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Брэдли Купер, Леди Гага и Вигго Мотренсен не остались без наград на кинопремии National Board of Review Awards

В Нью-Йорке состоялось торжественное вручение наград National Board of Review Awards. В числе победителей оказались Леди Гага, Брэдли Купер и Вигго Мортенсен. 

Спустя всего несколько дней после вручения премии «Золотой глобус» знаменитости собрались на красной ковровой дорожке в Нью-Йорке, чтобы получить награды Национального совета США. Церемонию вручения премии National Board of Review Awards Gala посетили: Стивен Спилберг, Ричард Гир, Оливия Уайлд, Вигго Мотренсен, Элси Фишер и другие представители западной киноиндустрии.

«Лучшей актрисой», по мнению совета, стала Леди Гага. Награда была вручена ей за роль в дебютной режиссерской работе Брэдли Купера — фильме «Звезда родилась». На красной дорожке певица появилась одна. Она была одета в черное платье Ralph Lauren, расшитое стразами, а в руках держала необычную сумочку с золотистыми перьями.

Сам Брэдли Купер был назван лучшим режиссером. Поддержать своего возлюбленного на церемонии решила Ирина Шейк: она появилась в элегантном ярко-красном костюме от Versace.

«Лучшим актером» был признан Вигго Мортенсен за работу в фильме Питера Фаррелли «Зеленая книга». К слову, эта кинокартина победила в номинации «Лучший фильм». 

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09 января 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Getty Images
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Брэдли Купер, Леди Гага, Мэгги Гилленхаал, Вигго Мортенсен, Оливия Уайлд, Ричард Гир, Ирина Шейк, Стивен Спилберг

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Удивила так удивила! Радистка Кэт!Мне нравится новый образ Шейк! Такая скромняга))Ей не надо сильно наряжаться- ей и так яокости природной хаатает!Купер- подстать! Он-клевый!

  • какой красивый джейк и какая все-таки страшная мэгги...

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