, свадьба артистов и без их выступления? Первой микрофон в руки взяла Каменских.

«Я тебе обещаю, обе-обещаю — быть тебе морем. Небо будет звездным. Обещаю, обе-обещаю… Я тебе обещаю, обе-обещаю. Шептало тело, как тебя хотела я. Обещаю, обе-обещаю…» — пела Настя, а Потап смотрел на нее безумно влюбленными глазами.  

Woman.ru еще раз поздравляет Настю Каменских и Потапа со свадьбой и желает им жить долго и счастливо. Горько! 

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23 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Потап, Настя Каменских

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Какая же она красивая

  • Какого красавчика девка отхватила!! ... Плачьте охотницы за зачётными мужиками!!! ...

  • Гость

    Какого красавчика девка отхватила!! ... Плачьте охотницы за зачётными мужиками!!! ...

    Буэ

  • Скукота, все равно разведутся.

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