- Эванджелин Лилли, 38 летГлавную женскую роль в сериале «Остаться в живых» исполнила шатенка с лучезарной улыбкой Эванджелин Лилли. Канадская актриса сыграла беглянку Кейт Остин, которая чуть ли не на протяжении всех шести сезонов пыталась разобраться, кто же ей милее — правильный Джек или бэдбой Сойер. В прославившее ее шоу Эванджелин попала совершенно случайно: подруга девушки убедила ее пойти на кастинг. Миловидная особа, успевшая поработать и официанткой, и стюардессой, так понравилась создателям проекта, что ее тут же утвердили. После премьеры сериала Лилли проснулась знаменитой, но планировала «уйти на пенсию» по его окончании
Если в девяностых были особенно популярны незамысловатые ситкомы вроде «Друзей», то в нулевых телезрители почувствовали вкус к триллерам и драмам с лихо закрученным сюжетом. К числу последних можно смело отнести приключенческий сериал «Остаться в живых», премьера которого состоялась в сентябре 2004 года. Шоу, завоевавшее множество престижных наград, так зацепило публику по всему миру, что растянулось на целых шесть сезонов и 121 серию.
Начиналось все довольно прозаично: несколько десятков пассажиров, чудесным образом выживших в авиакатастрофе, оказались на необитаемом, на первый взгляд, острове на юге Тихого океана. Поскольку помощи было ждать неоткуда, герои привыкали к новым для себя обстоятельствам и начинали строить жизнь и любовь в забытом всеми уголке на краю света.
С каждым последующим сезоном зрителям открывались все более шокирующие факты о таинственном острове. Оказалось, что он вполне себе обитаем — на другой половине жил коренной народ, который сам себя называл «другими», а еще периодически бушевал мистический монстр в обличье черного дыма. К тому же со временем сценаристы начали затрагивать и философские темы — от борьбы добра и зла до религии. В конце концов, у фанатов шоу накопилось большое количество вопросов, но ответы на многие из них они не узнали даже после выхода финальной серии.
Несмотря на ряд откровенных недочетов, «Остаться в живых» и сегодня входит в списки лучших сериалов всех времен, занимая в них лидирующие позиции. Самые преданные поклонники телепроекта порой пересматривают любимые эпизоды и в унисон твердят, что после его завершения в их сердцах осталась дыра размером с тот самый остров…
В этом материале мы вспоминаем самых ярких персонажей культового шоу и рассказываем о том, что стало с исполнившими их роли актерами.
Н-да, помню с каким упоением смотрела каждую новую серию, ждала очередную. Так было, наверное, до половины сериала, максимум до 2/3. Потом - полный бред. Конец сериала - позор сценаристам, такую отличную идею профукать могли либо фанатики в попытке воплотить свои больные фантазии в «искусстве», либо круглые идиоты.
Так и не досмотрела,чем там закончился?
Помню была поражена глазами сомерхолдера и была в шоке, что такого красивого актера быстро убрали
Ностальгия) очень нравился сериал, но все серии не смотрела, в конце только последнюю для интереса посмотрела
О мне так нравился!
Смотрела сериал с огромным удовольствием. Актеров подобрали, очень грамотно. Но сценаристы лежали все время. Так закрутили и натемнили с сюжетом, а вот довести до логического конца не смогли. Столько ляпов и не состыковок. А концовка бред полный. Была жестоко разочарована 😢
Обожала и смотрела запоями. Скачивала на диск по несколько серий. Очень хороший сериал. С концовкой , конечно, намудрили. Было разочарование. Но все равно советую.
Да уж... Лучший сериал, увиденный мною за всю жизнь, и самый разочаровательный итог фильма. Испытала шок, увидев последнюю серию-такая интрига, такой сюжет, актерский состав шикарен, пейзажи и вдруг на тебе плевок в лицо прямо из экрана от сценаристов в самый ответственный момент... С тех пор сериалы не смотрю, так и не пережила сие потрясение))
Эванджеллин в роли Тауриэль просто невероятна , магически красива. Настоящий эльф.
Меня тоже концовка разочаровала, иногда хочется снова пересмотреть, но вспоминаю конец и сразу желание пропадает... Столько намудрили, точно написали - не дотянули. Актеры в сериале были шикарные. Странно, что забыли ещё одного главного героя, у которого ещё сын был.