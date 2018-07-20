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    Беременная Ханна, Мария Погребняк и Мария Мельникова устроили соревнование дерзких мини на вечеринке Glamour

    20.07.2018
    В ноябре в четырнадцатый раз состоится церемония вручения премии «Женщина года» журнала Glamour. На днях на специальном мероприятии были объявлены номинанты 2018-го и дан старт читательскому голосованию.

    19 июля на седьмом этаже универмага «Цветной» состоялось мероприятие «Glamour. Начало», приуроченное к старту голосования в рамках премии «Женщина года». Несмотря ужасную погоду (за час до начала на Москву обрушился ливень), номинанты этого года, победители прошлого, а также светские персоны и звезды шоу-бизнеса не пропустили вечеринку и выглядели, как всегда, великолепно.

    Одной из первых на мероприятии появилась Мария Погребняк в сверкающем мини из коллекции собственной марки. Супруга футболиста с удовольствием позировала фотографам, уступив затем беременной певице Ханне, приехавшей в серебристом платье-комбинации и жакете, декорированном кристаллами.

    На вечеринке также появились известные пары: Пелагея и Иван Телегин, молодые родители рэпер Мот и Мария Мельникова, а также Регина Тодоренко и Влад Топалов — для последних это был первый совместный выход в свет.

    Когда прибыла основная часть гостей, началось то, ради чего все и собрались, — объявление номинантов премии. Первой была озвучена категория «Актриса года». Поклонникам отечественного кинематографа предстоит выбирать между Ириной Старшенбаум, Юлией Хлыниной, Александрой Бортич, Аглаей Тарасовой и Таисией Вилковой.

    В номинации «Певица года» оказались Ани Лорак, Елена Темникова, Ханна, Полина Гагарина и... Монеточка, ставшая настоящим открытием этого года.

    Довольно противоречивой получилась категория «Мужчина года». За это звание придется побороться Константину Хабенскому, Владимиру Машкову, Егору Криду, Александру Овечкину, Роме Зверю, Даниле Козловскому и Кириллу Серебренникову.

    Объявили номинантов и дали старт голосованию Регина Тодоренко и главный редактор Glamour Иляна Эрднеева. После официальной части гостей ждал небольшой концерт и DJ-сет.

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    Текст: Ксения Воронцова Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Ирина Старшенбаум, Анжелика Тиманина, Марина Жигалова-Озкан, Екатерина Одинцова, Дина Немцова, Марина Ким, Мария Федорова, Сабина Ахмедова, Олег Терновой (Terry), Иван Чуйков, Natan (Натан Миров), Влад Лисовец, Юлия Хлынина, Дарья Шашина, Иляна Эрднеева, Маргарита Мамун, Ян Гэ, Диана Арбенина, Ляйсан Утяшева, Виктория Дайнеко, Надежда Сысоева, Настасья Самбурская, Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Иван Телегин, Певица Пелагея, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Мария Мельникова (Гураль), Мот, Мария Погребняк, Певица Ханна

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