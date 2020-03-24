33-летний Живанилду Виейра де Соуза прославился в спортивной индустрии под звучным прозвищем Халк. На протяжении нескольких лет мужчина играл за питерский футбольный клуб «Зенит».

Сейчас же он работает в одном из клубов Китая.

В прошлом году Халк развелся со своей супругой Ирэн Анджело. Влюбленные были счастливы в браке 12 лет и растили троих детей: сыновей Иана и Тьяго и дочь Алиси, которую они взяли из детского дома.