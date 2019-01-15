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Моника Беллуччи, Лили-Роуз Депп и Марион Котийяр на гала-ужине перед премией «Сезар»

На днях во Франции состоялся праздничный ужин для звездных гостей кинопремии «Сезар», которая пройдет в конце февраля. Мероприятие посетили Лили-Роуз Депп, Марион Котийяр, Жан Дюжарден и другие представители шоу-бизнеса.

Ежегодно, за несколько дней до «Оскара», во Франции проходит кинопремия «Сезар». Обычно награждению предшествует большой гала-вечер Revelations, посвященный самым многообещающим молодым актерам Франции. В этот раз мероприятие прошло 14 января.

Звездный вечер посетили многие знаменитости — актеры Жан Дюжарден и Кристин Скотт Томас, топ-модель Саша Лусс и другие.

На гала-ужине селебы познакомились с артистами, делающими свои первые шаги в кинокарьере — им была посвящена большая фотовыставка, организованная французской Академией искусств и технологий кинематографа.

Уже через неделю, 23 января, комитет «Сезара» огласит имена номинантов на получение наград, а 22 февраля, за три дня до американского «Оскара», будут названы победители.

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15 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Лили-Роуз Депп, Моника Беллуччи, Марион Котийяр, Саша Лусс, Кристин Скотт Томас, Жан Дюжарден

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