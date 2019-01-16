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Выяснилось, какой телеканал стал лидером новогоднего эфира

Многие жители нашей страны не представляют празднование Нового года без развлекательных программ с участием звезд. На днях стало известно, каким шоу отдало предпочтение большинство российских зрителей.
Николай Басков, Андрей Малахов
Эту новогоднюю ночь большинство россиян встречало с каналом «Россия 1» 

В начале января телеэксперты подводят итоги ушедшего года и определяют лидеров вещания. По традиции основная борьба разворачивается между первой и второй кнопками. Согласно свежим данным Mediascope, самым популярным в 2018-м оказался канал «Россия 1».

Миллионы зрителей провели главную ночь года именно с ним — за просмотром традиционных, любимых не одним поколением передач.

Заместитель генерального директора ВГТРК и программный директор канала «Россия 1» Александр Нечаев рассказал в интервью журналу «Антенна-Телесемь», что «Новогодний парад звезд» (доля аудитории 21,8%) и «Голубой огонек на Шаболовке» (доля аудитории 26,3%) опередили соответствующие блоки на Первом.

«Большинство россиян и русскоговорящих зрителей по всему миру встретили Новый год с каналом ''Россия 1''. Говорят, как Новый год встретишь, так и проведешь. Эту примету мы неоднократно проверяли: работает», — отметил эксперт.

В беседе с корреспондентом «Антенны-Телесемь» Нечаев также пообещал, что наступивший 2019-й будет богат на интересные премьеры. Ждем с нетерпением!   

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