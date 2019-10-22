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Какой главный наказ принцессы Дианы нарушил Гарри

Принцы Гарри и Уильям бережно чтут память своей трагически погибшей матери. И все же младший сын Дианы нарушил один из главнейших ее заветов. 
Принцесса Диана, Принц Гарри, Принц Уильям
Принцесса Диана с сыновьями

Принцессы Дианы нет с нами уже более 20 лет, но наследники этой отважной женщины по-прежнему помнят и любят ее и регулярно устраивают памятные мероприятия в ее честь. 

Сыновья леди Ди с трепетом хранят любые воспоминания о матери. Поговаривают, они до сих пор следуют некоторым наказам, которые она дала им еще в детстве. 

Так, если верить инсайдеру, который связался с британским изданием Mail Online, незадолго до смерти Диана провела серьезный разговор с сыновьями-подростками и попросила их всегда оставаться лучшими друзьями. 

Принцесса Диана, Принц Гарри, Принц Уильям
 

Уже тогда она решила начать обсуждать с 15-летним Уильямом его будущую семейную жизнь. 

Принцесса не хотела, чтобы ее старший сын связал судьбу с недостаточно знакомой ему избранницей, как это было в случае ее неудачного брака с принцем Чарльзом. 

Женщина наказала сыну жениться только на той девушке, с которой бы его связывали годы дружбы. Как видите, так и получилось: до брака Кейт и Уильям были близко знакомы около десяти лет

  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Принц Гарри не сдержал наказ матери, женившись на Меган менее чем через два года знакомства
    Смотреть галерею

А вот принц Гарри примеру брата не последовал, хотя и был в курсе желания матери. Как известно, с Меган Маркл он познакомился летом 2016-го, а уже через пару недель они стали парой. Кажется, будь Диана жива, она могла бы сомневаться в выборе младшего сына!

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22 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Принц Гарри, Принцесса Диана, Принц Уильям, Меган Маркл, Кейт Миддлтон

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Новый вброс?) Мне вот что непонятно. Это русскоязычное издание, почему не пишите о русских монархах, проживающих ныне в Европе? О монархах, бывших союзных республик и их потомках? Кому (кроме хейтеров) нужны эти сказки старого леса?

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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