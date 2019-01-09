Брэдли Купер, Леди Гага и Вигго Мотренсен не остались без наград на кинопремии National Board of Review Awards

В Нью-Йорке состоялось торжественное вручение наград National Board of Review Awards. В числе победителей оказались Леди Гага, Брэдли Купер и Вигго Мортенсен.

Спустя всего несколько дней после вручения премии «Золотой глобус» знаменитости собрались на красной ковровой дорожке в Нью-Йорке, чтобы получить награды Национального совета США. Церемонию вручения премии National Board of Review Awards Gala посетили: Стивен Спилберг, Ричард Гир, Оливия Уайлд, Вигго Мотренсен, Элси Фишер и другие представители западной киноиндустрии.



«Лучшей актрисой», по мнению совета, стала Леди Гага. Награда была вручена ей за роль в дебютной режиссерской работе Брэдли Купера — фильме «Звезда родилась». На красной дорожке певица появилась одна. Она была одета в черное платье Ralph Lauren, расшитое стразами, а в руках держала необычную сумочку с золотистыми перьями.



Сам Брэдли Купер был назван лучшим режиссером. Поддержать своего возлюбленного на церемонии решила Ирина Шейк: она появилась в элегантном ярко-красном костюме от Versace.



«Лучшим актером» был признан Вигго Мортенсен за работу в фильме Питера Фаррелли «Зеленая книга». К слову, эта кинокартина победила в номинации «Лучший фильм».

