С какой песней Little Big намерены занять первое место на «Евровидении»

В ближайшее время Little Big представят песню, с которой выступят от России на «Евровидении-2020». Как обещают музыканты, трек будет сочным и зажигательным.

3 марта 2020 · Текст: · Фото:

2 марта стало известно, что Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020-м году представит популярная группа Little Big

Вокалист Илья Прусикин заявил, что коллектив чувствует огромную ответственность: «Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не ударить лицом в грязь».

Меняться ради конкурса Little Big не собираются и песня, с которой они отправятся в Роттердам в мае, будет в их стиле. Название трека пока не знают даже исполнители, однако первые наметки у коллектива уже есть.

Илья Прусикин и Софья Таюрская

«Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — сказал Илья агентству ТАСС.

Группа Little Big, напомним, была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сейчас в ее составе лидер коллектива Илья Прусикин, а также Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

Олимпия Ивлева

До 2018 году в коллективе значилась и Олимпия Ивлева. Девушка ростом всего в 130 сантиметров была звездой группы, однако она ушла, когда поняла, что работа в Little Big стала для нее рутиной. 

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Little Big — одна из самых ярких и провокационных российских рейв-групп
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Самым популярным клипом группы стало видео на песню Skibidi. Его уже посмотрели 362 миллиона человек.

Комментарии

1
под именем
  • Все комментарии
  • группа одной песни, скибиди им уже не превзойти.

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