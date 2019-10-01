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«Только мужа пока нет»: Виктория Боня задумалась о том, чтобы вступить в брак

Виктория Боня долгое время не вступала в серьезные отношения. Сейчас она одна воспитывает 7-летнюю дочь. На днях инстаграм-звезда удивила фолловеров необычным признанием.
Виктория Боня
Виктория Боня

Недавно Боня посетила бракосочетание подруги Гюляры Мелики, ради которой прибыла в Италию на несколько дней. За время торжества Виктория сменила два наряда, покорив всех гостей праздника.  

Виктория Боня
Виктория Боня 

А когда пришло время возвращаться домой в Лондон, инстаграм-знаменитость опубликовала поздравительный пост. «Безумно приятно было разделить с тобой этот важный день. Счастья тебе, родная моя, безмерного! Вечной и взаимной любви с мужем!» — обратилась Боня к Гюляре.

Виктория Боня, Гюляра Мелики
Виктория Боня с Гюлярой Мелики

Видимо, Виктория так прониклась романтической атмосферой церемонии, что изъявила желание стать невестой. «Глядя на вас, таких счастливых, я поймала себя на мысли, что и сама уже готова выйти замуж!» — призналась бизнесвумен.

«Только мужа пока нет», — лаконично добавила Боня.
  • Виктория Боня, Алекс Смерфит
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    Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину, отцом которой является миллионер Алекс Смерфит
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Подписчики быстро успокоили звезду: «Все будет — и муж и замужество», «Ты достойна самого лучшего мужа. Просто многие не дотягивают до твоего уровня». В комментариях ответила и сама Мелики. «Я люблю вдохновлять! Быть замужем — прекрасно!» — написала девушка. 

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01 октября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Видимо, у Бони всего два приличных платья...

  • Давай, Боня, работай над этим. Всем Вуманом будем на твоей свадьбе гулять. Как только - так сразу.

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