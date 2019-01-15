Моника Беллуччи, Лили-Роуз Депп и Марион Котийяр на гала-ужине перед премией «Сезар»

На днях во Франции состоялся праздничный ужин для звездных гостей кинопремии «Сезар», которая пройдет в конце февраля. Мероприятие посетили Лили-Роуз Депп, Марион Котийяр, Жан Дюжарден и другие представители шоу-бизнеса.

Ежегодно, за несколько дней до «Оскара», во Франции проходит кинопремия «Сезар». Обычно награждению предшествует большой гала-вечер Revelations, посвященный самым многообещающим молодым актерам Франции. В этот раз мероприятие прошло 14 января.

Звездный вечер посетили многие знаменитости — актеры Жан Дюжарден и Кристин Скотт Томас, топ-модель Саша Лусс и другие.

На гала-ужине селебы познакомились с артистами, делающими свои первые шаги в кинокарьере — им была посвящена большая фотовыставка, организованная французской Академией искусств и технологий кинематографа.



Уже через неделю, 23 января, комитет «Сезара» огласит имена номинантов на получение наград, а 22 февраля, за три дня до американского «Оскара», будут названы победители.