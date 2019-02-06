«Ириска выросла и ушла»: все о жизни первой советской клоунессы Ирины Асмус, которая погибла на арене цирка

Но если все зовут меня Ириской,
Не значит, что мечтаю сладко жить.
Моя мечта — войти в манеж артисткой
И людям радость жизни подарить!..
Кто не знал Ириску? Ириску знали все! Дети семидесятых сломя голову неслись к телеэкранам, ведь там начиналась «АБВГДейка» с любимыми клоунами. Веселая, смешная, умная, добрая — Ирина Асмус в одночасье стала кумиром маленьких граждан СССР. Цирк, с которым выступала артистка, собирал аншлаги на каждом представлении: тысячам детей и их родителей не терпелось увидеть неподражаемый сольный номер первой советской клоунессы.
Как-то утром на гастролях Ирина выглянула в окно из своего номера в отеле и увидела толпу школьников, которые ждали ее. «А ну, марш в школу! После уроков у всех дневники проверю!» — крикнула им Асмус. Ребята подчинились. А через несколько часов все та же толпа школьников уже выстраивалась в очередь с дневниками в руках.
В 1985 году юным зрителям «АБВГДейки» сказали, что Ириска стала взрослой. А еще через несколько месяцев знаменитая клоунесса навсегда покинула и арену цирка, разбившись насмерть при падении с 12-метровой высоты…
Звезда родилась
Будущая клоунесса Ирина Павловна Асмус родилась 28 апреля 1941 года в Ленинграде. Детство девочки проходило в тяжелые военные и послевоенные годы, и тем не менее родители старались дать дочери все, что могли. Ира с малолетства мечтала стать артисткой. Увы, семья часто переезжала, и девочке то и дело приходилось менять кружки, порой довольствуясь малым.
Поэтому, когда пришло время определяться с будущим, Асмус было из чего выбирать. Девушка решила поступать в Хореографическое училище Большого театра. И поступила, несмотря на огромный конкурс. Однако студентку предупредили, что из-за невысокого роста ей никогда не стать примой и громкого успеха не достичь.
Тогда Ирина сделала свой выбор в пользу Государственного училища циркового и эстрадного искусства. На вступительных экзаменах озорная девочка с огромным бантом станцевала зажигательный неаполитанский танец, а потом исполнила популярную в те годы песню «Бесаме мучо». Приемная комиссия была шокирована, но устоять перед напором девушки не смогла.
Здравствуй, цирк, и прощай
За годы учебы Асмус овладела многими дисциплинами: и акробатикой, и хождением по канату или проволоке, и трюками на мотоцикле, и эквилибристикой (искусство делать акробатические упражнения, не теряя равновесия в самых трудных и неустойчивых положениях тела). В итоге будущая звезда остановилась на последнем.
Молодые люди репетировали номер с першами (шесты длиной от двух до десяти метров). «Верхний» эквилибрист взбирается под самый купол по першу, который в это время держит его партнер, и уже там на крохотном пятачке демонстрирует различные трюки. «Верхней» как раз была Ирина.
Увы, одна из репетиций закончилась неудачно: Асмус упала с высоты, получив серьезную травму головы. Врачи навсегда запретили девушке заниматься эквилибристикой, и ей пришлось подчиниться. Тогда судьба как будто предупредила ее об опасности…
Асмус вспомнила о своем увлечении театром и пошла учиться в драматическую студию при ленинградском ТЮЗе. Девушку приняли сразу на второй курс.
Именно там Ирина познакомилась со своим первым мужем — актером Александром Хочинским. В порыве страсти молодые люди поженились буквально через два месяца после знакомства. И также быстро разошлись.
По одной версии, новоиспеченные супруги, оба молодые и амбициозные артисты, просто не справились с банальными бытовыми проблемами. Другая же версия гласит, что Ирина не дождалась Александра из армии: якобы у молодой женщины случился роман, который положил конец ее браку.
Возможно, «разлучником» Хочинского и Асмус стал ее второй муж, о котором никому ничего неизвестно. Об этом мужчине не написано ни в одном источнике, про него не знает даже третий супруг артистки Михаил Сычев. Ходили лишь слухи, что избранник Ирины работал инспектором в цирке и именно он поставил ей — в прямом смысле — смертельный номер «Старушка на абажуре».
Выйти за рамки
В ТЮЗе Ирине тут же присвоили амплуа травести — актрисы, которая играет детей. Загнанная в рамки, Асмус очень быстро устала от однотипных ролей, никак не раскрывающих ее творческий потенциал. Да и в принципе перспектива всю жизнь играть озорных мальчишек и девочек-отличниц ее не прельщала.
К счастью, вскоре артисткой заинтересовался театр Комиссаржевской, куда она и перешла. Именно там режиссеры наконец разглядели ее талант.
Успех не заставил себя долго ждать: на Асмус мгновенно посыпались главные роли — Джульетта, Золушка, Елизавета в «Принце и нищем», Раймонда в «Романтике для взрослых»… Ирина стала настоящей звездой: о ней писали все ленинградские газеты, талантливую артистку начали приглашать в кино.
Бог любит троицу
В 27 лет Ирина пошла под венец в третий раз. Ее избранником стал артист Михаил Сычев. «Мы познакомились в 1967 году, когда я работал в Кишиневе, а она приехала туда на гастроли. Как-то я изрядно перебрал с вином и был не в состоянии идти на работу. Хотел позвонить, чтобы отпроситься, но неправильно набрал номер телефона: мне ответила моя будущая любовь», — вспоминал Михаил в интервью «Собеседнику» четыре года назад.
Около месяца у молодых людей продолжался телефонный роман.
Супруги воспитывали сына Андрея. Только в том самом интервью 2015 года стало известно, что своего единственного ребенка Ирина родила от второго супруга, о котором никогда никому не рассказывала. Михаил же полюбил мальчика как родного, дал ему свои фамилию и отчество. К слову, именно его безутешный вдовец отчасти винит в смерти любимой супруги.
Ириска!
Асмус была плотно задействована в театре, успевала сниматься в кино. Ее жизнь складывалась именно так, как она и хотела. Но Ирину по-прежнему тянуло в цирк. Недаром говорят: кто хоть раз переступил барьер манежа, тому обратного пути нет.
Именно тогда, во время одной из репетиций на манеже, артистку увидел ее товарищ, драматург Александр Володин, и воскликнул: «Ириска! Ты что здесь делаешь?». Ласкательное прозвище понравилось окружающим и так быстро прижилось, что по-другому Асмус уже не называли. В итоге она сделала это своим сценическим псевдонимом и… навсегда осталась в цирке, так и не сумев покинуть этот удивительный красочный мир.
Встал вопрос о репертуаре артистки. Известный канатоходец Владимир Волжанский предложил Асмус попробовать себя в качестве клоунессы, хотя в те годы в нашей стране этим занимались только мужчины. Однако Ирине идея понравилась — сложность и даже невыполнимость задумки всегда ее манили.
С нелегкой задачей справился Сергей Дитятев: именно он написал и поставил Асмус программу. Так, Ирина стала первой советской клоунессой, которую с первых минут буквально боготворили поклонники. Ее номера были не только смешными, но и очень трогательными, жизнеутверждающими, порой злободневными.
«АБВГДейка»
Всесоюзная любовь пришла к Асмус в 37 лет. В семидесятые на голубых экранах появилась детская познавательная передача «АБВГДейка», главными героями которой стали клоуны Ириска и Клепа. Съемки программы часто шли параллельно с гастролями цирка, поэтому нередко артистка, не смывая грима, мчалась в аэропорт, чтобы успеть на самолет до Москвы.
«АБВГДейка» выходила утром по субботам, но родителям даже не приходилось будить своих детей: так сильно мальчишки и девчонки любили эту программу. Вместе с Ириской ребята в игровой манере учили алфавит, цифры, времена года и многое другое.
Сотни тысяч людей семьями ходили на цирковые представления, только чтобы воочию увидеть ее. Бесчисленное количество девочек обещали, что в будущем станут клоунессами «как Ириска».
На телеэкране и на манеже пред зрителями представала бойкая, улыбчивая, жизнерадостная артистка, которая одним своим присутствием заряжала людей позитивом. Коллеги и поклонники считали ее не только успешной, но и очень счастливой женщиной. Но мало кто знал, что в жизни Асмус переживала не лучшие времена…
Тогда 44-летнюю артистку заменили другой девушкой, гораздо моложе. С чем были связаны столь резкие кадровые перестановки, до сих пор доподлинно неизвестно.
Исчезнув с голубых экранов, Асмус продолжила выступать в театре. В апреле 1986 года Ирина планировала уйти на пенсию (пенсионный возраст артистов цирка составляет 45 лет), чтобы всерьез заняться сыном.
«В то, что Андрей употребляет наркотические смеси, Ира долго не могла поверить. Все началось в 1982 году. Я увидел дома пустые гильзы от папирос. Стало ясно: он что-то курил вместо табака, затем перешел на какие-то таблетки. Андрей сбежал из дома, жил у своих знакомых, в общем, стал меня избегать. Однажды его друзья, которые тоже страдали зависимостью, обокрали нашу квартиру: вынесли аппаратуру, деньги и драгоценности», — вспоминал позднее Михаил Сычев.
Артистка очень любила сына и верила, что он сможет победить пагубную привычку, а она ему в этом поможет. «Она планировала заняться сыном после выхода на пенсию, для этого и решилась на возрождение злосчастного трюка — он был в репертуаре с первого ее выступления на манеже…» — с горечью рассказывал вдовец.
Смертельный номер
«Старушка на абажуре» — трюк, относящийся к особо опасным. За подобные выступления цирковым артистам полагалась повышенная пенсия. Ирина понимала, что лечение сына будет недешевым и старалась обеспечить себе достойное пособие.
За несколько дней до выступления мать навестила сына. «На душе кошки скребли. Когда мы с ней прощались, она буквально ревела. Я никогда не видел, чтобы мама плакала так сильно и без причины», — позже вспоминал Андрей.
15 марта на манеже гомельского цирка был аншлаг. Полторы тысячи зрителей собрались посмотреть на знаменитую Ириску.
И вот, Асмус появилась на арене. На глазах у изумленной толпы артистка взмыла под купол на шейной петле, которая была закреплена на специальной машинке. Затем там, наверху, в эту петлю она продела ногу, отстегнула страховку, так как та мешала выполнению трюков, начала кружиться и… вдруг камнем полетела вниз с 12-метровой высоты…
Клоунессу тут же унесли с манежа, зрители ничего не успели понять, представление продолжилось. Приехавшим сотрудникам «Скорой» оставалось только зафиксировать мгновенную смерть от многочисленных переломов и внутреннего кровоизлияния.
«Я был против того, чтобы Ира исполняла номер ''Старушка на абажуре''. Ей все-таки было 44 года, а в этом возрасте на такую высоту уже не лезут. <…> Мне очень жаль, что я не смог проявить настойчивость в воспитании сына и отвадить его от этой пагубной привычки. Все-таки Ира ради того, чтобы вылечить Андрея, решилась выполнить смертельный трюк. А если бы он не пристрастился к наркотикам, то она не стремилась бы рано выйти на пенсию и, возможно, была бы жива по сей день...» — сетует Михаил.
В Ленинграде в родном цирке артистки была организована гражданская панихида. Тысячи людей пришли проводить любимую Ириску в последний путь.
Ирина Асмус похоронена на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге. После ее смерти было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были осуждены двое рабочих — они получили условный срок. Некоторые пытались доказать, что Ириска сама виновата в собственной смерти. Были и другие версии произошедшего (в убийцы записывали даже «призрачного» второго мужа Асмус), однако какая бы из них ни оказалась правдой, случившегося уже не изменить.
Артистки не стало более 30 лет назад, в апреле этого года ей исполнилось бы 77. Ириска осталась в памяти детей советского времени добрым и светлым человеком. Какой Асмус и была. Она отдавала цирку всю себя: свое сердце, душу, силы. И саму жизнь.
Оркестра марш искрится в море света,
Трибуны, смех, манежа точный круг.
Люблю тебя всем сердцем беззаветно,
Отважный цирк, мой добрый верный друг…