2 марта стало известно, что Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020-м году представит популярная группа Little Big.

Вокалист Илья Прусикин заявил, что коллектив чувствует огромную ответственность: «Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не ударить лицом в грязь».