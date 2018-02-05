Американская мистическая драма «Остаться в живых» стала настоящим феноменом середины нулевых. Миллионы поклонников сериала строили предположения по поводу того, что же на самом деле происходило на таинственном острове в Тихом океане. С момента выхода первой серии прошло уже почти 14 лет, но многим фанатам шоу кажется, будто все было только вчера. Ностальгическим чувствам предался и Woman.ru — в этом материале мы расскажем вам о том, что стало со звездами шоу «Остаться в живых».

1 2 3 ... 35 Эванджелин Лилли, 38 лет

Главную женскую роль в сериале «Остаться в живых» исполнила шатенка с лучезарной улыбкой Эванджелин Лилли. Канадская актриса сыграла беглянку Кейт Остин, которая чуть ли не на протяжении всех шести сезонов пыталась разобраться, кто же ей милее — правильный Джек или бэдбой Сойер. В прославившее ее шоу Эванджелин попала совершенно случайно: подруга девушки убедила ее пойти на кастинг. Миловидная особа, успевшая поработать и официанткой, и стюардессой, так понравилась создателям проекта, что ее тут же утвердили. После премьеры сериала Лилли проснулась знаменитой, но планировала «уйти на пенсию» по его окончании

Если в девяностых были особенно популярны незамысловатые ситкомы вроде «Друзей», то в нулевых телезрители почувствовали вкус к триллерам и драмам с лихо закрученным сюжетом. К числу последних можно смело отнести приключенческий сериал «Остаться в живых», премьера которого состоялась в сентябре 2004 года. Шоу, завоевавшее множество престижных наград, так зацепило публику по всему миру, что растянулось на целых шесть сезонов и 121 серию.



Начиналось все довольно прозаично: несколько десятков пассажиров, чудесным образом выживших в авиакатастрофе, оказались на необитаемом, на первый взгляд, острове на юге Тихого океана. Поскольку помощи было ждать неоткуда, герои привыкали к новым для себя обстоятельствам и начинали строить жизнь и любовь в забытом всеми уголке на краю света.

Сразу же выделились и главные герои: красотка с романтичными кудрями, беглая преступница Кейт Остин в исполнении Эванджелин Лилли, так называемый «моральный компас» доктор Джек Шепард, сыгранный Мэттью Фоксом, и харизматичный мошенник-ловелас Джеймс Сойер, роль которого досталась Джошу Холлоуэю. Сразу же выделились и главные герои: красотка с романтичными кудрями, беглая преступница Кейт Остин в исполнении Эванджелин Лилли, так называемый «моральный компас» доктор Джек Шепард, сыгранный Мэттью Фоксом, и харизматичный мошенник-ловелас Джеймс Сойер, роль которого досталась Джошу Холлоуэю.

С каждым последующим сезоном зрителям открывались все более шокирующие факты о таинственном острове. Оказалось, что он вполне себе обитаем — на другой половине жил коренной народ, который сам себя называл «другими», а еще периодически бушевал мистический монстр в обличье черного дыма. К тому же со временем сценаристы начали затрагивать и философские темы — от борьбы добра и зла до религии. В конце концов, у фанатов шоу накопилось большое количество вопросов, но ответы на многие из них они не узнали даже после выхода финальной серии.



Несмотря на ряд откровенных недочетов, «Остаться в живых» и сегодня входит в списки лучших сериалов всех времен, занимая в них лидирующие позиции. Самые преданные поклонники телепроекта порой пересматривают любимые эпизоды и в унисон твердят, что после его завершения в их сердцах осталась дыра размером с тот самый остров…



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