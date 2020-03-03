2 марта стало известно, что Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020-м году представит популярная группа Little Big.
Вокалист Илья Прусикин заявил, что коллектив чувствует огромную ответственность: «Поначалу была радость, а потом пришел страх. Но мы сделаем все, что от нас зависит, и постараемся не ударить лицом в грязь».
Меняться ради конкурса Little Big не собираются и песня, с которой они отправятся в Роттердам в мае, будет в их стиле. Название трека пока не знают даже исполнители, однако первые наметки у коллектива уже есть.
«Трек будет новый. Он веселый, с бразильским оттенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — сказал Илья агентству ТАСС.
Группа Little Big, напомним, была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сейчас в ее составе лидер коллектива Илья Прусикин, а также Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
До 2018 году в коллективе значилась и Олимпия Ивлева. Девушка ростом всего в 130 сантиметров была звездой группы, однако она ушла, когда поняла, что работа в Little Big стала для нее рутиной.
Самым популярным клипом группы стало видео на песню Skibidi. Его уже посмотрели 362 миллиона человек.
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