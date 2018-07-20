Беременная Ханна, Мария Погребняк и Мария Мельникова устроили соревнование дерзких мини на вечеринке Glamour

19 июля на седьмом этаже универмага «Цветной» состоялось мероприятие «Glamour. Начало», приуроченное к старту голосования в рамках премии «Женщина года». Несмотря ужасную погоду (за час до начала на Москву обрушился ливень), номинанты этого года, победители прошлого, а также светские персоны и звезды шоу-бизнеса не пропустили вечеринку и выглядели, как всегда, великолепно.
Одной из первых на мероприятии появилась Мария Погребняк в сверкающем мини из коллекции собственной марки. Супруга футболиста с удовольствием позировала фотографам, уступив затем беременной певице Ханне, приехавшей в серебристом платье-комбинации и жакете, декорированном кристаллами.
На вечеринке также появились известные пары: Пелагея и Иван Телегин, молодые родители рэпер Мот и Мария Мельникова, а также Регина Тодоренко и Влад Топалов — для последних это был первый совместный выход в свет.
Когда прибыла основная часть гостей, началось то, ради чего все и собрались, — объявление номинантов премии. Первой была озвучена категория «Актриса года». Поклонникам отечественного кинематографа предстоит выбирать между Ириной Старшенбаум, Юлией Хлыниной, Александрой Бортич, Аглаей Тарасовой и Таисией Вилковой.
Довольно противоречивой получилась категория «Мужчина года». За это звание придется побороться Константину Хабенскому, Владимиру Машкову, Егору Криду, Александру Овечкину, Роме Зверю, Даниле Козловскому и Кириллу Серебренникову.
Объявили номинантов и дали старт голосованию Регина Тодоренко и главный редактор Glamour Иляна Эрднеева. После официальной части гостей ждал небольшой концерт и DJ-сет.