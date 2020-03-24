Экс-игрок «Зенита» женился на племяннице своей бывшей жены

Имена известных футболистов довольно часто фигурируют в любовных скандалах. На этот раз общественность изумил бразильский игрок по кличке Халк. 

Халк и Ирэн Анджело с детьми

33-летний Живанилду Виейра де Соуза прославился в спортивной индустрии под звучным прозвищем Халк. На протяжении нескольких лет мужчина играл за питерский футбольный клуб «Зенит». 

Сейчас же он работает в одном из клубов Китая. 

В прошлом году Халк развелся со своей супругой Ирэн Анджело. Влюбленные были счастливы в браке 12 лет и растили троих детей: сыновей Иана и Тьяго и дочь Алиси, которую они взяли из детского дома. 

Халк и Камила Анджело

Судя по всему, причиной расставания пары стало увлечение спортсмена... племянницей Ирэн! 

О романе футболиста с 31-летней Камилой Анджело СМИ узнали вскоре после его развода, а через некоторое время мужчина сам объявил о новых отношениях.  

По словам агента звезды, Халк давно представил возлюбленную своим детям и поговорил о сумбурности ситуации с семьей Камилы. А вот о реакции Ирэн представитель спортсмена решил промолчать. 

На днях новоиспеченная пара неожиданно объявила в соцсетях о своей свадьбе. Влюбленные показали фото с обручальными кольцами, но не поделились подробностями торжества. 

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Футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены Ирэн Камиле
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По информации таблоида The Sun, Халк решился так быстро связать судьбу с родственницей экс-супруги из-за того, что у молодой женщины истекал срок действия туристической китайской визы. Теперь молодожены смогут всегда быть рядом друг с другом. 

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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